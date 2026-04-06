Nέο Ηράκλειο: Γυναίκα επιτέθηκε με μαχαίρι σε αστυνομικούς,σώθηκαν καθώς φορούσαν αλεξίσφαιρο γιλέκο

Το μεσημέρι της Μεγάλης Δευτέρας, ομάδα ΔΙΑΣ ανταποκρίθηκε σε κλήση για περιστατικό στο Νέο Ηράκλειο, όπου γυναίκα βρισκόταν σε έξαλλη κατάσταση στο μπαλκόνι της κατοικίας της. Όταν οι αστυνομικοί χτύπησαν το κουδούνι και η γυναίκα άνοιξε την πόρτα, κρατούσε μαχαίρι και επιτέθηκε στους αστυνομικούς.

Χάρη στο αλεξίσφαιρο γιλέκο που φορούσε ένας από τους ένστολους, αποφεύχθηκαν οι τραυματισμοί. Οι αστυνομικοί αντέδρασαν άμεσα και με συντονισμένες κινήσεις κατάφεραν να αφαιρέσουν το όπλο και να ακινητοποιήσουν τη γυναίκα, προχωρώντας στη σύλληψή της.

Η γυναίκα, εξετάζεται αν αντιμετωπίζει ψυχικής φύσεως προβλήματα υγείας.