Αυτοί είναι οι αγνοούμενοι ή νεκροί επιστήμονες της NASA - Με τι ασχολούνταν ο καθένας

Σε θρίλερ δίχως τέλος εξελίσσεται η υπόθεση με τους επιστήμονες που είτε αγνοούνται είτε εντοπίζονται νεκροί, με το FBI να προσπαθεί να βρει την άκρη του νήματος

Δημήτρης Δρίζος

  • Τουλάχιστον δέκα επιστήμονες και άτομα συνδεδεμένα με ευαίσθητα προγράματα πυρηνικής τεχνολογίας και διαστημικής έρευνας στις ΗΠΑ έχουν πεθάνει ή εξαφανιστεί υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες τα τελευταία χρόνια.
  • Το FBI και ο Λευκός Οίκος διερευνούν την πιθανή σύνδεση μεταξύ αυτών των υποθέσεων, προκαλώντας πολιτική κινητοποίηση.
  • Ο Michael David Hicks, επιστήμονας της NASA, πέθανε το 2023, ενώ άλλοι όπως ο Frank Maiwald και η Monica Reza, που συνδέονται με τη NASA, έχουν βρεθεί νεκροί ή αγνοούνται.
  • Στον χώρο της πυρηνικής έρευνας, οι Melissa Casias και Anthony Chavez από το Los Alamos National Laboratory εξαφανίστηκαν το 2025 χωρίς ενδείξεις εγκληματικής ενέργειας.
  • Ο William Neil McCasland, απόστρατος υποστράτηγος και ερευνητής προηγμένων προγραμμάτων του Πενταγώνου, αγνοείται από το 2026, ενώ η σύζυγός του απορρίπτει συνωμοσιολογικές θεωρίες για την εξαφάνισή του.
Τουλάχιστον δέκα επιστήμονες και άτομα που συνδέονται με ευαίσθητα προγράμματα πυρηνικής τεχνολογίας ή διαστημικής έρευνας στις Ηνωμένες Πολιτείες έχουν χάσει τη ζωή τους ή έχουν εξαφανιστεί υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες τα τελευταία χρόνια, προκαλώντας έντονη ανησυχία στις αρχές και πολιτική κινητοποίηση στην Ουάσινγκτον.

Οι εξελίξεις αυτές έχουν σημάνει συναγερμό τόσο στο FBI όσο και στον Λευκό Οίκο, με τις ομοσπονδιακές αρχές να εξετάζουν πλέον ανοιχτά το ενδεχόμενο ύπαρξης «σκοτεινής σύνδεσης» μεταξύ των υποθέσεων.

Η αρχή με τον θάνατο επιστήμονα της NASA

Μία από τις πρώτες περιπτώσεις που προκάλεσαν ερωτήματα ήταν ο θάνατος του Michael David Hicks, επί σειρά ετών επιστήμονα στο NASA Jet Propulsion Laboratory. Ο Hicks πέθανε τον Ιούλιο του 2023 σε ηλικία 59 ετών.

Παρότι στο διαδίκτυο αναπτύχθηκαν θεωρίες που συνδέουν τον θάνατό του με άλλες υποθέσεις, η οικογένειά του επιμένει ότι αντιμετώπιζε ήδη σοβαρά προβλήματα υγείας και απορρίπτει κάθε σενάριο συσχέτισης.

Ωστόσο, τα περιστατικά που ακολούθησαν ενίσχυσαν την καχυποψία. Το 2024, ο Frank Maiwald, ειδικός στη διαστημική έρευνα, βρέθηκε νεκρός στο Λος Άντζελες, ενώ το 2025 εξαφανίστηκε η μηχανικός της NASA Monica Reza, κατά τη διάρκεια πεζοπορίας σε δασική περιοχή της ίδιας πόλης.

Εξαφανίσεις με φόντο την πυρηνική έρευνα

Ανάλογες υποθέσεις καταγράφηκαν και στον χώρο της πυρηνικής έρευνας. Οι Melissa Casias και Anthony Chavez, που συνδέονταν με το Los Alamos National Laboratory στο Νέο Μεξικό, εξαφανίστηκαν μέσα στο 2025 χωρίς να υπάρχουν ενδείξεις εγκληματικής ενέργειας, σύμφωνα με τις αρχές.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον προκαλεί και η υπόθεση του William Neil McCasland, απόστρατου υποστρατήγου της Πολεμικής Αεροπορίας των ΗΠΑ, ο οποίος αγνοείται από τις 27 Φεβρουαρίου, όταν έφυγε από το σπίτι του στο Αλμπουκέρκι. Ο 68χρονος είχε εμπλακεί σε προηγμένα ερευνητικά προγράμματα του Πενταγώνου και είχε υπηρετήσει στο Air Force Research Laboratory στη βάση Wright-Patterson.

Η σύζυγός του, Susan McCasland Wilkerson, σε ανάρτησή της στα κοινωνικά δίκτυα, επιχείρησε να βάλει τέλος σε σενάρια που συνδέουν την εξαφάνιση με θεωρίες συνωμοσίας. Όπως ανέφερε, ο σύζυγός της είχε μόνο μια «σύντομη επαφή» με την κοινότητα των UFO, ξεκαθαρίζοντας ότι δεν είχε καμία γνώση για υποτιθέμενα εξωγήινα ευρήματα από το περιστατικό του Ρόσγουελ.

Amy Eskridge — Ερευνήτρια προώθησης (propulsion)· συνιδρύτρια του Institute for Exotic Science — Νεκρή (2022)

Michael David Hicks — Επιστήμονας στο NASA Jet Propulsion Laboratory (έρευνα κομητών και αστεροειδών) — Νεκρός (2023)

Monica Jacinto Reza — Αεροδιαστημική μηχανικός της NASA — Αγνοείται (από το 2023)

Frank Werner Maiwald — Μηχανικός στο NASA Jet Propulsion Laboratory — Νεκρός (2024)

Anthony Chavez — Συνταξιούχος εργαζόμενος στο Los Alamos National Laboratory — (Αγνοείται από το 2025)

Melissa Casias — Υπάλληλος στο Los Alamos National Laboratory — Αγνοείται (από το 2025)

Nuno F. G. Loureiro — Πυρηνικός φυσικός και ερευνητής σύντηξης στο Massachusetts Institute of Technology (MIT) — Νεκρός (2025)

Jason Thomas — Ερευνητής φαρμακευτικής — Νεκρός (2026· η σορός του εντοπίστηκε μετά την εξαφάνισή του το 2025)

Carl Grillmair — Αστροφυσικός στο California Institute of Technology (Caltech) και συνεργάτης της NASA — Νεκρός (2026)

William Neil McCasland — Απόστρατος υποστράτηγος της Πολεμικής Αεροπορίας των ΗΠΑ· πρώην διοικητής του Air Force Research Laboratory — Αγνοείται (από το 2026)

