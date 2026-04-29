Πτώση στη Wall Street με ανησυχίες για την ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης

Με απώλειες έκλεισε την Τρίτη (28/4) στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, καθώς η αναζωπύρωση της ανησυχίας σχετικά με την ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης προκάλεσε ισχυρές πιέσεις σε μετοχές εταιρειών του κλάδου της τεχνολογίας.

Οι δείκτες

Ο δείκτης Dow Jones της βιομηχανίας έκλεισε με πτώση 25,86 μονάδων (–0,05%), στις 49.141,93 μονάδες.

Ο δείκτης Nasdaq, στον οποίο δεσπόζουν τίτλοι εταιρειών του τομέα της τεχνολογίας, έκλεισε με πτώση 223,30 μονάδων (–0,90%), στις 24.663,79 μονάδες.

Ο ευρύτερος δείκτης S&P 500, ενδεικτικός της γενικής τάσης, έκλεισε με πτώση 35,11 μονάδων (–0,49%), στις 7.138,80 μονάδες.