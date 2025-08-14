Γιώργος Μαζωνάκης: Αποκλειστικό Newsbomb - Οι δραματικές στιγμές που τον οδήγησαν στο Δρομοκαΐτειο

Σοκ έχει προκαλέσει η είδηση της εισαγωγής του Γιώργου Μαζωνάκη στο «Δρομοκαΐτειο», το πρωί της Πέμπτης.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Newsbomb.gr ο τραγουδιστής το τελευταίο διάστημα ήταν σε πάρα πολύ κακή κατάσταση ψυχολογικά. Τον επισκέφτηκε σήμερα η αδελφή του, Μαρία, η οποία διαπίστωσε πως ο τραγουδιστής χρειαζόταν βοήθεια.

Αφού του μίλησαν, τόσο εκείνη όσο και οι γονείς τους, αποφασίστηκε να κληθεί βοήθεια ασθενοφόρου, χωρίς τη γνώση του Γιώργου Μαζωνάκη.

Ο ίδιος, όταν αντιλήφθηκε την ύπαρξη ασθενοφόρου, αρνήθηκε πεισματικά να ακολουθήσει το πλήρωμα του, ενώ παράλληλα δεν γνώριζε πως είχε εκδοθεί εισαγγελική εντολή για να μεταφερθεί στο Δρομοκαΐτειο.

Ο τραγουδιστής νοσηλεύεται πλέον εκεί και τις επόμενες ώρες θα μεταφερθεί σε ιδιωτική κλινική.

Η κόντρα με την αδερφή του Βάσω στα δικαστήρια

Υπενθυμίζεται ότι τον Οκτώβριο του 2024, ο γνωστός καλλιτέχνης είχε καταθέσει δύο αγωγές κατά της αδερφής του, με αφορμή τη διαμάχη που είχε ξεσπάσει μεταξύ τους. Σε εκείνη τη χρονική περίοδο, ο τραγουδιστής είχε δηλώσει χαρακτηριστικά:

«Όλα εδώ πληρώνονται… η ζημιά μέσα μου είναι το λάβωμα της εμπιστοσύνης στους ανθρώπους που τους θεωρούσα δικούς μου».

Η κόντρα μεταξύ των δύο αδερφών έγινε γνωστή στα μέσα ενημέρωσης τον Μάιο του 2024, όταν ο δικηγόρος του τραγουδιστή είχε μιλήσει για «μείζονα αντιδικία» με την αδερφή του, με στόχο όπως είχε αναφέρει «τη διασφάλιση της περιουσιακής του κατάστασης και της επαγγελματικής του διαδρομής».

Μέχρι και το 2019-2020, η Βάσω Μαζωνάκη εκτελούσε χρέη μάνατζερ και είχε τον πλήρη έλεγχο των οικονομικών και περιουσιακών στοιχείων του αδερφού της. Οι πρώτες φήμες για τριγμούς στη σχέση τους είχαν ακουστεί ήδη από το 2014-2015, επίσης για οικονομικά ζητήματα, ωστόσο τότε οι διαφορές είχαν λυθεί γρήγορα.

Ο τραγουδιστής είχε εκφράσει δημόσια την εμπιστοσύνη του προς την αδερφή του, η οποία βρισκόταν πάντοτε στο πλευρό του στις επαγγελματικές του εμφανίσεις μέχρι και το 2019. Όμως, από τη στιγμή που ο καλλιτέχνης ξεκίνησε να εμφανίζεται στο «Κέντρο Αθηνών» το 2021, εντάσσοντας στο πρόγραμμά του μια καθημερινή μέρα (την Πέμπτη) –μια κίνηση που είχε σχολιαστεί έντονα τότε– η Βάσω Μαζωνάκη δεν εμφανίστηκε ξανά, ενώ η διαχείριση του management πέρασε σε άλλα χέρια.

