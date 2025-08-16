Γιώργος Μαζωνάκης: Πότε θα βγει από το ψυχιατρείο - Τι απαντά ο δικηγόρος του

«Ο Γιώργος Μαζωνάκης θα βγει άμεσα, δεν έχει κάτι ψυχιατρικό», ανέφερε χαρακτηριστικά ο δικηγόρος του 

Γιώργος Μαζωνάκης: Πότε θα βγει από το ψυχιατρείο - Τι απαντά ο δικηγόρος του
Σε μεθόδευση οργανωμένη από συγγενείς του ο Γιώργος Μαζωνάκης αποδίδει τον εγκλεισμό του σε δημόσια ψυχιατρική δομή.

Όπως μάλιστα ανέφερε ο δικηγόρος του, Γιώργος Μερκουλίδης, ο Γιώργος Μαζωνάκης τον Σεπτέμβριο «θα πιάσει κανονικά το μικρόφωνο όπως έχει συμφωνήσει με το Fever».

Ακόμη, ο δικηγόρος του Γιώργου Μαζωνάκη, ερωτηθείς για το πότε θα βγει από το ψυχιατρείο, είπε ότι «θα βγει άμεσα, δεν έχει κάτι ψυχιατρικό», για να προσθέσει ότι «δεν έγινε απολύτως τίποτα, κανένας τσακωμός ή φασαρία που να δικαιολογεί την εξέλιξη αυτή».

Σχετικά με την επικοινωνία του Γιώργου Μαζωνάκη με τους συγγενείς του, ο δικηγόρος του αποκάλυψε ότι «τα τελευταία 2,5 χρόνια δεν υπάρχει φυσική παρουσία του Γιώργου με τους στενούς συγγενείς του. Η μόνη συνάντηση έγινε πριν από 4 μήνες με την αδελφή του, τον γαμπρό του και τον δικηγόρο τους στο σπίτι μου όπου τέθηκαν κάποια θέματα αλλά δεν βρέθηκε κάποια λύση. Εμείς τους δηλώσαμε απεριφράστως ότι θα τα πούμε στις αίθουσες των δικαστηρίων».

Εν τω μεταξύ, υπήρξε και άλλη μια προσπάθεια της αδελφής του Μαζωνάκη να πάει στο σπίτι του πριν από έναν μήνα, με τον τραγουδιστή να αρνείται κάποια συνάντηση.

«Ετοιμαζόμασταν τον Σεπτέμβριο να καταθέσουμε μηνύσεις για σοβαρά ποινικά αδικήματα που έχει διαπράξει η αδελφή του, κακουργηματικού χαρακτήρα», αποκάλυψε ακόμη ο δικηγόρος.

Σχετικά με τον εγκλεισμό, κατά τον δικηγόρο του Γιώργου Μαζωνάκη, έγινε μετά από αίτημα των συγγενών του εντολέα του. «Ο νόμος προβλέπει ότι οποιοσδήποτε πολίτης μπορεί να προσφύγει στον εισαγγελέα και να καταγγείλει ότι συγγενής του είναι εν δυνάμει επικίνδυνος για τρίτα πρόσωπα ή και για τον εαυτό του», είπε για να προσθέσει ότι ο εγκλεισμός είναι υποχρεωτικός και δεν ζητείται συναίνεση του φερόμενου ως αρρώστου. Αποφασίζει ο εισαγγελέας που κάνει δεκτή την αίτηση και πρέπει ο φερόμενος ως ασθενής να μεταφερθεί σε δημόσια δομή για να εξεταστούν όσα υποστηρίζουν οι συγγενείς», συμπλήρωσε.

