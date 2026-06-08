«ΕΛΠΙΔΑ»: Το Riviera Shopping for a Good Cause έρχεται στις 10 Ιουνίου!

Την Τετάρτη 10 Ιουνίου 2026 από τις 12:00 ως τις 21:00 το Four Seasons Astir Palace Hotel Athens, στη Βουλιαγμένη, ένας από τους πιο μαγευτικούς προορισμούς της Αθηναϊκής Ριβιέρας, γίνεται σύμμαχος της ΕΛΠΙΔΑΣ, και ανοίγει τις πόρτες του για να υποδεχτεί τους εκατοντάδες φίλους και υποστηρικτές του Σωματείου.

Newsbomb

«ΕΛΠΙΔΑ»: Το Riviera Shopping for a Good Cause έρχεται στις 10 Ιουνίου!
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Για ακόμα μία χρονιά το Σωματείο «ΕΛΠΙΔΑ- Σύλλογος Φίλων Παιδιών με καρκίνο» πραγματοποιεί το πιο ξεχωριστό καλοκαιρινό γεγονός, το «Riviera Shopping for a Good Cause» με στόχο να στηρίξει τα παιδιά με καρκίνο και τις οικογένειές τους.

Την Τετάρτη 10 Ιουνίου 2026 από τις 12:00 ως τις 21:00 το Four Seasons Astir Palace Hotel Athens, στη Βουλιαγμένη, ένας από τους πιο μαγευτικούς προορισμούς της Αθηναϊκής Ριβιέρας, γίνεται σύμμαχος της ΕΛΠΙΔΑΣ, και ανοίγει τις πόρτες του για να υποδεχτεί τους εκατοντάδες φίλους και υποστηρικτές του Σωματείου.

Με καλοκαιρινή διάθεση, μοναδικές εκπλήξεις, μουσική και happenings, και φυσικά με δεκάδες πρωτότυπα προϊόντα και ξεχωριστές προτάσεις για το καλοκαίρι, σας προσκαλούμε να απολαύσετε μια μοναδική εμπειρία δίπλα στην θάλασσα. Στον 5ο και 6ο όροφο, στους χώρους του κτιρίου Ναυσικά, καθώς και στον εξωτερικό χώρο του “Nafsika Plateia”.

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Μαγιώ, καφτάνια, σανδάλια, τσάντες, ρούχα, είδη διακόσμησης σπιτιού, καλλυντικά, παιδικά, κοσμήματα, αξεσουάρ και πολλά ακόμα υπέροχα είδη από 60 κορυφαία brands θα σας περιμένουν για να κάνουν το καλοκαίρι σας ακόμα πιο όμορφο: 2803 FASHION LOFT, ALALEON, ALEXANDRA KOUMBA, ALL ABOUT EVE, ANGELINA, BIG LITTLE ONES, BOLD & BRAVE, CHITON UNIFORMS, CROOL LP, DIAMOND MAGIC, DIRTY LAUNDRY, DRIZOS FLOWERS, DR VILLY SKINCARE, EPTA THE CONCEPT STORE, FAYEMAR, FEM. BOUTIQUE GLYFADA & PAROS, FINELY FRAMED CREATIONS, FRENCHIE, GIORGIA P, GREATNESS ATHENS, HOUSE OF PLAY, IBO MARACA, ILE DES REVES, IVANA GROSSI , KARIMA ONE OF A KIND, KESSARIS JEWELS, KIOHNE, KOKKORIS OPTICS, KOKU CONCEPT, LALAOUNIS, LIVELE JEWELS, LOVE FOR WAVES, MARCH THE BRAND, MARIE RAXEVSKY, MARIETTA CHROUSALA, MEYIA, MIREA, MOJO WORLD, MRS ZEBRA, MYKOCOS, NATUS MARRAKECH, NEW MOON, OCEAN HERO, OLTRE. GR, POCCAA, REMEDI, REVE DE LA MAISON, SEASONAL EXPRESS, SERKOS, THE ART DOSE, THE JACKSONS LONDON, THE MAMACITA STORE, THE WONDER ROOM, TWO MONKEYS, TYPE CENTER, VALIA GABRIEL, VASILIKI WORLD, VENETIA VILDIRIDIS, VST, WINGS. Οι 60 αυτές εταιρείες θα διαθέσουν μέρος των εσόδων τους για τη στήριξη των σκοπών του Σωματείου.

Στο περίπτερο του Σωματείου, μαζί με όλα τα προϊόντα του eshop της ΕΛΠΙΔΑΣ, θα έχετε την ευκαιρία να προμηθευτείτε τις συλλεκτικές τσάντες και παπούτσια της σειράς Aquazzura x ELPIDA που σχεδίασε ο διεθνής οίκος Aquazzura αποκλειστικά για το Σωματείο ΕΛΠΙΔΑ σε περιορισμένο αριθμό τεμαχίων!

Ειδικά για τη συγκεκριμένη ημέρα θα υπάρχει η δυνατότητα προσωποποίησης (customization) των συλλεκτικών προϊόντων της σειράς Aquazzura x ELPIDA με το μονόγραμμα σας, καθώς και άλλων προϊόντων του eshop του Σωματείου.

Παράλληλα με τις αγορές σας, θα έχετε την ευκαιρία να απολαύσετε καφέ και υγιεινά σνακ από το KOOL FOOD & COFFEE, το FYSTIKI SHOP και το CHAMOMILE LIVING, δροσιστικά ροφήματα, αναψυκτικά και ποτά από το BARFLIES, αλλά και μοναδικές γευστικές εκπλήξεις από το BEEF BAR ATHENS. Καθ’ όλη της διάρκεια της εκδήλωσης το CHILL BOX θα προσφέρει δωρεάν παγωτό σε μικρούς και μεγάλους!

Στο πλευρό μας θα βρίσκεται και ο ραδιοφωνικός σταθμός Δρόμος 89.8 με αγαπημένους παραγωγούς οι οποίοι θα εκπέμπουν ζωντανά από τον χώρο της εκδήλωσης, παρέα με γνωστούς καλλιτέχνες και με πολλές ακόμα εκπλήξεις!

Σας περιμένουμε όλους κοντά μας για να στείλουμε μαζί το πιο δυνατό μήνυμα αγάπης και αλληλεγγύης, στηρίζοντας τα παιδιά με καρκίνο και τις οικογένειές τους!

Four Seasons Astir Palace Hotel Athens

Διεύθυνση

Απόλλωνος 40, Βουλιαγμένη - Παραλία Αστέρα, 16671, ΑΤΤΙΚΗΣ

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