Γιατί σκοτώνονται οι επιστήμονες της NASA - Τα απόρρητα προγράμματα που εργάζονταν

Δημήτρης Δρίζος

  • Ο Τζόσουα ΛεΜπλανκ, μηχανικός της NASA, βρέθηκε απανθρακωμένος μέσα στο καμένο Tesla του μετά από μυστηριώδη εξαφάνιση.
  • Τουλάχιστον έντεκα επιστήμονες και στελέχη που συνδέονται με διαστημικά και πυρηνικά προγράμματα των ΗΠΑ έχουν εξαφανιστεί ή πεθάνει υπό ασυνήθιστες συνθήκες τα τελευταία χρόνια.
  • Η Μόνικα Ρέζα, διευθύντρια ευαίσθητου προγράμματος της NASA, εξαφανίστηκε ξαφνικά ενώ έκανε πεζοπορία χωρίς να βρεθεί κανένα ίχνος της.
  • Υπάρχουν υποψίες για σύνδεση των περιστατικών με ξένες υπηρεσίες ή υποκλοπές ευαίσθητων πληροφοριών, αλλά δεν υπάρχει επίσημη απόδειξη για οργανωμένη δράση.
  • Οι αρχές συνεχίζουν τις έρευνες, ενώ η υπόθεση έχει προκαλέσει πολιτικές αντιδράσεις και αιτήματα για επίσημη διερεύνηση από το FBI.
Ακόμη και πριν εντοπιστεί το απανθρακωμένο σώμα του μηχανικού της NASA, Τζόσουα ΛεΜπλανκ, μέσα στο καμένο Tesla του, η οικογένειά του είχε ήδη σημάνει συναγερμό για την μυστηριώδη εξαφάνισή του.

Ο 29χρονος ηλεκτρολόγος μηχανικός, που εργαζόταν σε προγράμματα πυρηνικής πρόωσης σε ερευνητικό εργαστήριο της διαστημικής υπηρεσίας στο Χάντσβιλ της Αλαμπάμα, δεν εμφανίστηκε ξαφνικά στην εργασία του, κάτι που δεν του έμοιαζε καθόλου. Η οικογένειά του, ανήσυχη καθώς είχε αφήσει στο σπίτι το κινητό και το πορτοφόλι του, φοβήθηκε ότι μπορεί να είχε απαχθεί.

Τα δεδομένα εντοπισμού του Tesla έδειξαν ότι το όχημά του είχε σταθμεύσει στο τοπικό αεροδρόμιο τον περασμένο Ιούλιο για περίπου τέσσερις ώρες το πρωί του θανάτου του, πριν κατευθυνθεί προς το γραφείο του. Στη συνέχεια, το αυτοκίνητο ενεπλάκη σε τροχαίο σε αγροτικό δρόμο και τυλίχθηκε στις φλόγες. Ο ΛεΜπλανκ δεν είναι ο μόνος επιστήμονας σε ευαίσθητο τομέα που συνδέεται με τη NASA και έχει εξαφανιστεί ή πεθάνει υπό παράξενες συνθήκες. Σύμφωνα με ισχυρισμούς που κυκλοφορούν, τουλάχιστον έντεκα άτομα που σχετίζονται με τα διαστημικά και πυρηνικά προγράμματα των ΗΠΑ έχουν χαθεί ή πεθάνει με ασυνήθιστο ή ανεξήγητο τρόπο τα τελευταία χρόνια.

Το πιο παράξενο στοιχείο σε αυτή την υπόθεση είναι ότι αρκετοί από αυτούς φέρεται να εξαφανίστηκαν ενώ απλώς είχαν βγει για έναν περίπατο.

Η εξαφάνιση της Μόνικα Ρέζα

Η Μόνικα Ρέζα έκανε πεζοπορία με δύο φίλους της στο Εθνικό Δάσος Άνχελες της Καλιφόρνια τον περασμένο Ιούνιο, όταν εξαφανίστηκε ξαφνικά χωρίς κανένα ίχνος. Ήταν μια απολύτως φυσιολογική ημέρα και, σύμφωνα με έναν από τους συνοδούς της, την τελευταία φορά που την είδε βρισκόταν περίπου δέκα μέτρα πίσω του, χαμογελώντας και χαιρετώντας. Όταν ξανακοίταξε, δεν ήταν πλέον εκεί. Οι ομάδες διάσωσης έψαξαν για μέρες χωρίς να βρουν κανένα ίχνος της 60χρονης αεροδιαστημικής μηχανικού.

Η Ρέζα εργαζόταν σε ακόμη πιο ευαίσθητο έργο από τον ΛεΜπλανκ, καθώς ως διευθύντρια της Ομάδας Επεξεργασίας Υλικών στο Εργαστήριο Αεριώθησης της NASA είχε αναπτύξει ένα «υπερ-κράμα» μετάλλου που χρησιμοποιείται σε πυραύλους. Η ξαφνική εξαφάνισή της θεωρήθηκε από ορισμένους ύποπτη.

Μυστηριώδεις θάνατοι και εξαφανίσεις

Στο μεταξύ, ο αστροφυσικός Καρλ Γκριλμάιρ δολοφονήθηκε έξω από το σπίτι του σε αγροτική περιοχή της Καλιφόρνια, ενώ ο επιστήμονας της NASA Φρανκ Μάιβαλντ πέθανε υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες, παρά το γεγονός ότι είχε τιμηθεί με πολλαπλά βραβεία. Η υπολοχαγός Τζέιμι Γκουστίτους, 25 ετών, που εργαζόταν ως αξιωματικός ερευνών της Πολεμικής Αεροπορίας, σκοτώθηκε σε υπόθεση που χαρακτηρίστηκε ως δολοφονία-αυτοκτονία.

Ο απόστρατος πυρηνικός επιστήμονας του Los Alamos, Άντονι Τσάβες, 78 ετών, εξαφανίστηκε επίσης χωρίς ίχνος, ενώ ο Στίβεν Γκαρσία, φύλακας ασφαλείας σε ευαίσθητη εγκατάσταση, χάθηκε αφήνοντας πίσω του ελάχιστα στοιχεία.

Η εξαφάνιση στρατηγού με σύνδεση σε διαστημικά προγράμματα

Ιδιαίτερη αίσθηση προκάλεσε η εξαφάνιση του υποστράτηγου Ουίλιαμ Νιλ ΜακΚάσλαντ, πρώην επικεφαλής ερευνητικών προγραμμάτων της Πολεμικής Αεροπορίας των ΗΠΑ, ο οποίος είχε επίσης εμπλακεί σε έρευνες για μη ταυτοποιημένα ιπτάμενα αντικείμενα. Ο 68χρονος εθεάθη τελευταία φορά στο σπίτι του στο Νέο Μεξικό, όταν σύμφωνα με τη σύζυγό του βγήκε για πεζοπορία, παίρνοντας μαζί του μόνο βασικό εξοπλισμό και ένα όπλο. Άφησε πίσω κινητό, γυαλιά και ρολόι.

Η σύζυγός του διέψευσε θεωρίες που κυκλοφορούσαν στο διαδίκτυο, ενώ οι αρχές συνεχίζουν τις έρευνες χωρίς αποτέλεσμα.

Συσχέτιση, υποψίες και πολιτικές αντιδράσεις

Η υπόθεση έχει προκαλέσει πολιτικές αντιδράσεις στις ΗΠΑ, με ορισμένους να ζητούν επίσημη έρευνα από το FBI. Υπάρχουν φωνές που υποστηρίζουν ότι οι εξαφανίσεις μπορεί να συνδέονται με ξένες υπηρεσίες ή με προσπάθειες απόσπασης ευαίσθητων πληροφοριών, δεδομένης της φύσης των ερευνητικών προγραμμάτων στα οποία εμπλέκονται τα άτομα αυτά.

Άλλοι, ωστόσο, επισημαίνουν ότι πρόκειται για ένα δίκτυο ασύνδετων περιστατικών, που περιλαμβάνει τόσο εγκληματικές ενέργειες όσο και προσωπικά ή ιατρικά ζητήματα, χωρίς καμία αποδεδειγμένη κοινή αιτία.

Η ευρύτερη εικόνα και τα ερωτήματα

Οι εξαφανίσεις και οι θάνατοι αυτοί συμβαίνουν σε μια περίοδο έντονου γεωπολιτικού ανταγωνισμού για την τεχνολογική και διαστημική υπεροχή, με τις ΗΠΑ, την Κίνα και άλλες χώρες να επενδύουν σημαντικά σε προγράμματα εξερεύνησης και στρατιωτικής τεχνολογίας.

Παρά τις θεωρίες που κυκλοφορούν, δεν υπάρχει μέχρι στιγμής επίσημη απόδειξη που να συνδέει τα περιστατικά μεταξύ τους ή να επιβεβαιώνει σενάρια οργανωμένης δράσης.

Το μόνο βέβαιο είναι ότι μια σειρά από τραγικά και ανεξήγητα γεγονότα έχει δημιουργήσει ένα κλίμα ανησυχίας και ερωτημάτων, με τις αρχές να καλούνται να ξεκαθαρίσουν αν πρόκειται για μια αλυσίδα συμπτώσεων ή για κάτι πιο σύνθετο που δεν έχει ακόμη αποκαλυφθεί.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
12:06ΑΠΟΨΕΙΣ

Κοβέσι οδοστρωτήρας

12:05ΚΟΣΜΟΣ

Politico: Πώς αλλάζει τις διακοπές μας ο πόλεμος στο Ιράν -Τα 3 σενάρια για το καλοκαίρι στην Ευρώπη, από το καλύτερο στο χειρότερο

12:05ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Βρέθηκε χειροβομβίδα στην Πολυτεχνειούπολη - Επιχειρούν το ΤΕΕΜ

12:03WHAT THE FACT

Το 99% των ανθρώπων εξαφανίστηκε πριν 900.000 χρόνια – Πώς επέζησαν μόνο 1.000

12:02ΕΛΛΑΔΑ

Σεισμός Κρήτη: Νέα ισχυρή δόνηση 5 Ρίχτερ

11:59ΣΕΙΣΜΟΙ

Σεισμός ΤΩΡΑ LIVE: Δείτε πού έγινε σεισμός πριν από λίγο

11:58ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: «Ήταν σοκαριστικό, είδαμε ένα χέρι στα σκουπίδια» - Τι λένε οι υπάλληλοι που έσωσαν τον άστεγο

11:53ΚΟΣΜΟΣ

Συναγερμός για νέο κορονοϊό νυχτερίδων – Ο CcCoV-KY43 μπορεί να μολύνει ανθρώπινα κύτταρα

11:52ΕΛΛΑΔΑ

Λάρισα: Μητέρα και κόρη εντοπίστηκαν σε διαμέρισμα στο κέντρο της πόλης

11:48LIFESTYLE

MasterChef αποχώρηση: Κλάματα και μία απρόσμενη πρόταση «πάγωσε» τους κριτές

11:43ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Καμπανάκι» των Ιταλών μετεωρολόγων για την Ελλάδα - Πότε «βλέπουν» ρωσικό κρύο στη χώρα μας

11:41ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Από την Αθήνα στην κορυφή: Η εταιρεία που διακρίθηκε για υπηρεσίες cloud σε Κεντρική και Αν. Ευρώπη

11:41LIFESTYLE

Τηλεθέαση: «Σόι», «Άγιος Έρωτας» και «MasterChef» φέρνουν νούμερα στη βραδινή ζώνη

11:36ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ιταλία: Νεαρός ποδοσφαιριστής δολοφονήθηκε με κατσαβίδι για… πίτσες

11:30ΥΓΕΙΑ

Πράσινο φως για πρώτη στο είδος της γονιδιακή θεραπεία για κληρονομική κώφωση

11:28ΚΟΣΜΟΣ

LIVEBLOG: Συνεχίζονται οι επιθέσεις Ισραήλ-Χεζμπολάχ παρά την παράταση της εκεχειρίας - Τιμωρία όσων δεν βοήθησαν στις επιθέσεις στο Ιράν θέλει ο Τραμπ

11:24ΕΛΛΑΔΑ

Νίκος Ρωμανός: Αθώος για την έκρηξη στο διαμέρισμα στους Αμπελόκηπους - Βγαίνει από τη φυλακή

11:23ΚΟΣΜΟΣ

Περικοπές στη Microsoft και τη Μeta: Aνακοινώνουν χιλιάδες απολύσεις λόγω τεχνητής νοημοσύνης

11:14ΕΛΛΑΔΑ

Αιματηρό επεισόδιο μεταξύ κτηνοτρόφων στο Λασίθι: Βγήκαν κατσούνες και μαχαίρι για τα βοσκοτόπια

11:08ΚΟΣΜΟΣ

Γιατί σκοτώνονται οι επιστήμονες της NASA - Τα απόρρητα προγράμματα που εργάζονταν

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
10:28ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Κεφαλονιά: «Η γυναίκα μου φταίει που πέθανε η Μυρτώ» - Τα SMS που δεν έμαθε ποτέ το μοιραίο βράδυ

11:24ΕΛΛΑΔΑ

Νίκος Ρωμανός: Αθώος για την έκρηξη στο διαμέρισμα στους Αμπελόκηπους - Βγαίνει από τη φυλακή

05:30ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 24 Απριλίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

11:43ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Καμπανάκι» των Ιταλών μετεωρολόγων για την Ελλάδα - Πότε «βλέπουν» ρωσικό κρύο στη χώρα μας

22:06ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Κλήρωση Τζόκερ 23/4/2026: Αυτοί είναι οι αριθμοί που κερδίζουν τουλάχιστον 6,2 εκατ. ευρώ

10:36ΕΛΛΑΔΑ

Άγιος Δημήτριος: Βρέθηκε το μαχαίρι της δολοφονίας - Το είχε κρυμμένο στην ταράτσα του ο 20χρονος

11:52ΕΛΛΑΔΑ

Λάρισα: Μητέρα και κόρη εντοπίστηκαν σε διαμέρισμα στο κέντρο της πόλης

09:48ΣΕΙΣΜΟΙ

Σεισμός στην Κρήτη: Η στιγμή που τα 5,7 Ρίχτερ «χτυπούν» το νησί

11:08ΚΟΣΜΟΣ

Γιατί σκοτώνονται οι επιστήμονες της NASA - Τα απόρρητα προγράμματα που εργάζονταν

20:42ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Οι πρώτες προβλέψεις για το τριήμερο της Πρωτομαγιάς

09:17ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ραγδαία αύξηση της θερμοκρασίας - Η ημέρα που θα δούμε 26άρια στην Αττική

09:18ΕΛΛΑΔΑ

Παγκόσμιος πρωταθλητής του τζούντο πιάστηκε στην Αθηνών-Κορίνθου με 1,15 εκατ. ευρώ σε σακούλες

08:42ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Άγιος Δημήτριος: Για τα μάτια μιας κοπέλας ο 20χρονος ναύτης σκότωσε τον 27χρονο - Το χρονικό της φονικής συμπλοκής

10:39WHAT THE FACT

Για 20 χρόνια, οι επιστήμονες πίστευαν ότι αυτά τα μικροσκοπικά απολιθώματα ήταν μίνι δεινόσαυροι - Έκαναν όμως εντελώς λάθος.

10:15ΚΟΣΜΟΣ

Παράτησαν τις δουλειές τους στα 30 και ζουν σε κρουαζιερόπλοιο με 10.000 ευρώ

12:02ΕΛΛΑΔΑ

Σεισμός Κρήτη: Νέα ισχυρή δόνηση 5 Ρίχτερ

09:02ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επιδόματα: Ποια πληρώνονται αυτή την εβδομάδα

10:00ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Κεφαλονιά: «Κατανάλωσε όλη τη δεύτερη δόση κοκαΐνης μόνη η Μυρτώ μετά από τσακωμό» - Τι ισχυρίζεται ο 26χρονος πρώην αρσιβαρίστας

11:16ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Νέο βαρομετρικό χαμηλό από τη Λιβύη στη χώρα μας - Οι περιοχές που θα επηρεαστούν

03:30ΚΑΙΡΟΣ

Αρναούτογλου: Ήπιος ο καιρός τις επόμενες ημέρες – Οι πρώτες ενδείξεις για την Πρωτομαγιά

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ