Καιρός: Ανατροπή με το Πάσχα - Η πρόβλεψη Αρναούτογλου για όλη τη χώρα

Δεν είναι ευχάριστα τα νέα από τον καιρό

Δημήτρης Δρίζος

  • Οι πρώτες ημέρες της Μεγάλης Εβδομάδας θα έχουν ανοιξιάτικο καιρό, αλλά προς το Πάσχα αναμένεται αυξημένη αστάθεια με βροχές και πτώση θερμοκρασίας.
  • Η Μεγάλη Τρίτη θα είναι ήπια και χωρίς φαινόμενα, ενώ τη Μεγάλη Τετάρτη θα εμφανιστούν τοπικές βροχές κυρίως στη Θεσσαλία, βόρεια Αττική και Πελοπόννησο.
  • Την Μεγάλη Πέμπτη θα σημειωθεί αισθητή πτώση της θερμοκρασίας και βροχοπτώσεις στα ανατολικά τμήματα της χώρας.
  • Το Μεγάλο Σάββατο ο καιρός θα αλλάξει σημαντικά με βροχές και τοπικές καταιγίδες σε πολλές περιοχές, θυμίζοντας περισσότερο φθινόπωρο παρά άνοιξη.
  • Η αστάθεια και οι βροχές θα συνεχιστούν έως τη Δευτέρα του Πάσχα, με τη δυτική, κεντρική και βόρεια Ελλάδα να παραμένουν ψυχρές και μερικές εορταστικές δραστηριότητες να επηρεάζονται.
Οι πρώτες ημέρες της Μεγάλης Εβδομάδας θα χαρακτηρίζονται από ανοιξιάτικο καιρό, ωστόσο καθώς πλησιάζουμε προς το Πάσχα αναμένεται αυξημένη αστάθεια σύμφωνα με τον προγνώστη, Σάκη Αρναούτογλου. Η μεταβολή αυτή θα φέρει βροχές και πτώση θερμοκρασίας, επηρεάζοντας κυρίως τα ανατολικά και βόρεια τμήματα της χώρας.

Σήμερα, η ηλιοφάνεια θα κυριαρχήσει σε όλη τη χώρα, με εξαίρεση την Κρήτη όπου θα υπάρχουν τοπικές νεφώσεις και πιθανές μπόρες. Τοπικές βροχές ενδέχεται να σημειωθούν στα ορεινά της Πελοποννήσου και της Στερεάς Ελλάδας. Οι άνεμοι θα πνέουν έως 5 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα φτάσει τους 23 °C στη βόρεια Ελλάδα.

Την Μεγάλη Τρίτη, ο καιρός θα παραμείνει σταθερός και χωρίς φαινόμενα, προσφέροντας ήπιες καιρικές συνθήκες σε όλη τη χώρα.

Την Μεγάλη Τετάρτη ο καιρός θα ξεκινήσει με ηλιοφάνεια, αλλά από το μεσημέρι και το απόγευμα αναμένονται τοπικές βροχές στη Θεσσαλία, τα βόρεια της Αττικής και την Πελοπόννησο. Η αστάθεια αυτή θα ενταθεί την Μεγάλη Πέμπτη, όταν θα σημειωθεί αισθητή πτώση της θερμοκρασίας και βροχοπτώσεις στα ανατολικά τμήματα της χώρας, από τη Θεσσαλία και τη Χαλκιδική μέχρι την Κρήτη.

Την Μεγάλη Παρασκευή ο καιρός θα παραμείνει σχετικά καλός, με συννεφιά όμως να αυξάνεται από το βράδυ στα δυτικά. Το Μεγάλο Σάββατο αναμένεται σημαντική αλλαγή, με το σκηνικό του καιρού να θυμίζει περισσότερο φθινόπωρο παρά άνοιξη. Βροχές αναμένονται σε πολλές περιοχές της χώρας, με τοπικές καταιγίδες σε αρκετές περιπτώσεις.

Οι περιοχές της Κρήτης, των Δωδεκανήσων και των Κυκλάδων θα έχουν καλύτερες καιρικές συνθήκες σε σχέση με την υπόλοιπη χώρα. Η αστάθεια και οι βροχές θα συνεχιστούν έως και τη Δευτέρα του Πάσχα, όπου αναμένεται σταδιακή εξασθένιση των φαινομένων.

Στη δυτική, κεντρική και βόρεια Ελλάδα το καιρικό σκηνικό θα παραμείνει αρκετά ψυχρό, θυμίζοντας περισσότερο χειμώνα παρά άνοιξη. Η μεταβολή αυτή δημιουργεί σημαντικές προϋποθέσεις για αστάθεια, που θα επηρεάσει τις εορταστικές δραστηριότητες και τις μετακινήσεις του Πάσχα. Οι πολίτες καλούνται να ενημερώνονται συνεχώς για τις επικαιροποιημένες προγνώσεις, ώστε να προσαρμόσουν ανάλογα τα σχέδιά τους.

