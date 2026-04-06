Δίκη Τέμπη: Συνεχίζεται η διαδικασία νομιμοποίησης - Χωρίς συγγενείς, αίτημα για τηλεοπτική κάλυψη

Σε εξέλιξη βρίσκεται για τρίτη μέρα η δίκη για το δυστύχημα των Τεμπών με την Έδρα να συνεχίζει με τη διαδικασία της νομιμοποίησης των παραστάσεων προς υποστήριξη της κατηγορίας.

Στο δικαστήριο δεν βρίσκεται σήμερα Μ. Δευτέρα κανείς εκ των συγγενών των θυμάτων, ενώ στο εδώλιο κάθονται τρεις κατηγορούμενοι. Εξάλλου, εκκρεμεί η απόφαση του δικαστηρίου για το αίτημα οπτικοακουστικής κάλυψης που υπέβαλε η Ζωή Κωνσταντοπούλου.

Προσερχόμενη στο δικαστήριο στη Λάρισα, η κυρία Κωνσταντοπούλου έβαλε για μία ακόμα φορά κατά πάντων: «Τρίτη μέρα απόπειρας διεξαγωγή δίκης για το έγκλημα στα Τέμπη, η Δικαιοσύνη εξακολουθεί να παραμένει ζητούμενο. Η διαδικασία εξακολουθεί να αποτελεί οικτρή δοκιμασία για τις οικογένειες των θυμάτων, τους τραυματίες, τους επιζώντες και τις επιζώσες. Όσα συμβαίνουν εγείρουν υψηλή ευθύνη για κάθε Δημοκράτη πολίτη απέναντι στο τι θα ανεχθούμε να διαδραματίζεται και πόσο θα αφήσουμε να καταρρακώνεται το κράτος Δικαίου», τόνισε μεταξύ άλλων η δικηγόρος.