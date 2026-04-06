Εορταστικό ωράριο: Τι ώρα κλείνουν σήμερα τα μαγαζιά - Πώς θα λειτουργήσουν τη Μεγάλη Εβδομάδα

Σε πασχαλινούς ρυθμούς κινείται η αγορά, με τα καταστήματα να λειτουργούν με διευρυμένο ωράριο μέχρι και τη Μεγάλη Πέμπτη.

Πιο συγκεκριμένα, κατά τη διάρκεια της Μεγάλης Εβδομάδας, από την Μεγάλη Δευτέρα έως και τη Μεγάλη Πέμπτη, τα καταστήματα θα ανοίξουν από τις 9 το πρωί έως και τις 9 το βράδυ.

Τη Μεγάλη Παρασκευή τα εμπορικά καταστήματα θα ανοίξουν από τη μία το μεσημέρι έως και τις επτά το απόγευμα, ενώ το Μεγάλο Σάββατο από τις 9 το πρωί έως και τις 3 το μεσημέρι. Την Κυριακή και τη Δευτέρα του Πάσχα τα καταστήματα θα μείνουν κλειστά.

Με ανακοίνωσή του ο Εμπορικός Σύλλογος Αθηνών, αναφέρει ως προς το ωράριο λειτουργίας των εμπορικών καταστημάτων:

Ο Εμπορικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης ανακοίνωσε:

Το Σάββατο 4/4 από τις 10:00 έως τις 18:00, όπως επισημαίνει στην ανακοίνωσή του ο ΕΣΘ.

Την Κυριακή των Βαΐων, 5/4, θα είναι ανοιχτά από τις 11:00 έως τις 18:00.

Από τη Μεγάλη Δευτέρα 6/4 έως και τη Μεγάλη Πέμπτη 9/4, το ωράριο λειτουργίας των εμπορικών καταστημάτων θα είναι συνεχές, από τις 10:00 έως τις 21:00.

Τη Μεγάλη Παρασκευή 10/4, τα καταστήματα θα λειτουργήσουν από τις 13:00 έως τις 19:00, ενώ το Μεγάλο Σάββατο 1/4 από τις 10:00 έως τις 16:00.

Την Κυριακή του Πάσχα, 12 Απριλίου, καθώς και τη Δευτέρα 13/4, τα εμπορικά καταστήματα θα παραμείνουν κλειστά.

