Η στιγμή της θανατηφόρας πτώσης της 65χρονης στα Μετέωρα

Η στιγμή της πτώσης της άτυχης γυναίκας που έχασε τη ζωή της πέφτοντας από Ιερά Μονή στα Μετέωρα, καταγράφηκε σε βίντεο ιδιώτη.

Η άτυχη γυναίκα, ηλικίας 66 ετών, είχε μεταβεί στην Ιερά Μονή Αγίου Στεφάνου, όταν κάτω από άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες, έπεσε από μεγάλο ύψος στον γκρεμό, με αποτέλεσμα να χάσει ακαριαία τη ζωή της.

Η επιχείρηση ανάσυρσης της σορού, ήταν πολύ δύσκολη, αφενός λόγω του σημείου που έπεσε η άτυχη γυναίκα, αφετέρου λόγω της μορφολογίας του εδάφους. Στην επιχείρηση συμμετείχε η Ομάδα Διάσωσης της Ορειβατικής Λέσχης Καλαμπάκας, με τη συνδρομή της ΕΜΑΚ, της Πυροσβεστικής, της Ελληνικής Αστυνομίας και του ΕΚΑΒ.

Διασώστης που συμμετείχε στην επιχείρηση περιέγραψε στο Newsbomb τις δύσκολες στιγμές: «Ήταν μια εξαιρετικά δύσκολη επιχείρηση, καθώς πρόκειται για κατακόρυφο γκρεμό. Χρειάστηκε να χρησιμοποιήσουμε ειδικά σκοινιά, ενώ κρίθηκε απαραίτητη και η συνδρομή της ΕΜΑΚ. Κάθε κίνηση έπρεπε να γίνει με απόλυτη προσοχή».

