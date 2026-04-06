Ηράκλειο: Ανήλικη κατήγγειλε το βιασμό της από 17χρονο
Η ανήλικη ενημέρωσε τους γονείς της για τον συμβάν και όλοι μαζί μετέβησαν στον αστυνομικό τμήμα για να καταγγείλουν τον φερόμενο ως δράστη
Μία σοβαρή καταγγελία για βιασμό ανήλικης απασχολεί τις τελευταίες ώρες τους αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου.
Όπως αναφέρει το patris.gr, σύμφωνα με την καταγγελία που έκαναν οι γονείς της ανήλικης, ένας 17χρονος φέρεται να κακοποίησε σεξουαλικά την ανήλικη κόρη τους.
Σύμφωνα με την ίδια πηγή, το περιστατικό σημειώθηκε σε χωριό του Ηρακλείου και σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία ο 17χρονος εντοπίστηκε, προσήχθη στο αστυνομικό τμήμα και εξετάζεται για την εμπλοκή του.
Διαβάστε επίσης
12:58 ∙ ANNOUNCEMENTS
Η «ΑΠΟΣΤΟΛΗ» φωτίζει τη δύναμη της ευκαιρίας μέσα από την ιστορία του 17χρονου Θωμά
12:56 ∙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ
Ηράκλειο: Ανήλικη κατήγγειλε το βιασμό της από 17χρονο
12:44 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Αλεξανδρούπολη: Πέντε συλλήψεις για παράνομη αλιεία αχινών
12:38 ∙ ANNOUNCEMENTS
Η COSMOTE TELEKOM ενισχύει τη θέση της Ελλάδας στον διεθνή χάρτη συνδεσιμότητας
12:32 ∙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ
Πειραιάς: 66χρονος χτύπησε αστυνομικό επειδή του έκοψε πρόστιμο
07:10 ∙ ΕΛΛΑΔΑ