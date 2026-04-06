Nέο Ηράκλειο: Γυναίκα επιτέθηκε με μαχαίρι σε αστυνομικούς,σώθηκαν καθώς φορούσαν αλεξίσφαιρο γιλέκο
Η γυναίκα εξετάζεται για πιθανά ψυχικά προβλήματα
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
- Στο Νέο Ηράκλειο, γυναίκα σε έξαλλη κατάσταση επιτέθηκε με μαχαίρι σε αστυνομικούς που ανταποκρίθηκαν σε κλήση.
- Οι αστυνομικοί σώθηκαν χάρη στο αλεξίσφαιρο γιλέκο που φορούσαν.
- Οι αστυνομικοί κατάφεραν να αφαιρέσουν το μαχαίρι και να συλλάβουν τη γυναίκα με συντονισμένες ενέργειες.
Το μεσημέρι της Μεγάλης Δευτέρας, ομάδα ΔΙΑΣ ανταποκρίθηκε σε κλήση για περιστατικό στο Νέο Ηράκλειο, όπου γυναίκα βρισκόταν σε έξαλλη κατάσταση στο μπαλκόνι της κατοικίας της. Όταν οι αστυνομικοί χτύπησαν το κουδούνι και η γυναίκα άνοιξε την πόρτα, κρατούσε μαχαίρι και επιτέθηκε στους αστυνομικούς.
Χάρη στο αλεξίσφαιρο γιλέκο που φορούσε ένας από τους ένστολους, αποφεύχθηκαν οι τραυματισμοί. Οι αστυνομικοί αντέδρασαν άμεσα και με συντονισμένες κινήσεις κατάφεραν να αφαιρέσουν το όπλο και να ακινητοποιήσουν τη γυναίκα, προχωρώντας στη σύλληψή της.
Η γυναίκα, εξετάζεται αν αντιμετωπίζει ψυχικής φύσεως προβλήματα υγείας.
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
