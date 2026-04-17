Μυστήριο με εξαφανίσεις και θανάτους 10 Αμερικανών επιστημόνων – Τραμπ: «Αρκετά σοβαρή υπόθεση»

Snapshot Δέκα Αμερικανοί επιστήμονες με πρόσβαση σε απόρρητο στρατιωτικό και επιστημονικό υλικό εξαφανίστηκαν ή πέθαναν τα τελευταία δύο, προκαλώντας έρευνα από τον Λευκό Οίκο.

Ο Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε το θέμα «αρκετά σοβαρό» και ανέφερε ότι αναμένεται απάντηση εντός μιάμισης εβδομάδας.

Οι αρχές και ειδικοί δεν έχουν βρει μέχρι στιγμής στοιχεία που να συνδέουν τις υποθέσεις μεταξύ τους.

Ο καθηγητής Άβι Λόεμπ τόνισε ότι οι επιστήμονες είχαν διαφορετικούς τομείς εξειδίκευσης και αμφισβήτησε την ύπαρξη συντονισμένου σχεδίου.

Η τελευταία εξαφάνιση αφορούσε τον υποστράτηγο ε.α. Γουίλιαμ ΜακΚάσλαντ, ο οποίος αντιμετώπιζε γνωστικές δυσλειτουργίες αλλά δεν φαινόταν αποπροσανατολισμένος κατά την εξαφάνισή του. Snapshot powered by AI

Το μυστήριο με τους Αμερικανούς επιστήμονες, οι οποίοι είχαν πρόσβαση σε πλήρως απόρρητο στρατιωτικό και επιστημονικό υλικό των ΗΠΑ και έχουν εξαφανιστεί ή έχουν πεθάνει τα τελευταία δύο χρόνια, διερευνά ο Λευκός Οίκος.

Για το θέμα ρωτήθηκε ο Ντόναλντ Τραμπ και συγκεκριμένα αν η αμερικανική κυβέρνηση πιστεύει ότι οι υποθέσεις συνδέονται μεταξύ τους. «Ελπίζω να είναι τυχαίο, αλλά θα το μάθουμε την επόμενη μιάμιση εβδομάδα», δήλωσε ο Τραμπ.

Και πρόσθεσε: «Μόλις βγήκα από μια συνάντηση για το θέμα αυτό. Αρκετά σοβαρή υπόθεση. Ελπίζω, δεν ξέρω, (σ.σ. να είναι) σύμπτωση ή όπως αλλιώς θέλετε να το ονομάσετε, μερικοί από αυτούς ήταν πολύ σημαντικά πρόσωπα, και θα το εξετάσουμε».

Οι υποθέσεις έχουν τραβήξει την προσοχή των αμερικανικών ΜΜΕ εξαιτίας της πρόσβασης που είχαν οι επιστήμονες αυτί σε απόρρητες πληροφορίες σχετικά με τον πυρηνικό τομέα και το διάστημα. Μέχρι στιγμής οι αρχές και άλλοι επιστήμονες δηλώνουν ότι δεν διαφαίνεται κάποια σύνδεση μεταξύ των υποθέσεων.

Ο Άβι Λόεμπ, φυσικός και καθηγητής στο Πανεπιστήμιο του Χάρβαρντ, δήλωσε ότι δεν πιστεύει ότι οι υποθέσεις σχετίζονται, επειδή ο καθένας από αυτούς έχει διαφορετικό τομέα εξειδίκευσης.

«Ο κοινός παρονομαστής των ενεργών επιστημόνων δεν είναι μεγάλος, και θα ήμουν επιφυλακτικός στο να αποδίδω υπερβολική σημασία σε αυτά», δήλωσε ο Λόεμπ. «Φυσικά, κάθε μία από αυτές τις υποθέσεις είναι ένα μυστήριο που πρέπει να επιλυθεί. Είναι πιθανό να υπήρχε κάποιος που είχε σκοπό να βλάψει αυτά τα άτομα. Αλλά δεν νομίζω ότι αυτό αποτελεί απόδειξη για κάποιο σχέδιο, απλώς και μόνο επειδή, για παράδειγμα, αυτοί οι άνθρωποι εργάζονταν πάνω σε μη αναγνωρισμένα ανώμαλα φαινόμενα (UAP) … Δεν θα ανησυχούσα ιδιαίτερα για το ενδεχόμενο να πρόκειται για συντονισμένη ενέργεια», ανέφερε.

O 68χρονος ο υποστράτηγος ε.α. της Πολεμικής Αεροπορίας των ΗΠΑ, Γουίλιαμ «Νιλ» ΜακΚάσλαντ που εξαφανίστηκε τον περασμένο Φεβρουάριο

Η τελευταία εξαφάνιση του υποστράτηγου τον περασμένο Φεβρουάριο

Η Σούζαν Γουίλκερσον έλειπε για λίγο περισσότερο από μία ώρα όταν ο σύζυγός της, ο υποστράτηγος ε.α. της Πολεμικής Αεροπορίας των ΗΠΑ, Γουίλιαμ «Νιλ» ΜακΚάσλαντ, ο οποίος κάποτε ήταν υπεύθυνος για μερικά από τα πιο προηγμένα και άκρως απόρρητα ερευνητικά προγράμματα του στρατού, εξαφανίστηκε από το σπίτι τους στο Αλμπουκέρκι.

Ο 68χρονος άφησε το τηλέφωνό του στο σπίτι αλλά το πορτοφόλι του και ένα περίστροφο έλειπαν, σύμφωνα με το Γραφείο του τοπικού σερίφη.

Ο υποστράτηγος είχε προηγουμένως δηλώσει ότι βίωνε αυτό που περιέγραψε ως έλλειψη διαύγειας και γνωστικές δυσλειτουργίες. Ωστόσο οι αρχές τόνισαν ότι δεν υπήρχαν ενδείξεις ότι ήταν αποπροσανατολισμένος τη στιγμή της εξαφάνισής του.

«Αναμφισβήτητα, θα εξακολουθούσε να είναι το πιο έξυπνο άτομο στο δωμάτιο», δήλωσε ο υπολοχαγός της αστυνομίας του Αλμπουκέρκι, Κάιλ Γουντ, στις 16 Μαρτίου.

