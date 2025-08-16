Γιώργος Μαζωνάκης: Στα άκρα ο οικογενειακός «πόλεμος» - Η επιστροφή του και η δικαστική οδός

Ο Γιώργος Μαζωνάκης, ο αγαπημένος Έλληνας τραγουδιστής, βρέθηκε στο επίκεντρο δημοσιότητας το απόγευμα της Πέμπτης 14 Αυγούστου 2025, όταν οδηγήθηκε στο ψυχιατρικό νοσοκομείο Δρομοκαΐτειο με εισαγγελική εντολή. Η εντολή αυτή εκδόθηκε μετά από αίτημα συγγενικών του προσώπων, με σκοπό την προσωρινή νοσηλεία του για ψυχιατρική εκτίμηση.

Ο πληρεξούσιος δικηγόρος του Γιώργου Μαζωνάκη, Γιώργος Μερκουλίδης, έδωσε την πρώτη επίσημη εικόνα για την κατάσταση του τραγουδιστή, ξεκαθαρίζοντας πως τα γεγονότα έχουν τις ρίζες τους σε οικογενειακή δικαστική διένεξη. «Ο Γιώργος Μαζωνάκης έμπλεξε γιατί είχε μια δικαστική διαφορά με την αδερφή του. Τις επόμενες ημέρες θα καταθέσουμε μηνύσεις για σοβαρά ποινικά αδικήματα κακουργηματικού χαρακτήρα που έχουν τελεστεί εις βάρος του. Οι μηνύσεις θα είναι προτίστως κατά της αδερφής του και κατά παντός υπευθύνου. Θα διανθιστούν με νέα αδικήματα, λόγω της τωρινής κατάστασης», δήλωσε χαρακτηριστικά ο δικηγόρος.

Σύμφωνα με τον κ. Μερκουλίδη, ο τραγουδιστής παραμένει ακμαίος και υγιής παρά την ψυχολογική πίεση. «Είναι αγανακτισμένος, στεναχωρημένος αλλά υγιής. Το μικρόφωνο θα το πιάσει κανονικά την χειμερινή περίοδο, όπως είχε ήδη συμφωνηθεί για τις εμφανίσεις του, στα τέλη Σεπτεμβρίου», συμπλήρωσε.

Ο ίδιος ο Γιώργος Μαζωνάκης μίλησε ανοιχτά για την εμπειρία του και τον τρόπο με τον οποίο βρέθηκε στο Δρομοκαΐτειο: «Νιώθω αγανακτισμένος και πικραμένος για τη μεθοδευόμενη προσπάθεια συγγενικών μου προσώπων να με εξοντώσουν, εξυπηρετώντας τα ιδιοτελή τους συμφέροντα. Με τύλιξαν κυριολεκτικά σε μια κόλλα χαρτί πρόσωπα του στενού οικογενειακού μου περιβάλλοντος, με τα οποία έχω δικαστική διένεξη. Ο εγκλεισμός μου σε ψυχιατρική κλινική έγινε εν αγνοία μου και χωρίς τη συγκατάθεσή μου».

Σύμφωνα με τον δικηγόρο του, ήδη έχουν κινηθεί οι διαδικασίες ώστε ο τραγουδιστής να βγει άμεσα από το ψυχιατρείο, με εκτίμηση ότι αυτό θα γίνει Δευτέρα ή Τρίτη, δίνοντας έτσι τέλος σε μια ταλαιπωρία που ο ίδιος χαρακτηρίζει «αδικαιολόγητη και προσχεδιασμένη».

Η αντίδραση του Γιώργου Μαζωνάκη

Μέσω του πληρεξούσιου δικηγόρου του, Γιώργου Μερκουλίδη, ο Γιώργος Μαζωνάκης εξέφρασε την αγανάκτηση και την πικρία του για την ενέργεια αυτή, την οποία χαρακτήρισε ως μεθοδευμένη και κατασκευασμένη.

Ο ίδιος ανέφερε ότι η νοσηλεία του πραγματοποιήθηκε χωρίς τη συγκατάθεσή του και ότι πρόκειται για μια προσπάθεια εξόντωσής του από μέλη του στενού οικογενειακού του περιβάλλοντος, με τα οποία βρίσκεται σε δικαστική διαμάχη. Συγκεκριμένα, ανέφερε ότι το περιστατικό συνέβη την παραμονή του Δεκαπενταύγουστου, όταν, επιστρέφοντας από το πρωινό του μπάνιο, βρέθηκε αντιμέτωπος με περιπολικό της Ελληνικής Αστυνομίας που τον ενημέρωσε για την εισαγγελική εντολή.

Η δικαστική διαμάχη με την αδερφή του

Η νομική διαμάχη του Γιώργου Μαζωνάκη με την αδερφή του, Βάσω, είναι γνωστή από τον Μάιο του 2024. Η Βάσω υπήρξε για χρόνια η μάνατζερ του τραγουδιστή και άτομο απόλυτης εμπιστοσύνης του. Ωστόσο, οι σχέσεις τους επιδεινώθηκαν, και ο Γιώργος Μαζωνάκης προχώρησε σε νομικές ενέργειες για την προστασία της οικονομικής και επαγγελματικής του κατάστασης.

Συγκεκριμένα, τον Ιούνιο του 2024, ο τραγουδιστής υπηρέτησε εξώδικο στην αδερφή του, θέτοντας προθεσμία για την παράδοση όλων των οικονομικών δεδομένων της εταιρείας του, προειδοποιώντας ότι σε περίπτωση μη συμμόρφωσης, θα προχωρούσε σε αγωγή λογοδοσίας. Η ενέργεια αυτή υποδηλώνει την ένταση στη σχέση τους και τις σοβαρές διαφορές που υπήρχαν.

