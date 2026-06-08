Αμφιλοχία: Ισόβια στον πρώην αστυνομικό που σκότωσε τον πατέρα του σε χωριό της Αιτωλοακαρνανίας

Snapshot Ο 68χρονος πρώην αστυνομικός κρίθηκε ομόφωνα ένοχος και καταδικάστηκε σε ισόβια κάθειρξη για τη δολοφονία του 95χρονου πατέρα του και σε επιπλέον ποινή 5 ετών για οπλοφορία και οπλοχρησία.

Το έγκλημα συνέβη στις 6 Μαΐου 2025 στο Χαλκιόπουλο Αιτωλοακαρνανίας, όπου ο δράστης χρησιμοποίησε γκλίτσα και μαχαίρι για να σκοτώσει τον πατέρα του, ο οποίος έπασχε από άνοια.

Ο δράστης παρέμεινε στον τόπο του εγκλήματος για ώρες πριν ειδοποιήσει τον αδελφό του την επόμενη μέρα.

Ο 68χρονος είχε αποταχθεί από την αστυνομία λόγω εμπλοκής σε υπόθεση αποπλάνησης και ασκεί έφεση κατά της ποινής του.

Πριν τη δολοφονία, το θύμα είχε δεχθεί χτύπημα για το οποίο είχε ενημερωθεί η αστυνομία από υπηρεσία κοινωνικής βοήθειας, αλλά δεν πρόλαβε να αποτραπεί το έγκλημα. Snapshot powered by AI

Αποτροπιασμό προκάλεσαν οι λεπτομέρειες που αποκαλύφθηκαν στη διάρκεια της δίκης στο Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Λευκάδας για τη δολοφονία 95χρονου στο Χαλκιόπουλο έξω από την Αμφιλοχία Αιτωλοακαρνανίας από τον γιο του.

Σύμφωνα με το ilefkada, το δικαστήριο έκρινε ομόφωνα ένοχο τον 68χρονο συνταξιούχο αστυνομικό, επιβάλλοντάς του ισόβια κάθειρξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση και επιπλέον ποινή φυλάκισης 5 ετών για οπλοφορία και οπλοχρησία.

Το έγκλημα διαπράχθηκε στις 6 Μαΐου 2025, όταν ο κατηγορούμενος φέρεται να επιτέθηκε στον πατέρα του με την προσωπική του γκλίτσα και στη συνέχεια να του κατάφερε θανατηφόρο πλήγμα στον λαιμό με μαχαίρι. Ο 95χρονος έπασχε από άνοια και, σύμφωνα με όσα ακούστηκαν στο δικαστήριο, ο δράστης έμεινε στον χώρο του εγκλήματος για ώρες πριν ενημερώσει τον αδελφό του το επόμενο πρωί.

O δράστης ζούσε με τον πατέρα του τα τελευταία 20 χρόνια, όπως είπε στην απολογία του. Το θύμα, που είχε άλλα τέσσερα παιδιά, τα τελευταία χρόνια έπασχε από άνοια. Φαίνεται ότι μερικές ημέρες πριν δολοφονηθεί από το ίδιο του το παιδί είχε δεχθεί χτύπημα για το οποίο είχαν ενημερώσει την αστυνομία οι άνθρωποι από το “Βοήθεια στο σπίτι” που επισκέπτονταν τον παππού. Η αστυνομία, σύμφωνα με την κατάθεση του αστυνομικού, είχε κινήσει διαδικασίες όμως πρόλαβε το άλλο τραγικό γεγονός αυτό της δολοφονίας.

“Εκείνο το βράδυ άκουσα τον παππού που σηκώθηκε από το κρεββάτι του και ετοιμαζόταν να βγει έξω. Κατέβηκα από τον πάνω όροφο που κοιμόμουν και του είπα να ξαπλώσει και πάλι γιατί είναι αργά και δεν μπορεί να πάει πουθενά. Ο ίδιος δεν άκουγε ήθελε να πάει στα χωράφια και τα πρόβατα. Τότε πήρα την γκλίτσα του και τον χτύπησα στο κεφάλι. Στη συνέχεια πήρα και το μαχαίρι και του έκοψα το λαιμό”, είπε στην απολογία του ο δράστης. “Την άλλη μέρα το πρωί πήρα τον αδερφό μου που έμενε στο χωριό και του είπα. Σκότωσα τον πατέρα. Τώρα ότι έγινε -έγινε”, συμπλήρωσε απαντώντας στον έκπληκτο αδερφό.

Ο 68χρονος είχε αποταχθεί από την ΕΛ.ΑΣ. λόγω εμπλοκής του σε υπόθεση αποπλάνησης και άσκησε έφεση κατά της απόφασης.

Διαβάστε επίσης