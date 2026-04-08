Ηράκλειο: Πάτησε με το αυτοκίνητο συγγενή του για κτηνοτροφικές διαφορές

Με το αυτοκίνητο παρέσυρε έναν συγγενή του, άνδρας στο Ηράκλειο για κτηνοτροφικές διαφορές.

Σύμφωνα με το patris.gr, το απόγευμα της Μεγάλης Τρίτης σε χωριό του δήμου Αρχανών Αστερουσίων, συναντήθηκαν δύο συγγενείς και ξεκίνησαν να λογομαχούν.

Ο ένας εκ των δυο συγγενών, ηλικίας 47 ετών ετών φέρεται να επιχείρησε να χτυπήσει με τα χέρια τον μικρότερο σε ηλικία συγγενή του και στη συνέχεια, άγνωστο κάτω από ποιες συνθήκες, μπήκε στο αυτοκίνητο, πάτησε γκάζι και πάτησε τον νεότερης ηλικίας άνδρα.

Ο 34χρονος τραυματίστηκε και χρειάστηκε να μεταφερθεί στο νοσοκομείο, όπου νοσηλεύεται με τραύματα στα άκρα. Το άτομο που πάτησε γκάζι και τραυμάτισε τον συγγενή του δεν συνελήφθη και αναζητείται από τις αρχές.

