Γιώργος Μαζωνάκης: Τι είπε για την παρουσία του στο Δρομοκαΐτειο ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ

Τι αναφέρει σε δήλωσή του ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας και του σωματείου των εργαζομένων στο “Δρομοκαΐτειο” για την νοσηλεία του Γιώργου Μαζωνάκη

Γιώργος Μαζωνάκης: Τι είπε για την παρουσία του στο Δρομοκαΐτειο ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ
Παρέμβαση στον δημόσιο διάλογο που έχει προκαλέσει η είδηση της νοσηλείας του δημοφιλούς τραγουδιστή Γιώργου Μαζωνάκη στο ψυχιατρικό νοσοκομείο Αττικής “Δρομοκαΐτειο” πραγματοποίησε το μεσημέρι της Παρασκευής 15 Αυγούστου ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ και του σωματείου εργαζομένων του ιδρύματος, Μιχάλης Γιαννάκος.

Με γραπτή δήλωσή του, ο κ. Γιαννάκος τόνισε ότι «η ψυχική ασθένεια δεν είναι στίγμα», επισημαίνοντας την ανάγκη σεβασμού και στήριξης προς τους ανθρώπους που δίνουν τη δική τους μάχη στις ψυχιατρικές δομές.

Η δήλωση του Μιχάλη Γιαννάκου

«Αυτά που λέγονται από χθες που επώνυμος καλλιτέχνης νοσηλεύεται στο ΔΡΟΜΟΚΑΪ́ΤΕΙΟ εκφεύγουν της λογικής και του θεραπευτικού πρωτοκόλλου του ψυχιατρικού νοσοκομείου Αττικής ΔΡΟΜΟΚΑΪ́ΤΕΙΟ.

Η ψυχική νόσος δεν αποτελεί στίγμα.

Οι νοσηλευόμενοι ασθενείς είναι ισότιμα μέλη της κοινωνίας με τα ίδια δικαιώματα που έχουμε όλοι.

Φυσικά εάν υπάρχει δόλος στην απόπειρα εγκλεισμού ενός ατόμου στις μονάδες ψυχικής υγείας αυτό αποκαλύπτεται.

Να είναι σίγουροι όλοι ότι εμείς οι εργαζόμενοι στο ΔΡΟΜΟΚΑΪ́ΤΕΙΟ προστατεύομε απόλυτα τα δικαιώματα των ασθενών.

Στις εισαγγελικές παραγγελίες για εξέταση ασθενών τηρείται απαρέγκλιτα ο νόμος.

Εάν κριθεί από τους γιατρούς ότι είναι απαραίτητη η νοσηλεία οι ασθενείς εισάγονται και νοσηλεύονται με βάσει το θεραπευτικό πρωτόκολλο που ακολουθείται.

Όλοι οι ασθενείς του Δρομοκαϊτείου επώνυμοι και ανώνυμοι απολαμβάνουν ισότιμες υπηρεσίες, υψηλής ποιότητας παρά τις σοβαρές ελλείψεις προσωπικού.

Όλοι ακολουθούν το θεραπευτικό πρωτόκολλο του νοσοκομείου κατά τη νοσηλεία τους.

Το πρωτόκολλο δεν αλλοιώνεται από εξωγενείς παράγοντες.

Να είναι σίγουροι άπαντες ότι προστατεύουμε τα δικαιώματα των ασθενών στο ακέραιο».

