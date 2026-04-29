ΗΠΑ: Προειδοποίηση Μπέσεντ προς τράπεζες για το ιρανικό «σκιώδες» τραπεζικό δίκτυο

Τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα που συνεργάζονται με αυτά τα δίκτυα αντιμετωπίζουν σοβαρές συνέπειες από τις αμερικανικές αρχές.

Ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ Σκοτ Μπέσεντ προειδοποίησε χρηματοπιστωτικά ιδρύματα να μην συνεργάζονται με τα λεγόμενα «σκιώδη» τραπεζικά δίκτυα του Ιράν, μετά την ανακοίνωση νέων αμερικανικών κυρώσεων.

Το αμερικανικό υπουργείο Οικονομικών ανακοίνωσε την επιβολή κυρώσεων σε 35 ιρανικές οντότητες και πρόσωπα που – σύμφωνα με την Ουάσιγκτον – συμμετέχουν σε δίκτυα παράκαμψης των διεθνών περιορισμών.

Ο Μπέσεντ υποστήριξε ότι το «σκιώδες τραπεζικό σύστημα» του Ιράν αποτελεί βασική οικονομική γραμμή στήριξης των ενόπλων δυνάμεων της χώρας και χρηματοδοτεί δραστηριότητες που «διαταράσσουν το παγκόσμιο εμπόριο και τροφοδοτούν τη βία στη Μέση Ανατολή».

Iran’s shadow banking system serves as a critical financial lifeline for its armed forces, enabling activities that disrupt global trade and fuel violence across the Middle East. Illicit funds funneled through this network support the regime’s ongoing terrorist operations, posing… https://t.co/AQyXmRVZM4

— Treasury Secretary Scott Bessent (@SecScottBessent) April 28, 2026



Παράλληλα, ανέφερε ότι τα παράνομα κεφάλαια που διακινούνται μέσω αυτών των δικτύων στηρίζουν – όπως είπε – «τρομοκρατικές επιχειρήσεις» του ιρανικού καθεστώτος.

«Τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα έχουν πλέον προειδοποιηθεί: οποιοσδήποτε διευκολύνει ή συνεργάζεται με αυτά τα δίκτυα κινδυνεύει με σοβαρές συνέπειες», δήλωσε χαρακτηριστικά.