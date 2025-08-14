Γιώργος Μαζωνάκης: Η δικαστική διαμάχη με την αδερφή του

Η δικαστική αντιπαράθεση ανάμεσα στα δύο αδέλφια ήρθε για πρώτη φορά στο φως της δημοσιότητας τον Οκτώβριο του 2024, όταν ο Γιώργος Μαζωνάκης κατέθεσε δύο αγωγές κατά της αδελφής του

Γιώργος Μαζωνάκης: Η δικαστική διαμάχη με την αδερφή του
Η είδηση της νοσηλείας του Γιώργου Μαζωνάκη στο Δρομοκαΐτειο με εισαγγελική εντολή σήμερα το πρωί (14 Αυγούστου) επανέφερε στο προσκήνιο και την έντονη δικαστική διαμάχη που έχει ξεσπάσει τα τελευταία χρόνια ανάμεσα στον δημοφιλή τραγουδιστή και την αδελφή του, Βάσω.

Σύμφωνα με πληροφορίες, την εισαγγελική εντολή για την εισαγωγή του τραγουδιστή στο ψυχιατρικό ίδρυμα ζήτησαν η αδελφή του και ο πατέρας του. Ο ίδιος και η οικογένειά του αναμένεται να προχωρήσουν, το επόμενο διάστημα, σε μεταφορά του σε ιδιωτική κλινική.

Οι δύο αγωγές και οι δηλώσεις του τραγουδιστή

Η δικαστική αντιπαράθεση ανάμεσα στα δύο αδέλφια ήρθε για πρώτη φορά στο φως της δημοσιότητας τον Οκτώβριο του 2024, όταν ο Γιώργος Μαζωνάκης κατέθεσε δύο αγωγές κατά της αδελφής του. Όπως είχε αναφέρει τότε ο δικηγόρος του, πρόκειται για «αγωγές λογοδοσίας έναντι όλων των υπευθύνων» που σχετίζονται με οικονομικές διαφορές.

Σε δήλωσή του, ο ίδιος ο τραγουδιστής είχε τονίσει: «Όλα εδώ πληρώνονται. Η ζημιά μέσα μου είναι το λάβωμα της εμπιστοσύνης στους ανθρώπους που τους θεωρούσα δικούς μου».

Πώς ξεκίνησε η ρήξη

Η πρώτη φορά που φήμες για προβλήματα στη σχέση των δύο αδελφών κυκλοφόρησαν ήταν την περίοδο 2014-2015, επίσης με αφορμή οικονομικά ζητήματα. Ωστόσο, τότε η ένταση είχε κοπάσει γρήγορα.

Η Βάσω Μαζωνάκη υπήρξε για χρόνια στενή συνεργάτιδα και μάνατζερ του τραγουδιστή, με έλεγχο στα οικονομικά και τα περιουσιακά του. Μέχρι τη σεζόν 2019-2020, η παρουσία της στα μαγαζιά όπου εμφανιζόταν ο αδελφός της ήταν σταθερή.

Η ρήξη ήρθε οριστικά όταν, το 2021, ο Γιώργος Μαζωνάκης ξεκίνησε εμφανίσεις στο «Κέντρο Αθηνών» και εισήγαγε στο πρόγραμμά του την Πέμπτη ως βραδιά εμφανίσεων – μια επιλογή που είχε συζητηθεί έντονα τότε. Από εκείνη τη στιγμή, η αδελφή του δεν ξαναεμφανίστηκε στις παραστάσεις του και το management πέρασε σε άλλα χέρια.

Τον Μάιο του 2024, η διαμάχη τους διέρρευσε επίσημα στα media. Ο δικηγόρος του τραγουδιστή έκανε λόγο για «μείζονα αντιδικία» με σκοπό «τη διασφάλιση της περιουσιακής κατάστασης και της επαγγελματικής διαδρομής του καλλιτέχνη».

Η υπόθεση παραμένει σε εξέλιξη, με το νομικό σκέλος να συνεχίζεται στα δικαστήρια και τις οικογενειακές σχέσεις να βρίσκονται σε βαθύ ρήγμα.

