Snapshot Εννέα επιστήμονες με σχέση σε προγράμματα της NASA ή πυρηνικά έχουν πεθάνει μυστηριωδώς ή εξαφανιστεί, δημιουργώντας ένα περίεργο μοτίβο.

Ο Μάικλ Ντέιβιντ Χικς, ερευνητής της NASA, πέθανε χωρίς σημάδια εγκληματικής ενέργειας, ενώ άλλοι συνάδελφοί του βρέθηκαν νεκροί ή αγνοούνται υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες.

Ο αστροφυσικός Καρλ Γκρίλμερ δολοφονήθηκε το 2026, ενώ ο φυσικός Nuno Loureiro δολοφονήθηκε το 2025, και οι δύο είχαν σημαντική συμβολή σε διαστημικές και ενεργειακές έρευνες.

Ο απόστρατος στρατηγός Ουίλιμ Νιλ ΜακΚάσλαντ, γνώστης πυρηνικών και απόρρητων διαστημικών προγραμμάτων, εξαφανίστηκε το 2026 χωρίς το κινητό του.

Ο πρώην βοηθός διευθυντής του FBI επιβεβαιώνει ότι Αμερικανοί με τεχνολογικά μυστικά στοχοποιούνται από συμμάχους και εχθρούς εδώ και δεκαετίες.

Ένα περίεργο μοτίβο που εκτείνεται στον χρόνο έχει κάνει την εμφάνισή του, καθώς αποκαλύπτεται ότι επιστήμονες που έχουν σχέση με προγράμματα της NASA ή πυρηνικά, πεθαίνουν μυστηριωδώς ή εξαφανίζονται.

Ο μακρύς κατάλογος νεκρών ή αγνοουμένων μετράει 9 άτομα.

Ο Μάικλ Ντέιβιντ Χικς, ερευνητής στο Jet Propulsion Laboratory (JPL) της NASA, πέθανε πριν από τρία χρόνια.

Η αστυνομία δεν βρήκε σημάδια εγκληματικής ενέργειας.

Ο Χικς εργάστηκε στο JPL από το 1998 έως το 2022 και ασχολήθηκε ιδιαίτερα με την κατανόηση κομητών και αστεροειδών. Συμμετείχε επίσης στο έργο DART, στο πλαίσιο του οποίου η NASA εξέτρεψε ένα φεγγάρι αστεροειδούς για να προετοιμαστεί για μια μελλοντική αποστολή.

Μεταξύ εκείνων που έχουν εξαφανιστεί ή είναι νεκροί είναι εκείνοι που εργάστηκαν επίσης στο Jet Propulsion Laboratory ή συμμετείχαν στις ίδιες αποστολές της NASA στις οποίες εργάστηκε και ο Χικς.

Η Μόνικα Ρεζά έγινε η νέα Διευθύντρια της Ομάδας Επεξεργασίας Υλικών του JPL και αμέσως μετά εξαφανίστηκε τον Ιούνιο του 2025. Ο Φρανκ Μάιβαλντ, συνεργάτης του Χικς και με δεσμούς με το JPL, πέθανε τον Ιούλιο του 2024 σε ηλικία 61 ετών.

Πρόσφατα, ο αστροφυσικός Καρλ Γκρίλμερ, 67 ετών, δολοφονήθηκε έξω από το σπίτι του στις 16 Φεβρουαρίου 2026. Είχε εργαστεί σε αποστολές διαστημικών τηλεσκοπίων με επικεφαλής τη NASA.

Ο Μάιβαλντ πέθανε στο Λος Άντζελες κάτω από άγνωστες συνθήκες. Κατείχε εξέχουσα θέση στο JPL και του απονεμήθηκε ο Διευθυντής του JPL, ωστόσο οι αρχές δεν μίλησαν δημόσια για τον θάνατό του και μόνο μία νεκρολογία δημοσιεύτηκε στο διαδίκτυο.

Ο Γκρίλμαρ συμμετείχε σε ένα έργο ως μέρος του οποίου ανακαλύφθηκε νερό σε έναν μακρινό πλανήτη και σημάδια ζωής μπορούσαν να βρεθούν λιγότερο από 160 έτη φωτός από τη Γη.

Στη συνέχεια, υπάρχει ο απόστρατος στρατηγός Ουίλιμ Νιλ ΜακΚάσλαντ, 68 ετών, ο οποίος έφυγε από το σπίτι του στο Αλμπουκέρκι του Νέου Μεξικού στις 27 Φεβρουαρίου χωρίς το κινητό του.

Σύμφωνα με πληροφορίες, γνώριζε για τα πυρηνικά μυστικά της Αμερικής και εργάστηκε επίσης με την ανακτημένη τεχνολογία UFO και σε απόρρητα προγράμματα διαστημικών όπλων στην αεροπορική βάση Wright-Patterson. Μοιράστηκε επίσης δεσμούς με τη Ρεζά και τον Γκρίλμαρ καθώς όλοι εργάζονταν σε προηγμένη επιστήμη πυραύλων ή πυραύλων.

Ο φυσικός της Βοστώνης Nuno Loureiro δολοφονήθηκε στο σπίτι του

Ο φυσικός Nuno Loureiro, ο οποίος ήταν κοντά στο να φέρει επανάσταση στον ενεργειακό τομέα με μια καθαρή πηγή ενέργειας, δολοφονήθηκε στο σπίτι του στις 15 Δεκεμβρίου 2025. Τ

ο έργο του επικεντρώθηκε στη φυσική του πλάσματος και είχε κάνει μεγάλα βήματα στον τομέα της εργασίας του.

Ο βοηθός διευθυντή χημικής βιολογίας φαρμακευτικής, Τζέισον Τόμας βρέθηκε στις 17 Μαρτίου σε λίμνη της Μασαχουσέτης. Εργάστηκε για να ανακαλύψει και να δημιουργήσει νέα φάρμακα και είχε συνεργαστεί με το Υπουργείο Υγείας και Ανθρωπίνων Υπηρεσιών στο παρελθόν.

Ο πρώην βοηθός διευθυντής του FBI Chris Swecker είπε πρόσφατα στην Daily Mail ότι για δεκαετίες, οι Αμερικανοί που γνώριζαν τα τεχνολογικά μυστικά της χώρας έχουν στοχοποιηθεί τόσο από συμμάχους όσο και από εχθρούς.