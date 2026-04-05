Καιρός: Ασυμφωνία στα μετεωρολογικά μοντέλα για το Πάσχα - Τι δείχνουν ECMWF και GFS

Σε νέα ανάρτηση για την διαφοροποίηση των στοιχείων που παρουσιάζουν τα μετεωρολικά μοντέλα ως προς την εξέλιξη του καιρού το Πάσχα, προχώρησε ο Θοδωρής Κολυδάς.

Όπως αναφέρει ο μετεωρολόγος τα σημερινά στοιχεία διαφοροποιούνται αισθητά από τα χθεσινά, κυρίως στο GFS, το οποίο εμφανίζει μεγαλύτερη μεταβλητότητα, ενώ το ECMWF διατηρεί πιο σταθερή και συνεπή συνοπτική εικόνα.

Το ECMWF εμφανίζεται πιο συγκροτημένο τόσο στην εξέλιξη της θερμοκρασίας όσο και στη χρονική οργάνωση του υετού, ενώ το GFS αυξάνει ταχύτερα τη διασπορά του μετά τις 10-11 Απριλίου.

Το πιθανότερο σενάριο παραμένει μια μεταβολή του καιρού μετά τις 8 Απριλίου, με πτώση της θερμοκρασίας, αυξημένη αστάθεια και περισσότερες πιθανότητες βροχών προς το διάστημα 10-13 Απριλίου. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το Μεγάλο Σάββατο, όπου το ECMWF δίνει ισχυρότερο σήμα για βροχές, χωρίς όμως να έχουν ακόμη κλειδώσει τα τελικά ύψη υετού.





Ψυχρότερος από τα κανονικά επίπεδα ο Μάρτιος 2026

Ψυχρότερος από τα κανονικά επίπεδα ήταν ο Μάρτιος του 2026, σύμφωνα με το δίκτυο των 53 μετεωρολογικών σταθμών του meteo.gr του Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών.

Σε σύγκριση με τη μέση τιμή της περιόδου 2010–2019, αρνητικές αποκλίσεις καταγράφηκαν σε όλα τα γεωγραφικά διαμερίσματα, με εξαίρεση τη Βόρεια Ελλάδα και τη Δυτική Ελλάδα – Ιόνιο, όπου οι θερμοκρασίες διατηρήθηκαν ελαφρώς πάνω από τα κανονικά επίπεδα.

Ο παρακάτω χάρτης δείχνει τις αποκλίσεις της μέσης μέγιστης θερμοκρασίας για τον Μάρτιο του 2026, ανά γεωγραφικό διαμέρισμα:

Πηγή: meteo.gr

Το επόμενο γράφημα παρουσιάζει την κατάταξη του Μαρτίου ανά έτος, με βάση τη μέση μηνιαία τιμή της μέγιστης θερμοκρασίας. Στη Βόρεια Ελλάδα και στη Δυτική Ελλάδα – Ιόνιο, ο Μάρτιος του 2026 κατατάσσεται ως ο 9ος θερμότερος από το 2010.

Αντίθετα, στη Θεσσαλία, τη Στερεά Ελλάδα και την Πελοπόννησο ήταν ο 5ος ψυχρότερος, στα νησιά του Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα ο 6ος ψυχρότερος, ενώ στην Κρήτη καταγράφηκε ως ο 3ος ψυχρότερος της περιόδου.

Πηγή: meteo.gr

