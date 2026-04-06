Ηράκλειο: Ανήλικη κατήγγειλε το βιασμό της από 17χρονο

Μία σοβαρή καταγγελία για βιασμό ανήλικης απασχολεί τις τελευταίες ώρες τους αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου.

Όπως αναφέρει το patris.gr, σύμφωνα με την καταγγελία που έκαναν οι γονείς της ανήλικης, ένας 17χρονος φέρεται να κακοποίησε σεξουαλικά την ανήλικη κόρη τους.

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, το περιστατικό σημειώθηκε σε χωριό του Ηρακλείου και σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία ο 17χρονος εντοπίστηκε, προσήχθη στο αστυνομικό τμήμα και εξετάζεται για την εμπλοκή του.

