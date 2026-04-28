Μπέσεντ: Κυρώσεις σε όσους συνεργάζονται με ιρανικές αεροπορικές εταιρείες

Ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ Σκοτ Μπέσεντ προειδοποίησε ότι χώρες και εταιρείες που παρέχουν υπηρεσίες σε ιρανικές αεροπορικές εταιρείες κινδυνεύουν με αμερικανικές κυρώσεις.

Σε ανάρτησή του στο X, κάλεσε ξένες κυβερνήσεις να διασφαλίσουν ότι εταιρείες στις χώρες τους δεν θα παρέχουν υπηρεσίες όπως καύσιμα αεροσκαφών, catering, τέλη προσγείωσης ή συντήρηση σε ιρανικά αεροπλάνα.

Όπως ανέφερε, στο πλαίσιο της επιχείρησης «Economic Fury», το αμερικανικό υπουργείο Οικονομικών θα συνεχίσει να ασκεί «μέγιστη πίεση» στο Ιράν και «δεν θα διστάσει να κινηθεί εναντίον τρίτων που διευκολύνουν ή συνεργάζονται με ιρανικές οντότητες».

Doing business with sanctioned Iranian airlines risks exposure to U.S. sanctions. Foreign governments should take all actions necessary to ensure that companies in their jurisdictions do not provide services to those aircraft, including the provision of jet fuel, catering,… — Treasury Secretary Scott Bessent (@SecScottBessent) April 27, 2026



Παράλληλα, ο Μπέσεντ δήλωσε ότι η ιρανική πετρελαϊκή βιομηχανία αρχίζει να περιορίζει την παραγωγή της εξαιτίας του αμερικανικού αποκλεισμού.

«Η άντληση σύντομα θα καταρρεύσει. Έρχονται ελλείψεις βενζίνης», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Οι ΗΠΑ έχουν ήδη επεκτείνει τις μονομερείς κυρώσεις τους κατά του Ιράν, συμπεριλαμβάνοντας κινεζικό διυλιστήριο και 19 ναυτιλιακές εταιρείες που – σύμφωνα με την Ουάσιγκτον – μεταφέρουν ιρανικό πετρέλαιο.