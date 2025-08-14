Γιώργος Μαζωνάκης: Η απάντηση του μέσω του δικηγόρου του - «Με τύλιξαν σε μια κόλλα χαρτί»

Σοκ έχει προκαλέσει η είδηση της εισαγωγής του Γιώργου Μαζωνάκη στο «Δρομοκαΐτειο», το πρωί της Πέμπτης

Δημήτρης Δρίζος

Γιώργος Μαζωνάκης: Η απάντηση του μέσω του δικηγόρου του - «Με τύλιξαν σε μια κόλλα χαρτί»
ΕΛΛΑΔΑ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Σε σχέδιο συγγενικού του προσώπου, με το οποίο έχει δικαστική διαμάχη αποδίδει ο τραγουδιστής, Γιώργος Μαζωνάκης, τον εγκλεισμό του στο «Δρομοκαΐτειο».

Τα λόγια του γνωστού τραγουδιστή μετέφερε πρόσωπο από το στενό οικογενειακό περιβάλλον του ενώ τη δήλωση συνέταξε ο πληρεξούσιος δικηγόρος του Γιώργος Μερκουλίδης και μεταφέρθηκε εξ ονόματος του καλλιτέχνη.

Όπως αναφέρει ο εγκλεισμός του έγινε εν αγνοία του και μάλιστα από κοντινά του οικογενειακά πρόσωπα.

Αναλυτικά τα όσα δήλωσε ο καλλιτέχνης:

«Σας δηλώνω ότι ο προσωρινός εγκλεισμός μου σε δημόσια δομή έγινε εν αγνοία μου και χωρίς τη συγκατάθεσή μου. Ξαφνικά σήμερα το πρωί γυρνώντας από το πρωινό μου μπάνιο στο σπίτι μου με περίμενε μια δυσάρεστη έκπληξη και συγκεκριμένα ένα περιπολικό της ελληνικής αστυνομίας που μου ζήτησε να με μεταφέρει κατόπιν εισαγγελικής εντολής σε δημόσια ψυχιατρική δομή για εξετάσεις.

Σύμφωνα με το νόμο, όταν ένα ή περισσότερα πρόσωπα του στενού οικογενειακού περιβάλλοντος και βαθμού υποβάλλουν αίτημα στον εισαγγελέα, ότι συγγενικό τους πρόσωπο χρίζει ψυχιατρικής νοσηλείας γιατί πάσχει από ψυχική διαταραχή, τότε ο εντολέας διατάσσει την προσωρινή μεταφορά του φερόμενου ως ασθενήσε δημόσια ψυχιατρική δομή.

Επειδή με τύλιξαν κυριολεκτικά σε μία κόλλα χαρτί πρόσωπα του στενού οικογενειακού μου περιβάλλοντος με τα οποία έχω δικαστική διένεξη και ετοιμαζόμουν, αρχές Σεπτεμβρίου να καταθέσω μηνύσεις για σοβαρά ποινικά αδικήματα κακουργηματικού χαρακτήρα, επειδή η μεθόδευση και κατασκευή της εις βάρος μου διαμορφωμένης κατάστασης έγινε σήμερα παραμονή του 15Αύγουστου με δεδομένο ότι είναι αύριο αργία και μεσολαβεί σαββατοκύριακο.

Εκφράζω την αγανάκτησή μου για την άθλια κακόβουλη και μεθοδευμένη προσπάθεια για τη φυσική μου εξόντωση με μοναδικό στόχο την εξυπηρέτηση των ιδιοτελών τους συμφερόντων.

Ο Ναπολέοντας έλεγε νικητής δεν είναι αυτός που αρχίζει τον πόλεμο αλλά αυτός που επικρατεί. Σας ευχαριστώ για τη συμπαράσταση και την αγάπη σας. Είμαι υγιής, ακμαίος και δυνατός».

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
22:57ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

LIVE ΑΕΚ – Άρης Λεμεσού 1-1: Παράταση στην «OPAP Arena»

22:56ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Δεκαπενταύγουστος: Τι σημαίνει τελικά η ευχή «Καλή Παναγιά» - Είναι σωστό ή λάθος;

22:53ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Αχαΐα: Τον παρέσυρε το αγροτικό του και σκοτώθηκε

22:49ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Live Σαχτάρ Ντόνετσκ – Παναθηναϊκός 0-0 Παράταση

22:45ΠΑΙΔΕΙΑ

Πότε ανοίγουν τα σχολεία για τη νέα σχολική χρονιά 2025- 2026

22:41ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Βόλφσμπεργκερ – ΠΑΟΚ 0-1: Ο Καμαρά στο 115’ τον έστειλε στα play offs του Europa League!

22:36ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Θερινές εκπτώσεις: Πότε τελειώνουν - Τι πρέπει να γνωρίζουν οι καταναλωτές

22:33ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Προθεσμία για απολογία έλαβε ο 25χρονος κατηγορούμενος για εμπρησμό

22:26ΕΛΛΑΔΑ

Επιστροφή στις μνήμες του 1999: Τι σημαίνουν τα χρωματιστά σύμβολα στα πυρόπληκτα σπίτια της Πάτρας

22:17ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η Βασιλίσσης Όλγας επανέρχεται στην κυκλοφορία - «Η Αθήνα που θέλουμε», λέει ο Χάρης Δούκας

22:16ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά Αχαΐα: Δύο προσαγωγές για την πυρκαγιά στην περιοχή Μπάλας

22:11ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Τζακ ποτ στο Τζόκερ: Πόσα χρήματα θα μοιράσει στην κλήρωση της Κυριακής

22:08ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Κλήρωση Τζόκερ 14/8/2025: Αυτοί είναι οι αριθμοί που κερδίζουν τα 26,5 εκατομμύρια ευρώ

22:08ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Κεντρική Μακεδονία: Στη φυλακή αλλοδαπός με καταδίκη 9 ετών για ναρκωτικά, όπλα και πλαστά έγγραφα

22:03ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: Ο Πούτιν «δεν θα τα βάλει μαζί μου» στην Αλάσκα

21:59ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στο Τζάνειο Νοσοκομείο

21:51ΕΛΛΑΔΑ

Μήλος: 17 συλλήψεις υπαλλήλων και στελεχών του Δήμου για περιβαλλοντική ρύπανση

21:47ΕΛΛΑΔΑ

Γιώργος Μαζωνάκης: Η απάντηση του μέσω του δικηγόρου του - «Είμαι στο ψυχιατρείο αλλά με τύλιξαν σε μια κόλλα χαρτί»

21:46ΚΟΣΜΟΣ

Ισραήλ: Καταδίκη από ΟΗΕ στο σχέδιο ανέγερσης οικισμού - Αντιβαίνει του διεθνούς δικαίου

21:39ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά Αχαΐα: Εκτεταμένες ζημιές στην περιμετρική Πατρών προκάλεσε η πυρκαγιά - Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
21:47ΕΛΛΑΔΑ

Γιώργος Μαζωνάκης: Η απάντηση του μέσω του δικηγόρου του - «Είμαι στο ψυχιατρείο αλλά με τύλιξαν σε μια κόλλα χαρτί»

17:28ΕΛΛΑΔΑ

Γιώργος Μαζωνάκης: Αποκλειστικό Newsbomb - Οι δραματικές στιγμές που τον οδήγησαν στο Δρομοκαΐτειο

22:53ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Αχαΐα: Τον παρέσυρε το αγροτικό του και σκοτώθηκε

16:07ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Αρχίζουν βροχές - Πότε «βλέπει» την πρώτη οργανωμένη κακοκαιρία το ECMWF

14:13ΕΛΛΑΔΑ

14 Αυγούστου 2005: Η πτήση - φάντασμα της Helios προς τον θάνατο, συνοδεία δύο F 16 - Ο ηρωισμός ενός ανθρώπου έσωσε την Αθήνα

17:02ΚΟΣΜΟΣ

Το μυστήριο του θανάτου της Μέριλιν Μονρόε: Η ανατριχιαστική ανακάλυψη του ιατροδικαστή - Σπάει τη σιωπή του 60 χρόνια μετά

19:19ΕΛΛΑΔΑ

«Κάψατε όλη την Πάτρα»: Προπηλάκισαν τους κατηγορούμενους εμπρηστές έξω από τα δικαστήρια

21:59ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στο Τζάνειο Νοσοκομείο

19:31ΕΛΛΑΔΑ

Γιώργος Μαζωνάκης: Είχε νοσηλευτεί ξανά σε ψυχιατρείο - Οι 10 ημέρες στο 414 της Πεντέλης

10:49ΚΟΣΜΟΣ

Το μυστήριο του θανάτου της Μέριλιν Μονρόε: Ιατροδικαστής σπάει τη σιωπή του 60 χρόνια μετά - «Μήπως ήμουν πιόνι σε συγκάλυψη;»

21:01ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Δεκαπενταύγουστος Αυτά είναι τα θαύματα της Παναγίας στην ιστορία του Ελληνισμού

22:11ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Τζακ ποτ στο Τζόκερ: Πόσα χρήματα θα μοιράσει στην κλήρωση της Κυριακής

18:18LIFESTYLE

Δημήτρης Καλλιβωκάς: Δύσκολες ώρες για τον ηθοποιό - Το δράμα της τυφλής συζύγου του

21:36LIFESTYLE

Γιώργος Μαζωνάκης: Στο πλάι του ο Γιώργος Τσαλίκης - «Η ψυχική υγεία δεν είναι ντροπή»

22:49ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Live Σαχτάρ Ντόνετσκ – Παναθηναϊκός 0-0 Παράταση

17:52ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Aποκαλύψεις για τον αστυνομικό του TikTok: Σοκάρουν νέοι διάλογοι - «Εγώ... πίνω»

20:44ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Προειδοποίηση Αρναούτογλου για 6 περιοχές - Η ημερομηνία που αλλάζει το σκηνικό

22:08ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Κλήρωση Τζόκερ 14/8/2025: Αυτοί είναι οι αριθμοί που κερδίζουν τα 26,5 εκατομμύρια ευρώ

17:15ΕΛΛΑΔΑ

Γιώργος Μαζωνάκης: Εισήχθη στο «Δρομοκαΐτειο» με εισαγγελική εντολή

22:03ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: Ο Πούτιν «δεν θα τα βάλει μαζί μου» στην Αλάσκα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ