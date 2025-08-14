Γιώργος Μαζωνάκης: Στο πλάι του ο Γιώργος Τσαλίκης - «Η ψυχική υγεία δεν είναι ντροπή»

Ο Γιώργος Τσαλίκης εξέφρασε τη στήριξή του στον Γιώργο Μαζωνάκη, ο οποίος εισήχθη σήμερα, Πέμπτη 14 Αυγούστου, σε δημόσια ψυχιατρική κλινική. Σύμφωνα με πληροφορίες, το επόμενο διάστημα αναμένεται, κατόπιν αιτήματος του ίδιου και της οικογένειάς του, να μεταφερθεί σε ιδιωτική κλινική.

Μέσα από ανάρτηση στα social media, ο συνάδελφός του ευχήθηκε στον τραγουδιστή περαστικά και τόνισε ότι δεν υπάρχει λόγος ντροπής για τα ζητήματα ψυχικής υγείας. Παράλληλα, απηύθυνε έκκληση να μην υπάρξουν επιθέσεις εναντίον του Μαζωνάκη στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

«Σήμερα είναι ο Γιώργος, αύριο μπορεί να είμαι εγώ ή εσύ – είναι μάχη. Ας μιλάμε με αγάπη ειδικά αυτές τις στιγμές. Μην αρχίσει ο κανιβαλισμός στα σχόλια. Σας ικετεύω. Γιώργο, περαστικά», έγραψε χαρακτηριστικά ο Τσαλίκης στο Instagram.