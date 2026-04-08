Ιράκ: Διαδηλωτές εισέβαλαν στο προξενείο του Κουβέιτ στην Μπασρά

Διαδηλωτές εισβάλλουν στο προξενείο του Κουβέιτ και κατέβασαν την εθνική σημαία της χώρας από το κτίριο, στη Βασόρα του Ιράκ, την Τετάρτη 8 Απριλίου 2026.

Οργισμένοι διαδηλωτές εισέβαλαν στο προξενείο του Κουβέιτ στην πόλη Μπασρά στο νότιο Ιράκ αργά το βράδυ της Τρίτης.

«Το Κουβέιτ θεωρεί το Ιράκ πλήρως και άμεσα υπεύθυνο για αυτή την επίθεση και για τυχόν ελλείψεις στα μέτρα προστασίας των διπλωματικών και προξενικών αποστολών στο έδαφός του», ανέφερε σε ανακοίνωσή του το Κουβέιτ.

Η χώρα του Κόλπου συνέχισε λέγοντας ότι αυτό θα «επηρεάσει αρνητικά τις διμερείς σχέσεις» μεταξύ Κουβέιτ και Ιράκ, οι οποίες μοιράζονται κοινά σύνορα.

Μια ομάδα Ιρακινών διαδηλωτών εισβάλλει στο προξενείο του Κουβέιτ και κατεβάζει την εθνική σημαία του Κουβέιτ από το κτίριο, στη Βασόρα του Ιράκ, την Τετάρτη 8 Απριλίου 2026. AP

«Το Κράτος του Κουβέιτ επιβεβαιώνει ότι δεν εμπλέκεται σε καμία περιφερειακή ή διεθνή σύγκρουση και δεν έχει επιτρέψει και δεν θα επιτρέψει το έδαφός του να χρησιμοποιηθεί για επιθέσεις εναντίον οποιασδήποτε χώρας, σύμφωνα με την εξωτερική του πολιτική», προστέθηκε στη δήλωση.

Η κυβέρνηση του Ιράκ καταδίκασε το περιστατικό και δήλωσε ότι θα ξεκινήσει έρευνα. Η Σαουδική Αραβία, το Κατάρ, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και το Μπαχρέιν εξέδωσαν δηλώσεις υποστήριξης προς το Κουβέιτ.