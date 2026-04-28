Μπέσεντ: Κυρώσεις σε όσους συνεργάζονται με ιρανικές αεροπορικές εταιρείες
Απειλή κυρώσεων από τις ΗΠΑ σε εταιρείες που συνεργάζονται με ιρανικές αεροπορικές εταιρείες
Snapshot
- Ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ Σκοτ Μπέσεντ προειδοποίησε για κυρώσεις σε χώρες και εταιρείες που παρέχουν υπηρεσίες σε ιρανικές αεροπορικές εταιρείες.
- Οι ΗΠΑ ζητούν από ξένες κυβερνήσεις να εμποδίσουν την παροχή καυσίμων, catering, τελών προσγείωσης και συντήρησης σε ιρανικά αεροσκάφη.
- Η επιχείρηση «Economic Fury» στοχεύει στη μέγιστη πίεση κατά του Ιράν και την τιμωρία τρίτων που συνεργάζονται με ιρανικές οντότητες.
- Η ιρανική πετρελαϊκή βιομηχανία περιορίζει την παραγωγή της λόγω του αμερικανικού αποκλεισμού, με πιθανές επερχόμενες ελλείψεις βενζίνης.
- Οι ΗΠΑ έχουν επεκτείνει τις κυρώσεις τους περιλαμβάνοντας κινεζικό διυλιστήριο και 19 ναυτιλιακές εταιρείες που μεταφέρουν ιρανικό πετρέλαιο.
Ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ Σκοτ Μπέσεντ προειδοποίησε ότι χώρες και εταιρείες που παρέχουν υπηρεσίες σε ιρανικές αεροπορικές εταιρείες κινδυνεύουν με αμερικανικές κυρώσεις.
Σε ανάρτησή του στο X, κάλεσε ξένες κυβερνήσεις να διασφαλίσουν ότι εταιρείες στις χώρες τους δεν θα παρέχουν υπηρεσίες όπως καύσιμα αεροσκαφών, catering, τέλη προσγείωσης ή συντήρηση σε ιρανικά αεροπλάνα.
Όπως ανέφερε, στο πλαίσιο της επιχείρησης «Economic Fury», το αμερικανικό υπουργείο Οικονομικών θα συνεχίσει να ασκεί «μέγιστη πίεση» στο Ιράν και «δεν θα διστάσει να κινηθεί εναντίον τρίτων που διευκολύνουν ή συνεργάζονται με ιρανικές οντότητες».
Παράλληλα, ο Μπέσεντ δήλωσε ότι η ιρανική πετρελαϊκή βιομηχανία αρχίζει να περιορίζει την παραγωγή της εξαιτίας του αμερικανικού αποκλεισμού.
«Η άντληση σύντομα θα καταρρεύσει. Έρχονται ελλείψεις βενζίνης», ανέφερε χαρακτηριστικά.
Οι ΗΠΑ έχουν ήδη επεκτείνει τις μονομερείς κυρώσεις τους κατά του Ιράν, συμπεριλαμβάνοντας κινεζικό διυλιστήριο και 19 ναυτιλιακές εταιρείες που – σύμφωνα με την Ουάσιγκτον – μεταφέρουν ιρανικό πετρέλαιο.