Η αστυνομία στήνει μπλόκο τον κόσμο του Παναθηναϊκού και δημοσιογράφους!

Αδιανόητα πράγματα από την Ελληνική Αστυνομία.

Τη στιγμή που οι φίλοι του Παναθηναϊκού έχουν δώσει ραντεβού αυτή την ώρα έξω από το ξενοδοχείο που έχει καταλύσει η αποστολή των «πράσινων», εν όψει του Game 3 στο ΣΕΦ, η ΕΛΛΑΣ απαγορεύει στον κόσμο τη δυνατότητα να πλησιάσει στο ξενοδοχείο.

Ακριβώς το ίδιο συμβαίνει και με τους δημοσιογράφους, στους οποίους δεν επιτρέπει να φτάσουν στο ξενοδοχείο για να καλύψουν την αναχώρηση του Παναθηναϊκού.