Γιώργος Μαζωνάκης: Είχε νοσηλευτεί ξανά σε ψυχιατρείο - Οι 10 ημέρες στο 414 της Πεντέλης

Στο παρελθόν ο Γιώργος Μαζωνάκης είχε μιλήσει ανοιχτά για μια παρόμοια εμπειρία με τη σημερινή νοσηλεία του στο Δρομοκαΐτειο 

Στο Δρομοκαΐτειο νοσηλεύεται από σήμερα το πρωί ο Γιώργος Μαζωνάκης, έπειτα από εισαγγελική εντολή, με την είδηση να προκαλεί έντονη ανησυχία στους θαυμαστές του.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Newsbomb.gr ο τραγουδιστής το τελευταίο διάστημα ήταν σε πάρα πολύ κακή κατάσταση ψυχολογικά. Τον επισκέφτηκε σήμερα η αδελφή του, Μαρία, η οποία διαπίστωσε πως ο τραγουδιστής χρειαζόταν βοήθεια. Αφού του μίλησαν, τόσο εκείνη όσο και οι γονείς τους, αποφασίστηκε να κληθεί βοήθεια ασθενοφόρου, χωρίς τη γνώση του Γιώργου Μαζωνάκη.

Δεν είναι όμως αυτή η πρώτη φορά που ο δημοφιλής τραγουδιστής βρέθηκε σε ψυχιατρική δομή, καθώς στο παρελθόν είχε μιλήσει ανοιχτά για μια παρόμοια εμπειρία.

Μάλιστα, το 2021, καλεσμένος στην εκπομπή Tik Talk του Αντώνη Σρόιτερ, είχε αποκαλύψει ότι όταν παρουσιάστηκε φαντάρος, πέρασε τις πρώτες εννέα ημέρες της θητείας του στο 414, το ψυχιατρείο της Πεντέλης.

«Με παίρνουν φαντάρο. Παρουσιάζομαι… Τις πρώτες δέκα ημέρες τις περνάω στο 414, στο ψυχιατρείο της Πεντέλης, που καταλαβαίνεις ότι όλοι ήταν στο δικό μου δωμάτιο. Εγώ εκείνη την εποχή τους είχα πει ότι έχω μια μεγάλη αγοραφοβία και αυτό που με τρόμαζε περισσότερο είναι το πώς θα αντιμετώπιζα τον εαυτό μου με ξένους ανθρώπους τριγύρω.

Αυτό τους εξήγησα εγώ. Εκείνοι με έβαλαν εκεί μήπως και πάρω την αναβολή. Η ιστορία δεν είχε καλό τέλος, γιατί δεν πήρα την αναβολή και μπήκα στο στρατόπεδο. Μου είπαν ότι είμαι μια χαρά και να μου φύγει η αγοραφοβία. Πέρασα δύσκολα στο στρατό γιατί δεν είχαμε πιρούνια, ήμουν μέσα σε κάγκελα, είχα συγκεκριμένες ώρες επισκεπτηρίου, δεν ήταν η καλύτερη εμπειρία», είχε εξομολογηθεί τότε.

Η νέα του νοσηλεία φέρνει ξανά στο προσκήνιο εκείνη την παλαιότερη ιστορία, ενώ οι θαυμαστές του περιμένουν νεότερα για την κατάσταση της υγείας του.

Ο Γιώργος Μαζωνάκης, σήμερα, όταν αντιλήφθηκε την ύπαρξη ασθενοφόρου, αρνήθηκε πεισματικά να ακολουθήσει το πλήρωμα του, ενώ παράλληλα δεν γνώριζε πως είχε εκδοθεί εισαγγελική εντολή για να μεταφερθεί στο Δρομοκαΐτειο. Ο τραγουδιστής νοσηλεύεται πλέον εκεί και τις επόμενες ώρες θα μεταφερθεί σε ιδιωτική κλινική.

Η κόντρα με την αδερφή του Βάσω στα δικαστήρια

Υπενθυμίζεται ότι τον Οκτώβριο του 2024, ο γνωστός καλλιτέχνης είχε καταθέσει δύο αγωγές κατά της αδερφής του, με αφορμή τη διαμάχη που είχε ξεσπάσει μεταξύ τους. Σε εκείνη τη χρονική περίοδο, ο τραγουδιστής είχε δηλώσει χαρακτηριστικά:
«Όλα εδώ πληρώνονται… η ζημιά μέσα μου είναι το λάβωμα της εμπιστοσύνης στους ανθρώπους που τους θεωρούσα δικούς μου».

Η κόντρα μεταξύ των δύο αδερφών έγινε γνωστή στα μέσα ενημέρωσης τον Μάιο του 2024, όταν ο δικηγόρος του τραγουδιστή είχε μιλήσει για «μείζονα αντιδικία» με την αδερφή του, με στόχο όπως είχε αναφέρει «τη διασφάλιση της περιουσιακής του κατάστασης και της επαγγελματικής του διαδρομής».

Μέχρι και το 2019-2020, η Βάσω Μαζωνάκη εκτελούσε χρέη μάνατζερ και είχε τον πλήρη έλεγχο των οικονομικών και περιουσιακών στοιχείων του αδερφού της. Οι πρώτες φήμες για τριγμούς στη σχέση τους είχαν ακουστεί ήδη από το 2014-2015, επίσης για οικονομικά ζητήματα, ωστόσο τότε οι διαφορές είχαν λυθεί γρήγορα.

Ο τραγουδιστής είχε εκφράσει δημόσια την εμπιστοσύνη του προς την αδερφή του, η οποία βρισκόταν πάντοτε στο πλευρό του στις επαγγελματικές του εμφανίσεις μέχρι και το 2019. Όμως, από τη στιγμή που ο καλλιτέχνης ξεκίνησε να εμφανίζεται στο «Κέντρο Αθηνών» το 2021, εντάσσοντας στο πρόγραμμά του μια καθημερινή μέρα (την Πέμπτη) –μια κίνηση που είχε σχολιαστεί έντονα τότε– η Βάσω Μαζωνάκη δεν εμφανίστηκε ξανά, ενώ η διαχείριση του management πέρασε σε άλλα χέρια.

