Δίκη Τέμπη: Στο δικαστήριο οι γονείς της Εριέττας - Δεν βρέθηκε ποτέ η σορός της

Η Εριέττα Μόχλο περιλαμβάνεται στα 57 θύματα του σιδηροδρομικού δυστυχήματος των Τεμπών, όμως η σορός της δεν εντοπίστηκε ποτέ.

Οι γονείς της, εμφανίστηκαν πρώτη φορά στο δικαστήριο όπου εξελίσσεται η δίκη για το δυστύχημα, σήμερα Μεγάλη Δευτέρα. Σύμφωνα με το onlarissa.gr δεν είχαν δηλώσει παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας στην προδικασία. Η οικογένεια προανήγγειλε την ίδρυση ιδρύματος στη Θεσσαλονίκη για ανακούφιση συγγενών θυμάτων από την επάρατο νόσο στη μνήμη της Εριέττας Μόχλο.

Ποια ήταν η Εριέττα Μόλχο

Η Εριέττα Μόλχο, ήταν φοιτήτρια και σπούδαζε στη Θεσσαλονίκη. Σύμφωνα με μαρτυρίες επιζώντων, στη μοιραία αμαξοστοιχία εθεάθη στο κυλικείο. Μετά το δυστύχημα, δεν εντοπίστηκε ίχνος από το DNA της.