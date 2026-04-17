Τραμπ: Ο πόλεμος στο Ιράν θα τελειώσει σύντομα - Μπορεί να υπάρξει νέα συνάντηση το Σαββατοκύριακο

Snapshot Ο Ντόναλντ Τραμπ εκτίμησε ότι ο πόλεμος στο Ιράν θα τελειώσει σύντομα της επιθυμίας Τεχεράνης για συμφωνία.

Μια νέα συνάντηση μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν ενδέχεται να πραγματοποιηθεί το Σαββατοκύριακο, με πιθανή παράταση της υπάρχουσας εκεχειρίας.

Η υπογραφή αρχικού μνημονίου κατανόησης αναμένεται άμεσα, ενώ μια ολοκληρωμένη συμφωνία προβλέπεται μέσα σε 60 ημέρες.

Πακιστανική μεσολάβηση σημειώνει πρόοδο, με τον αρχιστράτηγο Ασίμ Μουνίρ να έχει πραγματοποιήσει συνομιλίες στην Τεχεράνη για επίλυση ακανθωδών θεμάτων.

Αν η συμφωνία υπογραφεί στο Ισλαμαμπάντ, ο Τραμπ ενδέχεται να παρευρεθεί στην τελετή υπογραφής. Snapshot powered by AI

Την εκτίμηση ότι ο πόλεμος στο Ιράν θα τελειώσει σύντομα καθώς η Τεχεράνη επιθυμεί να υπάρξει συμφωνία, εξέφρασε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ.

Ο Τραμπ ανέφερε ότι η επόμενη συνάντηση μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν θα μπορούσε να διεξαχθεί το Σαββατοκύριακο και σημείωσε ότι είναι πιθανή η παράταση της εκεχειρίας των δύο εβδομάδων στην οποία έχουν ήδη συμφωνήσει οι δύο πλευρές. Ωστόσο εξήγησε ότι ενδέχεται να μην είναι απαραίτητη η παράταση αφού η Τεχεράνη επιθυμεί τη συμφωνία.

«Θα δούμε τι θα συμβεί. Αλλά πιστεύω ότι είμαστε πολύ κοντά σε μια συμφωνία με το Ιράν», είπε ο Αμερικανός πρόεδρος απευθυνόμενος σε δημοσιογράφους έξω από τον Λευκό Οίκο. Σημείωσε επίσης ότι αν υπάρξει συμφωνία και αυτή υπογραφεί στο Ισλαμαμπάντ, ίσως να πάει και ο ίδιος εκεί.

Λίγες ώρες αργότερα από το Λας Βέγκας ο Τραμπ επανέλαβε ότι ο πόλεμος «μάλλον θα τελειώσει αρκετά σύντομα».

Στο μεταξύ πακιστανική πηγή που συμμετέχει στη μεσολάβηση μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν δήλωσε σήμερα ότι σημειώνεται πρόοδος στις παρασκηνιακές διπλωματικές προσπάθειες και εκτίμησε ότι μια επικείμενη συνάντηση μεταξύ των δύο πλευρών ενδέχεται να καταλήξει στην υπογραφή συμφωνίας.

Αρχικά ΗΠΑ και Ιράν θα υπογράψουν ένα μνημόνιο κατανόησης και μέσα σε διάστημα 60 ημερών θα ακολουθήσει μια ολοκληρωμένη συμφωνία, επεσήμανε η πηγή που θέλησε να διατηρήσει την ανωνυμία της.

«Η λεπτομερής συμφωνία έρχεται αργότερα. Και οι δύο πλευρές συμφωνούν επί της αρχής και τα τεχνικά κομμάτια έρχονται στη συνέχεια», διευκρίνισε.

Άλλη διπλωματική πηγή δήλωσε ότι βασικός μεσολαβητής του Πακιστάν, ο επικεφαλής του γενικού επιτελείου στρατού της χώρας αρχιστράτηγος Ασίμ Μουνίρ, έχει συνομιλίες στην Τεχεράνη από την Τετάρτη και έχει σημειώσει προόδους σε «ακανθώδη θέματα».

