Χαοτικές εικόνες στο αεροδρόμιο του Δελχί: Υπάλληλοι «κυνηγούν» τον εξοπλισμό που παρασύρουν άνεμοι

Snapshot Μια ξαφνική καταιγίδα στο αεροδρόμιο «Ίντιρα Γκάντι» του Δελχί προκάλεσε τη μετακίνηση εξοπλισμού υποστήριξης εδάφους από τους ισχυρούς ανέμους.

Ο εξοπλισμός, όπως σκάλες και στηρίγματα, χτύπησε τρία σταθμευμένα αεροσκάφη A320 της Air India, προκαλώντας ζημιές.

Οι υπάλληλοι προσπάθησαν να συγκρατήσουν τον εξοπλισμό που παρασύρθηκε, όπως δείχνουν οι εικόνες που καταγράφηκαν.

Τα τρία αεροσκάφη αποσύρθηκαν άμεσα από τις επιχειρήσεις για επιθεώρηση και επισκευές. Snapshot powered by AI

Πανικός επικράτησε χθες (Κυριακή) στο Διεθνές Αεροδρόμιο «Ίντιρα Γκάντι» του Δελχί στην Ινδία, όταν μία ξαφνική καταιγίδα «σήκωσε» τον εξοπλισμό υποστήριξης εδάφους και τον «έριξε» πάνω σε σταθμευμένα αεροσκάφη, προκαλώντας ζημιές σε τρία.

Συγκλονιστικές είναι οι εικόνες που καταγράφηκαν με τους υπαλλήλους να τρέχουν πίσω από τον εξοπλισμό που παρασύρθηκε από ξαφνικούς ισχυρούς ανέμους, σε μία ηρωική προσπάθεια να τον συγκρατήσουν.

Σύμφωνα με αξιωματούχους του αεροδρομίου, ο εξοπλισμός, συμπεριλαμβανομένης μιας σκάλας και των στηριγμάτων που χρησιμοποιούνται από τις ομάδες επίγειας εξυπηρέτησης και μηχανικών της Air India και της IndiGo, μετατοπίστηκε από τις θέσεις τους λόγω ισχυρών ανέμων και χτύπησε σταθμευμένο αεροσκάφος.

Η DIAL είπε ότι και τα τρία αεροσκάφη A320 της Air India που εμπλέκονται αποσύρθηκαν αμέσως από τις επιχειρήσεις για επιθεώρηση και επισκευές.

Δείτε εδώ: