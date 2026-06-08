Η αστυνομία στήνει μπλόκο τον κόσμο του Παναθηναϊκού και δημοσιογράφους!
Σε μια αδιανόητη απόφαση προχώρησε η Ελληνική Αστυνομίας καθώς δεν επιτρέπει τους φίλους του Παναθηναϊκού και τους δημοσιογράφους να προσεγγίσουν το ξενοδοχείο που έχει καταλύσει η αποστολή των «πράσινων».
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Αδιανόητα πράγματα από την Ελληνική Αστυνομία.
Τη στιγμή που οι φίλοι του Παναθηναϊκού έχουν δώσει ραντεβού αυτή την ώρα έξω από το ξενοδοχείο που έχει καταλύσει η αποστολή των «πράσινων», εν όψει του Game 3 στο ΣΕΦ, η ΕΛΛΑΣ απαγορεύει στον κόσμο τη δυνατότητα να πλησιάσει στο ξενοδοχείο.
Ακριβώς το ίδιο συμβαίνει και με τους δημοσιογράφους, στους οποίους δεν επιτρέπει να φτάσουν στο ξενοδοχείο για να καλύψουν την αναχώρηση του Παναθηναϊκού.
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