Αρναούτογλου: Ανοιξιάτικες οι πρώτες ημέρες της Μεγάλης Εβδομάδας – «Φθινόπωρο» από Mεγάλο Σάββατο

Σε νέα ενημέρωση για την εξέλιξη του καιρού προχώρησε ο Σάκης Αρναούτογλου.

Συγκεκριμένα, σε βίντεο στο κανάλι του στο YouTube, ο έμπειρος προγνώστης ανέφερε πως τη Μεγάλη Δευτέρα στην Κρήτη θα σημειωθούν κάποιες μπόρες. Τοπικές βροχές θα σημειωθούν το μεσημέρι κυρίως στα ορεινά της Πελοποννήσου και Στερεάς. Στη συνέχεια ο καιρός θα βελτιωθεί. Η θερμοκρασία στα βόρεια της χώρας θα είναι υψηλότερη και θα φτάσει ακόμα και τους 23 βαθμούς Κελσίου.

Τη Μεγάλη Τρίτη δεν αναμένονται φαινόμενα.

Το μεσημέρι και το απόγευμα της Μεγάλης Τετάρτης, σε ορεινές περιοχές της Θεσσαλίας, της Πελοποννήσου, της Στερεάς και της Αττικής θα αναπτυχθούν νεφώσεις που θα δώσουν τοπικές βροχές. Τα φαινόμενα προς τα βράδυ θα εξασθενήσουν. Τη Μεγάλη Πέμπτη θα υπάρξει αλλαγή του καιρού με πτώση της θερμοκρασίας. Στο ανατολικό κομμάτι της χώρας θα συννεφιάσει αρκετά και θα βρέξει κατά τόπους. Ο καιρός όσο βαδίζουμε προς τη Μεγάλη Παρασκευή θα βελτιωθεί ωστόσο από το βράδυ θα σημειωθεί μια νέα αστάθεια από τα βορειοδυτικά.

Τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία δείχνουν για το Μεγάλο Σάββατο και την Κυριακή του Πάσχα μια τάση αλλαγής του καιρού, κυρίως στα δυτικά, κεντρικά και βόρεια τμήματα. Το σκηνικό, σύμφωνα με τον Σάκη Αρναούτογλου θα παραπέμπει σε φθινόπωρο, παρά σε άνοιξη. Ο φθινοπωρινός καιρός θα διατηρηθεί και τη Δευτέρα του Πάσχα ενώ στη συνέχεια τα φαινόμενα σταδιακά θα εξασθενίσουν.

