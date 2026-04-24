Γιατί σκοτώνονται οι επιστήμονες της NASA - Τα απόρρητα προγράμματα που εργάζονταν

Snapshot Ο Τζόσουα ΛεΜπλανκ, μηχανικός της NASA, βρέθηκε απανθρακωμένος μέσα στο καμένο Tesla του μετά από μυστηριώδη εξαφάνιση.

Τουλάχιστον έντεκα επιστήμονες και στελέχη που συνδέονται με διαστημικά και πυρηνικά προγράμματα των ΗΠΑ έχουν εξαφανιστεί ή πεθάνει υπό ασυνήθιστες συνθήκες τα τελευταία χρόνια.

Η Μόνικα Ρέζα, διευθύντρια ευαίσθητου προγράμματος της NASA, εξαφανίστηκε ξαφνικά ενώ έκανε πεζοπορία χωρίς να βρεθεί κανένα ίχνος της.

Υπάρχουν υποψίες για σύνδεση των περιστατικών με ξένες υπηρεσίες ή υποκλοπές ευαίσθητων πληροφοριών, αλλά δεν υπάρχει επίσημη απόδειξη για οργανωμένη δράση.

Οι αρχές συνεχίζουν τις έρευνες, ενώ η υπόθεση έχει προκαλέσει πολιτικές αντιδράσεις και αιτήματα για επίσημη διερεύνηση από το FBI.

Ακόμη και πριν εντοπιστεί το απανθρακωμένο σώμα του μηχανικού της NASA, Τζόσουα ΛεΜπλανκ, μέσα στο καμένο Tesla του, η οικογένειά του είχε ήδη σημάνει συναγερμό για την μυστηριώδη εξαφάνισή του.

Ο 29χρονος ηλεκτρολόγος μηχανικός, που εργαζόταν σε προγράμματα πυρηνικής πρόωσης σε ερευνητικό εργαστήριο της διαστημικής υπηρεσίας στο Χάντσβιλ της Αλαμπάμα, δεν εμφανίστηκε ξαφνικά στην εργασία του, κάτι που δεν του έμοιαζε καθόλου. Η οικογένειά του, ανήσυχη καθώς είχε αφήσει στο σπίτι το κινητό και το πορτοφόλι του, φοβήθηκε ότι μπορεί να είχε απαχθεί.

Τα δεδομένα εντοπισμού του Tesla έδειξαν ότι το όχημά του είχε σταθμεύσει στο τοπικό αεροδρόμιο τον περασμένο Ιούλιο για περίπου τέσσερις ώρες το πρωί του θανάτου του, πριν κατευθυνθεί προς το γραφείο του. Στη συνέχεια, το αυτοκίνητο ενεπλάκη σε τροχαίο σε αγροτικό δρόμο και τυλίχθηκε στις φλόγες. Ο ΛεΜπλανκ δεν είναι ο μόνος επιστήμονας σε ευαίσθητο τομέα που συνδέεται με τη NASA και έχει εξαφανιστεί ή πεθάνει υπό παράξενες συνθήκες. Σύμφωνα με ισχυρισμούς που κυκλοφορούν, τουλάχιστον έντεκα άτομα που σχετίζονται με τα διαστημικά και πυρηνικά προγράμματα των ΗΠΑ έχουν χαθεί ή πεθάνει με ασυνήθιστο ή ανεξήγητο τρόπο τα τελευταία χρόνια.

Το πιο παράξενο στοιχείο σε αυτή την υπόθεση είναι ότι αρκετοί από αυτούς φέρεται να εξαφανίστηκαν ενώ απλώς είχαν βγει για έναν περίπατο.

Η εξαφάνιση της Μόνικα Ρέζα

Η Μόνικα Ρέζα έκανε πεζοπορία με δύο φίλους της στο Εθνικό Δάσος Άνχελες της Καλιφόρνια τον περασμένο Ιούνιο, όταν εξαφανίστηκε ξαφνικά χωρίς κανένα ίχνος. Ήταν μια απολύτως φυσιολογική ημέρα και, σύμφωνα με έναν από τους συνοδούς της, την τελευταία φορά που την είδε βρισκόταν περίπου δέκα μέτρα πίσω του, χαμογελώντας και χαιρετώντας. Όταν ξανακοίταξε, δεν ήταν πλέον εκεί. Οι ομάδες διάσωσης έψαξαν για μέρες χωρίς να βρουν κανένα ίχνος της 60χρονης αεροδιαστημικής μηχανικού.

Η Ρέζα εργαζόταν σε ακόμη πιο ευαίσθητο έργο από τον ΛεΜπλανκ, καθώς ως διευθύντρια της Ομάδας Επεξεργασίας Υλικών στο Εργαστήριο Αεριώθησης της NASA είχε αναπτύξει ένα «υπερ-κράμα» μετάλλου που χρησιμοποιείται σε πυραύλους. Η ξαφνική εξαφάνισή της θεωρήθηκε από ορισμένους ύποπτη.

Μυστηριώδεις θάνατοι και εξαφανίσεις

Στο μεταξύ, ο αστροφυσικός Καρλ Γκριλμάιρ δολοφονήθηκε έξω από το σπίτι του σε αγροτική περιοχή της Καλιφόρνια, ενώ ο επιστήμονας της NASA Φρανκ Μάιβαλντ πέθανε υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες, παρά το γεγονός ότι είχε τιμηθεί με πολλαπλά βραβεία. Η υπολοχαγός Τζέιμι Γκουστίτους, 25 ετών, που εργαζόταν ως αξιωματικός ερευνών της Πολεμικής Αεροπορίας, σκοτώθηκε σε υπόθεση που χαρακτηρίστηκε ως δολοφονία-αυτοκτονία.

Ο απόστρατος πυρηνικός επιστήμονας του Los Alamos, Άντονι Τσάβες, 78 ετών, εξαφανίστηκε επίσης χωρίς ίχνος, ενώ ο Στίβεν Γκαρσία, φύλακας ασφαλείας σε ευαίσθητη εγκατάσταση, χάθηκε αφήνοντας πίσω του ελάχιστα στοιχεία.

Η εξαφάνιση στρατηγού με σύνδεση σε διαστημικά προγράμματα

Ιδιαίτερη αίσθηση προκάλεσε η εξαφάνιση του υποστράτηγου Ουίλιαμ Νιλ ΜακΚάσλαντ, πρώην επικεφαλής ερευνητικών προγραμμάτων της Πολεμικής Αεροπορίας των ΗΠΑ, ο οποίος είχε επίσης εμπλακεί σε έρευνες για μη ταυτοποιημένα ιπτάμενα αντικείμενα. Ο 68χρονος εθεάθη τελευταία φορά στο σπίτι του στο Νέο Μεξικό, όταν σύμφωνα με τη σύζυγό του βγήκε για πεζοπορία, παίρνοντας μαζί του μόνο βασικό εξοπλισμό και ένα όπλο. Άφησε πίσω κινητό, γυαλιά και ρολόι.

Η σύζυγός του διέψευσε θεωρίες που κυκλοφορούσαν στο διαδίκτυο, ενώ οι αρχές συνεχίζουν τις έρευνες χωρίς αποτέλεσμα.

Συσχέτιση, υποψίες και πολιτικές αντιδράσεις

Η υπόθεση έχει προκαλέσει πολιτικές αντιδράσεις στις ΗΠΑ, με ορισμένους να ζητούν επίσημη έρευνα από το FBI. Υπάρχουν φωνές που υποστηρίζουν ότι οι εξαφανίσεις μπορεί να συνδέονται με ξένες υπηρεσίες ή με προσπάθειες απόσπασης ευαίσθητων πληροφοριών, δεδομένης της φύσης των ερευνητικών προγραμμάτων στα οποία εμπλέκονται τα άτομα αυτά.

Άλλοι, ωστόσο, επισημαίνουν ότι πρόκειται για ένα δίκτυο ασύνδετων περιστατικών, που περιλαμβάνει τόσο εγκληματικές ενέργειες όσο και προσωπικά ή ιατρικά ζητήματα, χωρίς καμία αποδεδειγμένη κοινή αιτία.

Η ευρύτερη εικόνα και τα ερωτήματα

Οι εξαφανίσεις και οι θάνατοι αυτοί συμβαίνουν σε μια περίοδο έντονου γεωπολιτικού ανταγωνισμού για την τεχνολογική και διαστημική υπεροχή, με τις ΗΠΑ, την Κίνα και άλλες χώρες να επενδύουν σημαντικά σε προγράμματα εξερεύνησης και στρατιωτικής τεχνολογίας.

Παρά τις θεωρίες που κυκλοφορούν, δεν υπάρχει μέχρι στιγμής επίσημη απόδειξη που να συνδέει τα περιστατικά μεταξύ τους ή να επιβεβαιώνει σενάρια οργανωμένης δράσης.

Το μόνο βέβαιο είναι ότι μια σειρά από τραγικά και ανεξήγητα γεγονότα έχει δημιουργήσει ένα κλίμα ανησυχίας και ερωτημάτων, με τις αρχές να καλούνται να ξεκαθαρίσουν αν πρόκειται για μια αλυσίδα συμπτώσεων ή για κάτι πιο σύνθετο που δεν έχει ακόμη αποκαλυφθεί.

