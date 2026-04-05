Καιρός: Αφρικανικός αντικυκλώνας φέρνει την άνοιξη - Η σύγκρουση με τις ψυχρές μάζες

Snapshot Ένας ισχυρός αφρικανικός αντικυκλώνας θα επεκταθεί στην περιοχή, φέρνοντας θερμές αέριες μάζες από τη Βόρεια Αφρική.

Η κακοκαιρία με βροχές και σκόνη υποχωρεί, δίνοντας τη θέση της σε σταθερό και ηλιόλουστο καιρό.

Η θερμοκρασία θα αυξηθεί σημαντικά, φτάνοντας ή υπερβαίνοντας τους 24 με 25°C σε πολλές πεδινές περιοχές.

Παρά τη γενική ζέστη, παραμένει πιθανότητα τοπικών διαταραχών προς το τέλος της Μεγάλης Εβδομάδας λόγω της σύγκρουσης θερμών και ψυχρών αερίων μαζών.

Το Πάσχα αναμένεται με ηλιοφάνεια και υψηλές πιέσεις, με τον αφρικανικό αντικυκλώνα να διαμορφώνει το κυρίαρχο καιρικό μοτίβο.

Η κακοκαιρία που ταλαιπώρησε τη χώρα τις προηγούμενες ημέρες με έντονες βροχές, θυελλώδεις ανέμους και πυκνή αφρικανική σκόνη, δίνει πλέον τη θέση της σε ένα σταθερό και θερμό σκηνικό.

Σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά δεδομένα, του ιταλικού ilmeteo ένας ισχυρός αφρικανικός αντικυκλώνας ετοιμάζεται να επεκταθεί προς την περιοχή μας, φέρνοντας μαζί του αέριες μάζες από τις ακτές της Βόρειας Αφρικής. Η βελτίωση θα ξεκινήσει σταδιακά από το τέλος της εβδομάδας, με τον ήλιο να κυριαρχεί σχεδόν σε όλη την επικράτεια και τις βροχές να αποτελούν παρελθόν. Την ίδια ώρα, η ατμόσφαιρα καθαρίζει από τη σκόνη που δυσκόλεψε τις μετακινήσεις, κυρίως στα νότια τμήματα και την Κρήτη, ανοίγοντας τον δρόμο για μια πραγματικά ανοιξιάτικη Μεγάλη Εβδομάδα.

Θερμοκρασίες που θυμίζουν Μάιο

Το κύριο χαρακτηριστικό αυτής της ατμοσφαιρικής παρέμβασης θα είναι η θεαματική άνοδος της θερμοκρασίας. Μετά τις χαμηλές τιμές των προηγούμενων ημερών, ο υδράργυρος αναμένεται να σκαρφαλώσει σε επίπεδα αρκετά πάνω από τα κανονικά για την εποχή. Κι όμως, οι προβλέψεις δείχνουν ότι σε πολλές περιοχές της χώρας οι μέγιστες τιμές θα αγγίξουν ή και θα ξεπεράσουν τους 24-25°C, ειδικά στις πεδινές περιοχές της Θεσσαλίας, της Στερεάς Ελλάδας και της Πελοποννήσου.Το ήπιο αυτό μοτίβο θα κυριαρχήσει κατά τη διάρκεια της Μεγάλης Εβδομάδας, οδηγώντας μας προς την Κυριακή του Πάσχα

Σταθερότητα με μικρά ερωτηματικά

Παρά τη γενική τάση για ζέστη και ηλιοφάνεια, ο Απρίλιος παραμένει ένας μήνας με μεταβλητότητα. Οι μετεωρολόγοι παρακολουθούν στενά την κίνηση των συστημάτων, καθώς η "μάχη" μεταξύ των θερμών αφρικανικών μαζών και των ψυχρότερων ρευμάτων από τον βορρά συνεχίζεται πάνω από την Ευρώπη. Αν και το πρώτο θερμό κύμα του 2026 είναι πλέον προ των πυλών, δεν αποκλείονται μικρές τοπικές παρεμβάσεις αστάθειας προς το τέλος της Μεγάλης Εβδομάδας. Παρ' όλα αυτά, το κυρίαρχο σήμα παραμένει η κυριαρχία των υψηλών πιέσεων, που υπόσχεται ένα Πάσχα με "άρωμα" καλοκαιριού και τον αφρικανικό αντικυκλώνα να παίζει τον ρόλο του πρωταγωνιστή στο καιρικό σκηνικό.

Διαβάστε επίσης