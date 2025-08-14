Γιώργος Μαζωνάκης: Αποκλειστικό Newsbomb - Οι δραματικές στιγμές που τον οδήγησαν στο Δρομοκαΐτειο

Καρέ-καρέ το χρονικό της περιπέτειας του τραγουδιστή

Δημήτρης Δρίζος

Γιώργος Μαζωνάκης: Αποκλειστικό Newsbomb - Οι δραματικές στιγμές που τον οδήγησαν στο Δρομοκαΐτειο
ΕΛΛΑΔΑ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Σοκ έχει προκαλέσει η είδηση της εισαγωγής του Γιώργου Μαζωνάκη στο «Δρομοκαΐτειο», το πρωί της Πέμπτης.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Newsbomb.gr ο τραγουδιστής το τελευταίο διάστημα ήταν σε πάρα πολύ κακή κατάσταση ψυχολογικά. Τον επισκέφτηκε σήμερα η αδελφή του, Μαρία, η οποία διαπίστωσε πως ο τραγουδιστής χρειαζόταν βοήθεια.

Αφού του μίλησαν, τόσο εκείνη όσο και οι γονείς τους, αποφασίστηκε να κληθεί βοήθεια ασθενοφόρου, χωρίς τη γνώση του Γιώργου Μαζωνάκη.

Ο ίδιος, όταν αντιλήφθηκε την ύπαρξη ασθενοφόρου, αρνήθηκε πεισματικά να ακολουθήσει το πλήρωμα του, ενώ παράλληλα δεν γνώριζε πως είχε εκδοθεί εισαγγελική εντολή για να μεταφερθεί στο Δρομοκαΐτειο.

Ο τραγουδιστής νοσηλεύεται πλέον εκεί και τις επόμενες ώρες θα μεταφερθεί σε ιδιωτική κλινική.

Η κόντρα με την αδερφή του Βάσω στα δικαστήρια

Υπενθυμίζεται ότι τον Οκτώβριο του 2024, ο γνωστός καλλιτέχνης είχε καταθέσει δύο αγωγές κατά της αδερφής του, με αφορμή τη διαμάχη που είχε ξεσπάσει μεταξύ τους. Σε εκείνη τη χρονική περίοδο, ο τραγουδιστής είχε δηλώσει χαρακτηριστικά:
«Όλα εδώ πληρώνονται… η ζημιά μέσα μου είναι το λάβωμα της εμπιστοσύνης στους ανθρώπους που τους θεωρούσα δικούς μου».

Η κόντρα μεταξύ των δύο αδερφών έγινε γνωστή στα μέσα ενημέρωσης τον Μάιο του 2024, όταν ο δικηγόρος του τραγουδιστή είχε μιλήσει για «μείζονα αντιδικία» με την αδερφή του, με στόχο όπως είχε αναφέρει «τη διασφάλιση της περιουσιακής του κατάστασης και της επαγγελματικής του διαδρομής».

Μέχρι και το 2019-2020, η Βάσω Μαζωνάκη εκτελούσε χρέη μάνατζερ και είχε τον πλήρη έλεγχο των οικονομικών και περιουσιακών στοιχείων του αδερφού της. Οι πρώτες φήμες για τριγμούς στη σχέση τους είχαν ακουστεί ήδη από το 2014-2015, επίσης για οικονομικά ζητήματα, ωστόσο τότε οι διαφορές είχαν λυθεί γρήγορα.

Ο τραγουδιστής είχε εκφράσει δημόσια την εμπιστοσύνη του προς την αδερφή του, η οποία βρισκόταν πάντοτε στο πλευρό του στις επαγγελματικές του εμφανίσεις μέχρι και το 2019. Όμως, από τη στιγμή που ο καλλιτέχνης ξεκίνησε να εμφανίζεται στο «Κέντρο Αθηνών» το 2021, εντάσσοντας στο πρόγραμμά του μια καθημερινή μέρα (την Πέμπτη) –μια κίνηση που είχε σχολιαστεί έντονα τότε– η Βάσω Μαζωνάκη δεν εμφανίστηκε ξανά, ενώ η διαχείριση του management πέρασε σε άλλα χέρια.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
18:20ΚΟΣΜΟΣ

Σύνοδος στην Αλάσκα: Λάθος να προβλέψει κανείς το αποτέλεσμα της συνόδου, τόνισε το Κρεμλίνο

18:18LIFESTYLE

Δημήτρης Καλλιβωκάς: Δύσκολες ώρες για τον ηθοποιό - Το δράμα της τυφλής συζύγου του

18:17ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Προειδοποίηση Αρναούτογλου για 6 περιοχές - Η ημερομηνία που αλλάζει το σκηνικό

18:09ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Η ιστορική εκκλησία των Μοιραιίκων κάηκε προπαραμονή Δεκαπενταύγουστου - «Χάσαμε την ψυχή του χωριού», λένε κάτοικοι στο Newsbomb

18:09ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: «Αν η σύνοδος στην Αλάσκα πάει καλά θα καλέσω τον Ζελένσκι για δεύτερη συνάντηση»

18:00ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: Θα καταλήξει σε συμφωνία ο Πούτιν - Στο νου του Αμερικανού προέδρου η τριμερής με Ζελένσκι

17:58ΕΛΛΑΔΑ

Απάντηση Πελετίδη σε Κεφαλογιάννη: «Η κυβέρνηση έχει εκφυλίσει το 112 και όχι ο Δήμαρχος»

17:54ΚΟΣΜΟΣ

Συρία: Τέσσερις νεκροί από εκρήξεις στην Ιντλίμπ - Δείτε βίντεο

17:48ΚΟΣΜΟΣ

Ανάλυση CNN: Τι πραγματικά θέλει να κερδίσει ο Πούτιν από τη συνάντηση με τον Τραμπ στην Αλάσκα

17:32ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΑΕΚ: Οριστικά τέλος ο Έρικ Λαμέλα από την Ένωση

17:31ΚΟΣΜΟΣ

Ινδία: Δεκάδες νεκροί από κατολισθήσεις στο Κασμίρ - Τουλάχιστον 35 τραυματίες

17:28ΕΛΛΑΔΑ

Γιώργος Μαζωνάκης: Αποκλειστικό Newsbomb - Οι δραματικές στιγμές που τον οδήγησαν στο Δρομοκαΐτειο

17:20ΕΛΛΑΔΑ

Τραυματισμός γυναίκας στον καταρράκτη Νεγάδων στα Ιωάννινα

17:15ΕΛΛΑΔΑ

Γιώργος Μαζωνάκης: Εισήχθη στο «Δρομοκαΐτειο» με εισαγγελική εντολή

17:11ΚΟΣΜΟΣ

Ταΐβάν: Η στιγμή που φτερό αεροπλάνου χτυπάει στο διάδρομο - Προσγειώθηκε κατά τη διάρκεια τυφώνα - Δείτε βίντεο

17:03ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Μονή Σινά υπό πίεση: Το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων δοκιμάζει τα όρια της δικαιοδοσίας του

17:02ΚΟΣΜΟΣ

Το μυστήριο του θανάτου της Μέριλιν Μονρόε: Η ανατριχιαστική ανακάλυψη του ιατροδικαστή - Σπάει τη σιωπή του 60 χρόνια μετά

17:01ΕΛΛΑΔΑ

Ολοκληρώθηκαν οι αυτοψίες για τη φωτιά στη Λαυρεωτική - Έλεγχος σε 104 κτίρια

16:53ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Super League: Το πρόγραμμα της 2ης αγωνιστικής

16:53ΕΛΛΑΔΑ

Γιώργος Μαζωνάκης: Εισήχθη σε ψυχιατρική κλινική

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
17:28ΕΛΛΑΔΑ

Γιώργος Μαζωνάκης: Αποκλειστικό Newsbomb - Οι δραματικές στιγμές που τον οδήγησαν στο Δρομοκαΐτειο

17:15ΕΛΛΑΔΑ

Γιώργος Μαζωνάκης: Εισήχθη στο «Δρομοκαΐτειο» με εισαγγελική εντολή

16:07ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Αρχίζουν βροχές - Πότε «βλέπει» την πρώτη οργανωμένη κακοκαιρία το ECMWF

18:18LIFESTYLE

Δημήτρης Καλλιβωκάς: Δύσκολες ώρες για τον ηθοποιό - Το δράμα της τυφλής συζύγου του

16:53ΕΛΛΑΔΑ

Γιώργος Μαζωνάκης: Εισήχθη σε ψυχιατρική κλινική

14:13ΕΛΛΑΔΑ

14 Αυγούστου 2005: Η πτήση - φάντασμα της Helios προς τον θάνατο, συνοδεία δύο F 16 - Ο ηρωισμός ενός ανθρώπου έσωσε την Αθήνα

16:40ΚΟΣΜΟΣ

Εφιαλτική πρόβλεψη σεισμολόγων: Έρχεται ο «μεγάλος σεισμός» - Πού θα χτυπήσουν 8 Ρίχτερ

18:09ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: «Αν η σύνοδος στην Αλάσκα πάει καλά θα καλέσω τον Ζελένσκι για δεύτερη συνάντηση»

16:39ΕΛΛΑΔΑ

«Έπινα τρεις και κοιμόμουν μετά από 3 μέρες»: Τι λέει ο TikToker-αστυνομικός που βρέθηκε με 153 γραμμάρια κοκαΐνη

10:49ΚΟΣΜΟΣ

Το μυστήριο του θανάτου της Μέριλιν Μονρόε: Ιατροδικαστής σπάει τη σιωπή του 60 χρόνια μετά - «Μήπως ήμουν πιόνι σε συγκάλυψη;»

11:17LIFESTYLE

Εξερράγη ο Γιώργος Μαζωνάκης: Διέκοψε συναυλία στην Κύπρο - «Να σας πω ρε ξεφτίλες»

17:02ΚΟΣΜΟΣ

Το μυστήριο του θανάτου της Μέριλιν Μονρόε: Η ανατριχιαστική ανακάλυψη του ιατροδικαστή - Σπάει τη σιωπή του 60 χρόνια μετά

17:58ΕΛΛΑΔΑ

Απάντηση Πελετίδη σε Κεφαλογιάννη: «Η κυβέρνηση έχει εκφυλίσει το 112 και όχι ο Δήμαρχος»

17:52ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Aποκαλύψεις για τον αστυνομικό του TikTok: Σοκάρουν νέοι διάλογοι - «Εγώ... πίνω»

18:09ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Η ιστορική εκκλησία των Μοιραιίκων κάηκε προπαραμονή Δεκαπενταύγουστου - «Χάσαμε την ψυχή του χωριού», λένε κάτοικοι στο Newsbomb

18:17ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Προειδοποίηση Αρναούτογλου για 6 περιοχές - Η ημερομηνία που αλλάζει το σκηνικό

15:04ΕΛΛΑΔΑ

Νέες ταυτότητες: Πότε λήγει η προθεσμία - Πόσο κοστίζει να την εκδώσετε

15:57ΕΛΛΑΔΑ

Πυρκαγιές στην Αχαΐα: Από βλάβη στη ΔΕΔΔΗΕ ξεκίνησε η φωτιά στο Γηροκομείο

16:23ΚΟΣΜΟΣ

Ιερά Σινδόνη: Ανατροπή που ξαναγράφει την ιστορία του Χριστιανισμού - Εντοπίστηκε το αίμα του Ιησού;

17:48ΚΟΣΜΟΣ

Ανάλυση CNN: Τι πραγματικά θέλει να κερδίσει ο Πούτιν από τη συνάντηση με τον Τραμπ στην Αλάσκα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ