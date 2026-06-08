Ταϊλάνδη: 7χρονος κατακρεουργήθηκε από τον πίθηκο-κατοικίδιο της οικογένειας

Ο 4χρονος αρσενικός μακάκος ήταν δεμένος όταν επιτέθηκε στο αγόρι, και μέχρι στιγμής παραμένει «ασύλληπτος»

Επιμέλεια - Δέσποινα Σοφιανίδου

Ταϊλάνδη: 7χρονος κατακρεουργήθηκε από τον πίθηκο-κατοικίδιο της οικογένειας
ΚΟΣΜΟΣ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Ένας 7χρονος στην Ταϊλάνδη πέθανε μετά από επίθεση του 4χρονου πιθήκου
  • κατοικίδιου της οικογένειάς του, ο οποίος τον δάγκωσε και τον τραυμάτισε σοβαρά.
  • Ο πίθηκος, που ήταν δεμένος με μακρύ σχοινί, είχε προηγουμένως δείξει επιθετική συμπεριφορά, περιλαμβανομένης επίθεσης σε αδέσποτη γάτα.
  • Ο παππούς του αγοριού είχε διασώσει τον πίθηκο από την άκρη του δρόμου το 2022 αλλά τώρα μετανιώνει για την απόφασή του, καθώς ο πίθηκος προκάλεσε τον θάνατο του εγγονού του.
  • Η αστυνομία και οι ειδικοί στην άγρια ζωή αναζητούν τον πίθηκο, ο οποίος παραμένει επιθετικός και δεν έχει συλληφθεί ακόμα.
  • Η κατοχή μακάκων ρυθμίζεται αυστηρά στην Ταϊλάνδη και η παράνομη διατήρηση προστατευόμενων ζώων μπορεί να επιφέρει πρόστιμα και διώξεις.
Snapshot powered by AI

Φρικτό θάνατο βρήκε ένας 7χρονος ενώ έπαιζε έξω από το σπίτι του στην Ταϊλάνδη, το Σάββατο, όταν δέχθηκε επίθεση από τον πίθηκο της οικογένειας.

Το ζώο επιτέθηκε στον μικρό Εκαράτ Σριχάν, δαγκώνοντάς τον και ρίχνοντάς τον στο έδαφος. Το τρομοκρατημένο παιδί, προσπαθούσε απεγνωσμένα να ξεφύγει ουρλιάζοντας και παλεύοντας, αλλά ο Τσοκ, όπως λέγεται ο πίθηκος συνέχισε την επίθεση.

Οι γείτονες άκουσαν τις κραυγές και έτρεξαν για να βρουν τον 7χρονο γεμάτο πληγές και από τα δόντια του 4χρονου πιθήκου να στάζει αίμα.

Ο Τσοκ ήταν ακόμα δεμένος στον στύλο από μπαμπού όπου τον κρατούσε η οικογένεια, αλλά με ένα σχοινί αρκετά μακρύ για να του επιτρέπει να περιπλανιέται ελεύθερα.

Ο μικρός μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο, όπου αργότερα διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Ο παππούς του αγοριού απελευθέρωσε τον πίθηκο δολοφόνο, τον οποίο είχε προηγουμένως διασώσει από την άκρη του δρόμου, αλλά η αστυνομία και οι εργαζόμενοι στην άγρια ζωή αναζητούν τώρα το ζώο εν μέσω φόβων ότι θα μπορούσε να επιτεθεί σε άλλους κατοίκους.

Η 27χρονη μητέρα του Εκαράτ, ανέφερε ότι οι κυνόδοντες του αρσενικού μακάκου είχαν τρυπήσει τον πνεύμονα του αγοριού.

Σύμφωνα με κατοίκους ήταν γνωστό ότι ο πίθηκος ήταν επιθετικός, γρύλιζε και έβγαζε τους κυνόδοντές του κάθε φορά που πλησίαζαν άγνωστοι.

Ισχυρίστηκαν ότι είχε προηγουμένως επιτεθεί σε μια αδέσποτη γάτα που περιπλανιόταν πολύ κοντά στο δέντρο όπου ήταν δεμενος.

Λίγο αργότερα αστυνομικοί εντόπισαν τον πίθηκο δολοφόνο σε ένα κοντινό δέντρο. Ωστόσο, η επιθετική του διάθεση τους απέτρεψε από το να τον πιάσουν.

Ειδικοί στην άγρια ζωή με ηρεμιστικά όπλα έχουν κληθεί τώρα να αναζητήσουν το ζώο.

Ο Τζαρούν είπε ότι είχε σώσει τη μαϊμού το 2022, όταν βρέθηκε εγκαταλελειμμένη στην άκρη του δρόμου χωρίς τη μητέρα της.

Η κατοχή μακάκων είναι νόμιμη αλλά ρυθμίζεται αυστηρά στην Ταϊλάνδη.

Η διατήρηση μακάκων χωρίς άδεια είναι παράνομη και μπορεί να οδηγήσει σε πρόστιμα, κατάσχεση του ζώου ή δίωξη σύμφωνα με τους νόμους της Ταϊλάνδης για την άγρια ζωή.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
19:09ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΕΠΙΣΗΜΟ: Ο Μάρκο Νίκολιτς στην ΑΕΚ μέχρι το 2029

18:59ΚΟΣΜΟΣ

Αυστρία: Άνδρας φέρεται να προσπάθησε να κόψει με μαχαίρι τη θηλή της συντρόφου του

18:47ΚΟΣΜΟΣ

Η τρομακτική στιγμή που βρέφος 4 μηνών εκτοξεύεται από αυτοκίνητο σε άγρια καταδίωξη

18:47ΜΠΑΣΚΕΤ

Αυτή είναι η εξάδα του Παναθηναϊκού για το Game 3

18:45ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Εξάρχου: Μία ανατροπή στην οικονομία μπορεί να μας οδηγήσει πίσω στο 2010

18:41LIFESTYLE

Γέννησε η Αλεξάνδρα Νίκα: Πατέρας για δεύτερη φορά ο Κωνσταντίνος Αργυρός

18:35ΕΛΛΑΔΑ

Θερμοπύλες: Σοβαρό τροχαίο με δύο τραυματίες

18:34ΜΠΑΣΚΕΤ

Άνοιξε ο δρόμος για τον κόσμο του Παναθηναϊκού

18:32ΕΛΛΑΔΑ

Λουτράκι: Σε εξέλιξη φωτιά σε πευκοδάσος - Μεγάλη κινητοποίηση της πυροσβεστικής - «Καλύτερη η εικόνα», λέει στο Newsbomb ο δήμαρχος

18:29ΕΛΛΑΔΑ

Αμφιλοχία: Ισόβια στον πρώην αστυνομικό που σκότωσε τον πατέρα του σε χωριό της Αιτωλοακαρνανίας

18:28ΜΠΑΣΚΕΤ

Η Αστυνομία κόβει τον δρόμο ακόμα και στα μέλη της αποστολής του Παναθηναϊκού

18:27ΕΥ ΖΗΝ

Οι 13 αλλαγές που θα βελτιώσουν την κυκλοφορία του αίματός σας

18:24ΚΟΣΜΟΣ

Μικρή ηρωίδα έσωσε τη φίλη της από τα κύματα καθώς υπέστη επιληπτική κρίση ενώ κολυμπούσε

18:16ΚΟΣΜΟΣ

Ταϊλάνδη: 7χρονος κατακρεουργήθηκε από τον πίθηκο-κατοικίδιο της οικογένειας

18:15ΚΟΣΜΟΣ

Μέση Ανατολή: Σε μια κλωστή η εκεχειρία - Ιράν σε Ισραήλ: «Κόλαση αν ο Σατανάς κάνει άλλο ένα λάθος»

18:15ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στο Κάτω Σχολάρι στη Θεσσαλονίκη

18:14ΜΠΑΣΚΕΤ

Γιαννακόπουλος για την ποινή του: «Όλα αυτά μπας και γλιτώσω από το 100-0»

18:11ΜΠΑΣΚΕΤ

Η αστυνομία στήνει μπλόκο τον κόσμο του Παναθηναϊκού και δημοσιογράφους!

18:05ΜΠΑΣΚΕΤ

Ένας μήνας τιμωρία σε Γιαννακόπουλο, Λεπενιώτη -Να ζητήσει συγγνώμη ο Μπαρτζώκας

18:03ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πατριάρχης Ιεροσολύμων στη συνάντηση με Μητσοτάκη: «Ο Τραμπ θέλει να επισκεφθεί την Ελλάδα»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
09:28ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχεται ψυχρή αέρια μάζα από τα Βαλκάνια - Πότε θα επηρεάσει την Ελλάδα

11:10ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Αυτός θα είναι ο φετινός χειμώνας στην Ελλάδα που θα φέρει το φαινόμενο El Niño

07:45ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Κλιντ Ίστγουντ: Το τέλος μιας εποχής για τον τελευταίο θρύλο του σινεμά

11:33ΕΛΛΑΔΑ

Θρίλερ στα Πατήσια: Νεκρός κροίσος... ρακοσυλλέκτης - Ποιος ήταν ο «βασιλιάς των κάδων»

18:41LIFESTYLE

Γέννησε η Αλεξάνδρα Νίκα: Πατέρας για δεύτερη φορά ο Κωνσταντίνος Αργυρός

13:30ΥΓΕΙΑ

Πέθανε ο γιατρός που υποβλήθηκε σε πρωτοποριακή παγκοσμίως θεραπεία για όγκο στον εγκέφαλο

18:14ΜΠΑΣΚΕΤ

Γιαννακόπουλος για την ποινή του: «Όλα αυτά μπας και γλιτώσω από το 100-0»

12:43ΚΟΣΜΟΣ

Εντοπίστηκε λευκός καρχαρίας στη Μεσόγειο - Σε ποια περιοχή βρέθηκε από επιστήμονες

07:18ΕΛΛΑΔΑ

Ξεκινά το έργο μετατροπής του ιστορικού εργοστασίου της Κεράνης σε συγκρότημα κατοικιών – Πώς θα είναι και πότε θα είναι έτοιμο

18:32ΕΛΛΑΔΑ

Λουτράκι: Σε εξέλιξη φωτιά σε πευκοδάσος - Μεγάλη κινητοποίηση της πυροσβεστικής - «Καλύτερη η εικόνα», λέει στο Newsbomb ο δήμαρχος

16:51ΚΟΣΜΟΣ

Θάνατος μυστήριο για τριμελή οικογένεια στο Λονδίνο: Βούτηξε στο κενό από τον 36ο όροφο πολυτελούς κτηρίου

15:12ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Δήλος: Το ιερό νησί του Απόλλωνα βυθίζεται και δεν γνωρίζουμε εάν θα υπάρχει έως το 2100

18:11ΜΠΑΣΚΕΤ

Η αστυνομία στήνει μπλόκο τον κόσμο του Παναθηναϊκού και δημοσιογράφους!

18:34ΜΠΑΣΚΕΤ

Άνοιξε ο δρόμος για τον κόσμο του Παναθηναϊκού

17:38ΚΟΣΜΟΣ

Χαοτικές εικόνες στο αεροδρόμιο του Δελχί: Υπάλληλοι «κυνηγούν» τον εξοπλισμό που παρασύρουν άνεμοι

17:44ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Από Εισαγγελέας Πρωτοδικών στον μοναχισμό: Η Ελευθερία Κυριακού άφησε τα δικαστικά έδρανα για την αγάπη της στον Θεό

18:01ΕΛΛΑΔΑ

Σεισμός στην Εύβοια: Πάνω από 70 οι μετασεισμοί - Σε επιφυλακή οι ειδικοί

18:15ΚΟΣΜΟΣ

Μέση Ανατολή: Σε μια κλωστή η εκεχειρία - Ιράν σε Ισραήλ: «Κόλαση αν ο Σατανάς κάνει άλλο ένα λάθος»

15:56ΥΓΕΙΑ

Τι ένιωσε ο Κρίστιαν Έρικσεν όταν ο απινιδωτής του τον έσωσε στο γήπεδο

08:21ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η «ψυχρή κηλίδα» του Ατλαντικού προβληματίζει τους επιστήμονες - Τι έρχεται στην Ελλάδα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ