Ταϊλάνδη: 7χρονος κατακρεουργήθηκε από τον πίθηκο-κατοικίδιο της οικογένειας

Snapshot Ένας 7χρονος στην Ταϊλάνδη πέθανε μετά από επίθεση του 4χρονου πιθήκου

κατοικίδιου της οικογένειάς του, ο οποίος τον δάγκωσε και τον τραυμάτισε σοβαρά.

Ο πίθηκος, που ήταν δεμένος με μακρύ σχοινί, είχε προηγουμένως δείξει επιθετική συμπεριφορά, περιλαμβανομένης επίθεσης σε αδέσποτη γάτα.

Ο παππούς του αγοριού είχε διασώσει τον πίθηκο από την άκρη του δρόμου το 2022 αλλά τώρα μετανιώνει για την απόφασή του, καθώς ο πίθηκος προκάλεσε τον θάνατο του εγγονού του.

Η αστυνομία και οι ειδικοί στην άγρια ζωή αναζητούν τον πίθηκο, ο οποίος παραμένει επιθετικός και δεν έχει συλληφθεί ακόμα.

Η κατοχή μακάκων ρυθμίζεται αυστηρά στην Ταϊλάνδη και η παράνομη διατήρηση προστατευόμενων ζώων μπορεί να επιφέρει πρόστιμα και διώξεις. Snapshot powered by AI

Φρικτό θάνατο βρήκε ένας 7χρονος ενώ έπαιζε έξω από το σπίτι του στην Ταϊλάνδη, το Σάββατο, όταν δέχθηκε επίθεση από τον πίθηκο της οικογένειας.

Το ζώο επιτέθηκε στον μικρό Εκαράτ Σριχάν, δαγκώνοντάς τον και ρίχνοντάς τον στο έδαφος. Το τρομοκρατημένο παιδί, προσπαθούσε απεγνωσμένα να ξεφύγει ουρλιάζοντας και παλεύοντας, αλλά ο Τσοκ, όπως λέγεται ο πίθηκος συνέχισε την επίθεση.

Οι γείτονες άκουσαν τις κραυγές και έτρεξαν για να βρουν τον 7χρονο γεμάτο πληγές και από τα δόντια του 4χρονου πιθήκου να στάζει αίμα.

Killer monkey left 6 year old boy with life threatening injuries on his chest and legs causing his deathhttps://t.co/LIUOxSbW5X pic.twitter.com/SbkTYAjveo — Thai Examiner (@ThaiExaminer) June 7, 2026

Ο Τσοκ ήταν ακόμα δεμένος στον στύλο από μπαμπού όπου τον κρατούσε η οικογένεια, αλλά με ένα σχοινί αρκετά μακρύ για να του επιτρέπει να περιπλανιέται ελεύθερα.

Ο μικρός μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο, όπου αργότερα διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Ο παππούς του αγοριού απελευθέρωσε τον πίθηκο δολοφόνο, τον οποίο είχε προηγουμένως διασώσει από την άκρη του δρόμου, αλλά η αστυνομία και οι εργαζόμενοι στην άγρια ζωή αναζητούν τώρα το ζώο εν μέσω φόβων ότι θα μπορούσε να επιτεθεί σε άλλους κατοίκους.

Η 27χρονη μητέρα του Εκαράτ, ανέφερε ότι οι κυνόδοντες του αρσενικού μακάκου είχαν τρυπήσει τον πνεύμονα του αγοριού.

Σύμφωνα με κατοίκους ήταν γνωστό ότι ο πίθηκος ήταν επιθετικός, γρύλιζε και έβγαζε τους κυνόδοντές του κάθε φορά που πλησίαζαν άγνωστοι.

Ισχυρίστηκαν ότι είχε προηγουμένως επιτεθεί σε μια αδέσποτη γάτα που περιπλανιόταν πολύ κοντά στο δέντρο όπου ήταν δεμενος.

Λίγο αργότερα αστυνομικοί εντόπισαν τον πίθηκο δολοφόνο σε ένα κοντινό δέντρο. Ωστόσο, η επιθετική του διάθεση τους απέτρεψε από το να τον πιάσουν.

Ειδικοί στην άγρια ζωή με ηρεμιστικά όπλα έχουν κληθεί τώρα να αναζητήσουν το ζώο.

Ο Τζαρούν είπε ότι είχε σώσει τη μαϊμού το 2022, όταν βρέθηκε εγκαταλελειμμένη στην άκρη του δρόμου χωρίς τη μητέρα της.

Η κατοχή μακάκων είναι νόμιμη αλλά ρυθμίζεται αυστηρά στην Ταϊλάνδη.

Η διατήρηση μακάκων χωρίς άδεια είναι παράνομη και μπορεί να οδηγήσει σε πρόστιμα, κατάσχεση του ζώου ή δίωξη σύμφωνα με τους νόμους της Ταϊλάνδης για την άγρια ζωή.