Γιώργος Μαζωνάκης: Στο πλάι του ο Γιώργος Τσαλίκης - «Η ψυχική υγεία δεν είναι ντροπή»

Μέσα από ανάρτηση στα social media, ο συνάδελφός του ευχήθηκε στον τραγουδιστή περαστικά

Newsbomb

Γιώργος Μαζωνάκης: Στο πλάι του ο Γιώργος Τσαλίκης - «Η ψυχική υγεία δεν είναι ντροπή»
LIFESTYLE
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ο Γιώργος Τσαλίκης εξέφρασε τη στήριξή του στον Γιώργο Μαζωνάκη, ο οποίος εισήχθη σήμερα, Πέμπτη 14 Αυγούστου, σε δημόσια ψυχιατρική κλινική. Σύμφωνα με πληροφορίες, το επόμενο διάστημα αναμένεται, κατόπιν αιτήματος του ίδιου και της οικογένειάς του, να μεταφερθεί σε ιδιωτική κλινική.

Μέσα από ανάρτηση στα social media, ο συνάδελφός του ευχήθηκε στον τραγουδιστή περαστικά και τόνισε ότι δεν υπάρχει λόγος ντροπής για τα ζητήματα ψυχικής υγείας. Παράλληλα, απηύθυνε έκκληση να μην υπάρξουν επιθέσεις εναντίον του Μαζωνάκη στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

«Σήμερα είναι ο Γιώργος, αύριο μπορεί να είμαι εγώ ή εσύ – είναι μάχη. Ας μιλάμε με αγάπη ειδικά αυτές τις στιγμές. Μην αρχίσει ο κανιβαλισμός στα σχόλια. Σας ικετεύω. Γιώργο, περαστικά», έγραψε χαρακτηριστικά ο Τσαλίκης στο Instagram.

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
22:57ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

LIVE ΑΕΚ – Άρης Λεμεσού 1-1: Παράταση στην «OPAP Arena»

22:56ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Δεκαπενταύγουστος: Τι σημαίνει τελικά η ευχή «Καλή Παναγιά» - Είναι σωστό ή λάθος;

22:53ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Αχαΐα: Τον παρέσυρε το αγροτικό του και σκοτώθηκε

22:49ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Live Σαχτάρ Ντόνετσκ – Παναθηναϊκός 0-0 Παράταση

22:45ΠΑΙΔΕΙΑ

Πότε ανοίγουν τα σχολεία για τη νέα σχολική χρονιά 2025- 2026

22:41ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Βόλφσμπεργκερ – ΠΑΟΚ 0-1: Ο Καμαρά στο 115’ τον έστειλε στα play offs του Europa League!

22:36ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Θερινές εκπτώσεις: Πότε τελειώνουν - Τι πρέπει να γνωρίζουν οι καταναλωτές

22:33ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Προθεσμία για απολογία έλαβε ο 25χρονος κατηγορούμενος για εμπρησμό

22:26ΕΛΛΑΔΑ

Επιστροφή στις μνήμες του 1999: Τι σημαίνουν τα χρωματιστά σύμβολα στα πυρόπληκτα σπίτια της Πάτρας

22:17ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η Βασιλίσσης Όλγας επανέρχεται στην κυκλοφορία - «Η Αθήνα που θέλουμε», λέει ο Χάρης Δούκας

22:16ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά Αχαΐα: Δύο προσαγωγές για την πυρκαγιά στην περιοχή Μπάλας

22:11ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Τζακ ποτ στο Τζόκερ: Πόσα χρήματα θα μοιράσει στην κλήρωση της Κυριακής

22:08ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Κλήρωση Τζόκερ 14/8/2025: Αυτοί είναι οι αριθμοί που κερδίζουν τα 26,5 εκατομμύρια ευρώ

22:08ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Κεντρική Μακεδονία: Στη φυλακή αλλοδαπός με καταδίκη 9 ετών για ναρκωτικά, όπλα και πλαστά έγγραφα

22:03ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: Ο Πούτιν «δεν θα τα βάλει μαζί μου» στην Αλάσκα

21:59ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στο Τζάνειο Νοσοκομείο

21:51ΕΛΛΑΔΑ

Μήλος: 17 συλλήψεις υπαλλήλων και στελεχών του Δήμου για περιβαλλοντική ρύπανση

21:47ΕΛΛΑΔΑ

Γιώργος Μαζωνάκης: Η απάντηση του μέσω του δικηγόρου του - «Είμαι στο ψυχιατρείο αλλά με τύλιξαν σε μια κόλλα χαρτί»

21:46ΚΟΣΜΟΣ

Ισραήλ: Καταδίκη από ΟΗΕ στο σχέδιο ανέγερσης οικισμού - Αντιβαίνει του διεθνούς δικαίου

21:39ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά Αχαΐα: Εκτεταμένες ζημιές στην περιμετρική Πατρών προκάλεσε η πυρκαγιά - Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
21:47ΕΛΛΑΔΑ

Γιώργος Μαζωνάκης: Η απάντηση του μέσω του δικηγόρου του - «Είμαι στο ψυχιατρείο αλλά με τύλιξαν σε μια κόλλα χαρτί»

17:28ΕΛΛΑΔΑ

Γιώργος Μαζωνάκης: Αποκλειστικό Newsbomb - Οι δραματικές στιγμές που τον οδήγησαν στο Δρομοκαΐτειο

22:53ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Αχαΐα: Τον παρέσυρε το αγροτικό του και σκοτώθηκε

16:07ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Αρχίζουν βροχές - Πότε «βλέπει» την πρώτη οργανωμένη κακοκαιρία το ECMWF

14:13ΕΛΛΑΔΑ

14 Αυγούστου 2005: Η πτήση - φάντασμα της Helios προς τον θάνατο, συνοδεία δύο F 16 - Ο ηρωισμός ενός ανθρώπου έσωσε την Αθήνα

17:02ΚΟΣΜΟΣ

Το μυστήριο του θανάτου της Μέριλιν Μονρόε: Η ανατριχιαστική ανακάλυψη του ιατροδικαστή - Σπάει τη σιωπή του 60 χρόνια μετά

19:19ΕΛΛΑΔΑ

«Κάψατε όλη την Πάτρα»: Προπηλάκισαν τους κατηγορούμενους εμπρηστές έξω από τα δικαστήρια

21:59ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στο Τζάνειο Νοσοκομείο

19:31ΕΛΛΑΔΑ

Γιώργος Μαζωνάκης: Είχε νοσηλευτεί ξανά σε ψυχιατρείο - Οι 10 ημέρες στο 414 της Πεντέλης

10:49ΚΟΣΜΟΣ

Το μυστήριο του θανάτου της Μέριλιν Μονρόε: Ιατροδικαστής σπάει τη σιωπή του 60 χρόνια μετά - «Μήπως ήμουν πιόνι σε συγκάλυψη;»

21:01ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Δεκαπενταύγουστος Αυτά είναι τα θαύματα της Παναγίας στην ιστορία του Ελληνισμού

22:11ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Τζακ ποτ στο Τζόκερ: Πόσα χρήματα θα μοιράσει στην κλήρωση της Κυριακής

18:18LIFESTYLE

Δημήτρης Καλλιβωκάς: Δύσκολες ώρες για τον ηθοποιό - Το δράμα της τυφλής συζύγου του

21:36LIFESTYLE

Γιώργος Μαζωνάκης: Στο πλάι του ο Γιώργος Τσαλίκης - «Η ψυχική υγεία δεν είναι ντροπή»

22:49ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Live Σαχτάρ Ντόνετσκ – Παναθηναϊκός 0-0 Παράταση

17:52ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Aποκαλύψεις για τον αστυνομικό του TikTok: Σοκάρουν νέοι διάλογοι - «Εγώ... πίνω»

20:44ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Προειδοποίηση Αρναούτογλου για 6 περιοχές - Η ημερομηνία που αλλάζει το σκηνικό

22:08ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Κλήρωση Τζόκερ 14/8/2025: Αυτοί είναι οι αριθμοί που κερδίζουν τα 26,5 εκατομμύρια ευρώ

17:15ΕΛΛΑΔΑ

Γιώργος Μαζωνάκης: Εισήχθη στο «Δρομοκαΐτειο» με εισαγγελική εντολή

22:03ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: Ο Πούτιν «δεν θα τα βάλει μαζί μου» στην Αλάσκα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ