Καιρός: Ψυχρότερος από τα κανονικά επίπεδα ο Μάρτιος 2026

Ψυχρότερος από τα κανονικά επίπεδα ήταν ο Μάρτιος του 2026, σύμφωνα με το δίκτυο των 53 μετεωρολογικών σταθμών του meteo.gr του Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών.

Σε σύγκριση με τη μέση τιμή της περιόδου 2010–2019, αρνητικές αποκλίσεις καταγράφηκαν σε όλα τα γεωγραφικά διαμερίσματα, με εξαίρεση τη Βόρεια Ελλάδα και τη Δυτική Ελλάδα – Ιόνιο, όπου οι θερμοκρασίες διατηρήθηκαν ελαφρώς πάνω από τα κανονικά επίπεδα.

Ο παρακάτω χάρτης δείχνει τις αποκλίσεις της μέσης μέγιστης θερμοκρασίας για τον Μάρτιο του 2026, ανά γεωγραφικό διαμέρισμα:

Πηγή: meteo.gr

Το επόμενο γράφημα παρουσιάζει την κατάταξη του Μαρτίου ανά έτος, με βάση τη μέση μηνιαία τιμή της μέγιστης θερμοκρασίας. Στη Βόρεια Ελλάδα και στη Δυτική Ελλάδα – Ιόνιο, ο Μάρτιος του 2026 κατατάσσεται ως ο 9ος θερμότερος από το 2010.

Αντίθετα, στη Θεσσαλία, τη Στερεά Ελλάδα και την Πελοπόννησο ήταν ο 5ος ψυχρότερος, στα νησιά του Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα ο 6ος ψυχρότερος, ενώ στην Κρήτη καταγράφηκε ως ο 3ος ψυχρότερος της περιόδου.

Πηγή: meteo.gr

Διαβάστε επίσης