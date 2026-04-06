Καιρός: Ψυχρή διαταραχή από την Μεγάλη Παρασκευή - Πώς θα κάνουμε Πάσχα

Η Μεγάλη Εβδομάδα ξεκίνησε με εξαιρετικές καιρικές συνθήκες, με τον ήλιο να κυριαρχεί σε μεγάλο μέρος της χώρας

Δημήτρης Δρίζος

Καιρός: Ψυχρή διαταραχή από την Μεγάλη Παρασκευή - Πώς θα κάνουμε Πάσχα
  • Την Μεγάλη Παρασκευή και το Μεγάλο Σάββατο θα υπάρξει ψυχρή διαταραχή με πτώση της θερμοκρασίας, ενίσχυση των βοριάδων και τοπικές βροχές κυρίως σε κεντρικές και βόρειες περιοχές.
  • Η θερμοκρασία θα μειωθεί από περίπου 24
  • 26 βαθμούς Κελσίου σε 17
  • 19 βαθμούς κατά την ψυχρή διαταραχή.
  • Μετά το Μεγάλο Σάββατο ο καιρός θα βελτιωθεί σημαντικά, με ήπιες καιρικές συνθήκες και ηλιοφάνεια την Κυριακή και τη Δευτέρα του Πάσχα.
  • Το Πάσχα αναμένεται να γιορταστεί με ευχάριστες θερμοκρασίες και ηλιόλουστο ουρανό, χωρίς ακραία φαινόμενα.
  • Την πρώτη φάση της Μεγάλης Εβδομάδας χαρακτηρίζουν υψηλές θερμοκρασίες και ηλιοφάνεια, με θερμοκρασίες κοντά στους 25
  • 26 βαθμούς Κελσίου.
Κορυφώνεται η αγωνία για τον καιρό του Πάσχα, καθώς ένα ψυχρό μέτωπο φαίνεται να αλλάζει το σκηνικό, σύμφωνα με τον Κλέαρχο Μαρουσάκη.

Μετά την πρόσκαιρη πτώση της θερμοκρασίας και τις τοπικές βροχές που θα φέρει η διαταραχή της Μεγάλης Παρασκευής και του Μεγάλου Σαββάτου, ο καιρός ξαναφτιάχνει και η ελληνική επικράτεια θα απολαύσει ήπιες καιρικές συνθήκες και ηλιοφάνεια κατά τη διάρκεια της Κυριακής του Πάσχα και της Δευτέρας του Πάσχα. Οι θερμοκρασίες θα σημειώσουν μικρή άνοδο και θα κινηθούν σε ευχάριστα επίπεδα για την εποχή, χωρίς ακραία φαινόμενα.

Η Μεγάλη Εβδομάδα ξεκίνησε με εξαιρετικές καιρικές συνθήκες, με τον ήλιο να κυριαρχεί σε μεγάλο μέρος της χώρας. Οι θάλασσες είναι καλοτάξιδες και η θερμοκρασία σημείωσε σημαντική άνοδο, φτάνοντας κοντά στους 25 βαθμούς Κελσίου σε πολλές περιοχές, με τοπικά 25άρια και 26άρια ιδιαίτερα στο εσωτερικό της ηπειρωτικής χώρας. Η ζέστη γίνεται πιο αισθητή από τη Μεγάλη Τετάρτη και τη Μεγάλη Πέμπτη, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα.

Ωστόσο, η Μεγάλη Παρασκευή και το Μεγάλο Σάββατο θα φέρουν αλλαγή του καιρού. Μία ψυχρή διαταραχή θα κινηθεί από τα βόρεια προς τα νότια και νοτιοανατολικά, προκαλώντας πτώση της θερμοκρασίας, ενίσχυση των βοριάδων και τοπικές βροχές, κυρίως στις κεντρικές και βόρειες περιοχές, μέχρι το μεσημέρι του Μεγάλου Σαββάτου.

Οι θερμές αέριες μάζες θα κυριαρχήσουν μέχρι και τη Μεγάλη Πέμπτη, με θερμοκρασίες κοντά στους 24-26 βαθμούς Κελσίου. Η διαταραχή της Μεγάλης Παρασκευής θα μειώσει τον υδράργυρο στους 17-19 βαθμούς, με βροχές κυρίως σε κεντρική και βόρεια Ελλάδα.

Μέσα στο Μεγάλο Σάββατο, η διαταραχή θα έχει περάσει, δίνοντας τη θέση της σε καιρό ήπιο και ηλιόλουστο, που θα διατηρηθεί και την Κυριακή του Πάσχα, αλλά και τη Δευτέρα του Πάσχα, εξασφαλίζοντας ιδανικές καιρικές συνθήκες για το εορταστικό τριήμερο.

Η Μεγάλη Εβδομάδα, λοιπόν, συνδυάζει την ηλιοφάνεια και τη ζέστη με μικρές διακοπές λόγω της ψυχρής διαταραχής, αφήνοντας χώρο για ένα Πάσχα με ευχάριστες θερμοκρασίες και ηλιόλουστο ουρανό.

Η πρόγνωση του καιρού, μέσα από το WINDY που χρησιμοποιεί τα προγνωστικά μοντέλα GFS, ECMWF και NEMS

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΓΑΛΗ ΤΡΙΤΗ 07-04-2026

Γενικά αίθριος καιρός σε όλη τη χώρα, με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά, όπου στα ορεινά, κυρίως στα βόρεια, πιθανώς να σημειωθούν τοπικοί όμβροι.
Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 5 και από το απόγευμα στα νότια πελάγη τοπικά έως 6 μποφόρ.
Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη στα δυτικά τις πρωινές και βραδινές ώρες.
Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο σε όλη τη χώρα και θα κυμανθεί σε υψηλά για την εποχή επίπεδα. Θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 20 με 22 βαθμούς και κατά τόπους στα ηπειρωτικά τους 23 με 24 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΓΑΛΗ ΤΕΤΑΡΤΗ 08-04-2026

Στο Ιόνιο, τα δυτικά ηπειρωτικά και το νότιο Αιγαίο γενικά αίθριος καιρός με λίγες τοπικές νεφώσεις στα ηπειρωτικά και την Κρήτη τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, οπότε θα σημειωθούν πρόσκαιροι όμβροι στα ορεινά της Ηπείρου.
Στην υπόλοιπη χώρα αρχικά σχεδόν αίθριος καιρός με τοπικές νεφώσεις στα βόρεια που γρήγορα θα επεκταθούν και στις υπόλοιπες περιοχές, οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές και τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά πρόσκαιροι όμβροι.
Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη στα δυτικά τις πρωινές ώρες.
Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί βορειοδυτικοί 4 με 6 και στα πελάγη τοπικά 7 μποφόρ. Το μεσημέρι στα βορειοανατολικά θα στραφούν σε βορειοανατολικούς τοπικά έως 6 μποφόρ.
Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα βορειοανατολικά, όμως στις υπόλοιπες περιοχές θα διατηρηθεί σε υψηλά για την εποχή επίπεδα.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΓΑΛΗ ΠΕΜΠΤΗ 09-04-2026

Λίγες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες με τοπικές βροχές ή πρόσκαιρους όμβρους κυρίως τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ανατολικά και νότια ηπειρωτικά και την Κρήτη. Το βράδυ τα φαινόμενα θα περιοριστούν στα βορειοανατολικά.
Οι άνεμοι θα πνέουν στα βορειοανατολικά ανατολικοί 3 με 5 μποφόρ και βαθμιαία μεταβλητοί ασθενείς. Στην υπόλοιπη χώρα θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στα πελάγη τοπικά έως 6 μποφόρ.
Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση και στις περισσότερες περιοχές της χώρας θα επανέλθει στα κανονικά για την εποχή επίπεδα.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΓΑΛΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 10-04-2026

Στα βορειοανατολικά παροδικές νεφώσεις με πρόσκαιρες τοπικές βροχές.
Στην υπόλοιπη χώρα αρχικά σχεδόν αίθριος καιρός με λίγες νεφώσεις που από το μεσημέρι βαθμιαία θα αυξηθούν και από το βράδυ στα βόρεια θα σημειωθούν τοπικές βροχές και τη νύχτα πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες.
Η ορατότητα τις πρωινές ώρες στα ηπειρωτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη.
Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στα πελάγη τοπικά έως 6 μποφόρ. Βαθμιαία από τα δυτικά θα στραφούν σε νότιους νοτιοανατολικούς με την ίδια ένταση.
Η θερμοκρασία δε θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

13:18ΠΟΛΙΤΙΚΗ

