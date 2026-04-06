Ηράκλειο: Συνελήφθη 33χρονος Ουκρανός για τοποθέτηση εμπρηστικού μηχανισμού σε καφετέρια

Στη σύλληψη ενός 33χρονου Ουκρανού προχώρησαν οι αστυνομικές Αρχές στο Ηράκλειο Κρήτης για την τοποθέτηση εμπρηστικού μηχανισμού έξω από καφετέρια στο κέντρο της πόλης στα τέλη Μαρτίου. Παράλληλα, αναζητείται 58χρονος Έλληνας που φέρεται να έδωσε την εντολή για την ενέργεια, έναντι χρηματικής αμοιβής.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Cretalive, ο 33χρονος συνελήφθη στο πλαίσιο του Αυτοφώρου με την κατηγορία της απείθειας και φέρεται να είναι το άτομο που τοποθέτησε και πυροδότησε τον μηχανισμό στις 29 Μαρτίου 2026, ο οποίος τελικά δεν λειτούργησε όπως είχε σχεδιαστεί λόγω τεχνικής αστοχίας.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, η τοποθέτηση του μηχανισμού ανατέθηκε από 58χρονο έναντι 2.000 ευρώ, με τις αρχές να συνεχίζουν την αναζήτησή του. Η ταυτοποίηση του 33χρονου προέκυψε από τον συνδυασμό στοιχείων, με βασικότερο το βιντεοληπτικό υλικό από κάμερες ασφαλείας της περιοχής, το οποίο ανέλυσαν αστυνομικοί της Ασφάλειας Ηρακλείου. Καθοριστικό ρόλο φέρεται να έπαιξε το γεγονός ότι ο δράστης δεν είχε λάβει ιδιαίτερα μέτρα προφύλαξης.

Η επίσημη ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ.

«Από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου εξιχνιάστηκε υπόθεση τοποθέτησης αυτοσχέδιου εκρηκτικού μηχανισμού σε επιχείρηση στο Ηράκλειο.

Ειδικότερα, ξημερώματα της 29.03.2026 άγνωστος δράστης τοποθέτησε σε είσοδο επιχείρησης ιδιοκτησίας ημεδαπού αυτοσχέδιο εκρηκτικό μηχανισμό, ο οποίος δεν ανεφλέγη λόγω τεχνικής αστοχίας.

Από την εμπεριστατωμένη έρευνα και την κατάλληλη αξιοποίηση στοιχείων των αστυνομικών της ανωτέρω υπηρεσίας ταυτοποιήθηκε ως δράστης 33χρονος αλλοδαπός σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για απόπειρα έκρηξης, κατασκευή, προμήθεια ή κατοχή εκρηκτικών υλών, ενώ σε κατ΄οίκον έρευνα που διενεργήθηκε αρνήθηκε να συμμορφωθεί και συνελήφθη.

Η προανάκριση συνεχίζεται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου».