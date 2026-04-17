Τραμπ: «Ελπίζω η Χεζμπολάχ να συμπεριφερθεί σωστά» κατά τη διάρκεια της εκεχειρίας

Την ελπίδα η Χεζμπολάχ να συμπεριφερθεί καλά στη διάρκεια της δεκαήμερης εκεχειρίας μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου εξέφρασε ο Αμερικανός πρόεδρος.

Σε μια ανάρτηση στο Truth Social λίγες ώρες μετά την έναρξη της εκεχειρίας, ο Ντόναλντ Τραμπ ζήτησε επίσης «να σταματήσουν οι σκοτωμοί», επιμένοντας ότι ο Λίβανος και το Ισραήλ «πρέπει επιτέλους να βρουν την ΕΙΡΗΝΗ»

«Ορισμένες παραβιάσεις» της εκεχειρίας αναφέρει ο στρατός του Λιβάνου

Η εκεχειρία μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου έχει τεθεί σε ισχύ εδώ και αρκετές ώρες, αλλά ο Λιβανέζικος Στρατός αναφέρει ότι έχουν σημειωθεί «ορισμένες παραβιάσεις» .

Σε ανακοίνωση που δημοσιεύτηκε στον επίσημο λογαριασμό X του στρατού, αναφέρεται ότι καταγράφηκαν «αρκετές ισραηλινές επιθέσεις» «εκτός από τους διαλείποντες βομβαρδισμούς που στόχευαν διάφορα χωριά».

Ο στρατός εξέδωσε εκ νέου προειδοποίηση προς τους κατοίκους στον νότιο Λίβανο να είναι προσεκτικοί όταν επιστρέφουν σε χωριά και πόλεις της περιοχής.

Οι Ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις (IDF) δεν έχουν ακόμη απαντήσει στους ισχυρισμούς.