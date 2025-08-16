Στράτος Τζώρτζογλου για Γιώργο Μαζωνάκη: «Πάντα σεμνός, πάντα έτοιμος να βοηθήσει»

Ο Στράτος Τζώρτζογλου έσπευσε να δείξει τη στήριξη του στον Γιώργο Μαζωνάκη

Newsbomb

Στράτος Τζώρτζογλου για Γιώργο Μαζωνάκη: «Πάντα σεμνός, πάντα έτοιμος να βοηθήσει»
ΕΛΛΑΔΑ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Στο «Δρομοκαΐτειο», όπου οδηγήθηκε την Πέμπτη 14 Αυγούστου με εισαγγελική εντολή, παραμένει ο Γιώργος Μαζωνάκης. Ο τραγουδιστής εξέδωσε ανακοίνωση μέσω του δικηγόρου του, κατηγορώντας τα μέλη της οικογένειάς του ότι επιδιώκουν τη «φυσική του εξόντωση με μοναδικό στόχο την εξυπηρέτηση των ιδιοτελών τους συμφερόντων».

Από τη στιγμή που έγινε γνωστή η εισαγωγή του στο ψυχιατρικό νοσοκομείο, ο Στράτος Τζώρτζογλου, έσπευσε να δείξει τη στήριξη του. Το πρωί του Σαββάτου 16 Αυγούστου μοιράστηκε μέσω social media μια άγνωστη ιστορία από το παρελθόν, αναδεικνύοντας τον χαρακτήρα και τη γενναιοδωρία του τραγουδιστή.

Στην ανάρτηση που έκανε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, ο Στράτος Τζώρτζογλου εξιστόρησε πώς, σε μια προσπάθεια να διοργανώσει συναυλία για την υποτροφία αριστούχων μαθητών της Βέροιας υπό την υποστήριξη του δεσπότη Βέροιας, απευθύνθηκε σε γνωστούς τραγουδιστές της έντεχνης μουσικής σκηνής. Όλοι όμως αρνήθηκαν, επικαλούμενοι τα έξοδα και ζητώντας προσωπική αμοιβή.

https://www.instagram.com/p/DNZjkexoqch/

Ο Στράτος Τζώρτζογλου εξήγησε ότι ο Γιώργος Μαζωνάκης δέχτηκε αμέσως, κάλυψε ο ίδιος όλα τα έξοδα, πλήρωσε τους μουσικούς, ακύρωσε μια προσωπική συναυλία που θα του απέφερε μεγάλα έσοδα και συνέβαλε καθοριστικά στην επιτυχία της εκδήλωσης, χωρίς ποτέ να το αναφέρει δημόσια.

Συγκεκριμένα, έγραψε: «Δεν αντέχω άλλο, θέλω να μιλήσω για τον χαρακτήρα και την υψηλή ποιότητα της γενναιόδωρης ψυχής του Γιώργου Μαζωνάκη! Κάποια στιγμή ο γέροντας μου από το Άγιο Όρος ό κοιμηθείς Σπυριδων ο Μικραγιαννανιτης μου ζήτησε να διοργανώσω μια συναυλία της οποίας τα έσοδα θα πήγαιναν ως υποτροφία για αριστούχους μαθητές της Βέροιας κάτω από την υποστήριξη του δεσπότη Βέροιας! Ξεκίνησα να ζητήσω "βοήθεια" όπως καταλαβαίνετε από τραγουδιστές της έντεχνης μουσικής σκηνής! Κανένας δεν δέχτηκε γιατί δυστυχώς τα έξοδα ήταν πολλά (μετακίνηση, φαγητό, εκτός έδρας μουσικών, ενοικιαση ηχητικού εξοπλισμού, αμοιβές μουσικών) και όλοι μου ζήτησαν και προσωπικά αμοιβή! Είχα απελπιστεί, δεν μπορούσα να κάνω την βραδιά μόνος μου και να λέω κείμενα μόνος μου! Τότε μέσα στην απελπισία μου, μου ήρθε έμπνευση από τον Χριστο να απευθυνθώ στον Μαζωνάκη που τότε έκανε μεγάλη επιτυχία με το Gucci φόρεμα! Δεν τον ήξερα προσωπικά και ήμουν σίγουρος ότι θα αρνηθεί αλλά "μηδένα προ του τέλους μακάριζε"- μην βγάζεις συμπεράσματα πριν το τέλος! Ο Γιώργος δέχτηκε – πλήρωσε από την τσέπη του όλα τα έξοδα, τους μουσικούς του – ακύρωσε συναυλία που θα έβγαζε πολλά χρήματα – ήρθε και είχαμε μεγάλη επιτυχία – ποτέ δεν το ανέφερε σε κανένα, πάντα σεμνός, πάντα έτοιμος να βοηθήσει! Αυτή είναι η καρδιά του Γιώργου! Και είμαι σίγουρος ότι στο τέλος θα νικήσει– γιατί εκεί που οι άνθρωποι λιθοβολούν εκεί επεμβαίνει ο Θεός και δείχνει την αγάπη του!!!».

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
09:04ΚΟΣΜΟΣ

Γυναίκα έχασε δύο δαχτυλίδια στην παραλία - Βρέθηκαν και επιστράφηκαν από διαφορετικούς άγνωστους

08:59LIFESTYLE

Μπέλα Θορν: Είδε και απόειδε και έκανε πρόταση γάμου στον σύντροφό της

08:51ΕΛΛΑΔΑ

Γιώργος Μαζωνάκης: Οι κόντρες με την οικογένειά του, ο εγκλεισμός στο ψυχιατρείο και η νέα απάντηση

08:37ΕΛΛΑΔΑ

«Δεν το πίστευα ότι το παιδί μου θα γυρίσει» - Συγκινεί η μητέρα της 14χρονης που βγήκε από τη ΜΕΘ στην Πάτρα

08:24ΕΛΛΑΔΑ

Τράπερ Rack: «Έχουμε θέμα με τα ανήλικα που πίνουν» - Τι απαντά

08:22ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Η Tesla προσλαμβάνει οδηγούς για τις δοκιμές του Robotaxi

08:17ΚΟΣΜΟΣ

Axios: Ο Τραμπ πιέζει για τριμερή με Πούτιν και Ζελένσκι - Σκληροί όροι από Ρωσία, στο παιχνίδι και η Κίνα

08:09ΚΟΣΜΟΣ

Dua Lipa: Το ασύλληπτο φόρεμα χωρίς εσώρουχο που έβαλε στα γενέθλιά της

07:57ΕΛΛΑΔΑ

Μπόρις Τζόνσον: Διακοπές στην Εύβοια με τη σύζυγο και τα τέσσερα παιδιά τους

07:52ΕΛΛΑΔΑ

Ρέθυμνο: Μηχανή παρέσυρε εργαζόμενο στην καθαριότητα

07:40ΚΟΣΜΟΣ

Γάζα: Πέθανε λόγω υποσιτισμού γυναίκα που είχε μεταφερθεί στην Ιταλία

07:37ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Η BMW ετοιμάζει σκληροτράχηλο αντίπαλο της Mercedes G-Class

07:35ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Xiaomi SU7 Ultra: Από ρεκόρ στο Nürburgring σε βασιλιά του drift

07:17ΚΟΣΜΟΣ

Σερβία: Αντικυβερνητικές διαδηλώσεις με βίαια επεισόδια για άλλη μια νύχτα - Έκαψαν γραφεία

07:15ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Οι περιοχές που θα βρέξει σήμερα

07:05ΕΛΛΑΔΑ

Ρόδος: Πέντε τραυματίες, δύο συλλήψεις και διακοπή λειτουργίας μετά το ατύχημα στο λούνα παρκ

07:03ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά τώρα στα Μεσοχώρια Ευβοίας: Σε εξέλιξη μεγάλη επιχείρηση με επίγεια και εναέρια μέσα

07:00ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Μεταγραφές: Τελική ευθεία… φωτιά για τις ελληνικές ομάδες!

06:59ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά τώρα LIVE: Δείτε όλα τα ενεργά μέτωπα

06:55ΚΟΣΜΟΣ

Μόνικα Κρόουλι: Ποια είναι η μυστηριώδης γυναίκα στο πλευρό του Τραμπ που γοήτευσε τον Πούτιν

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
06:35ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΔΕΘ: «Κλειδώνουν» τα μέτρα που θα ανακοινωθούν - Αλλαγές στη φοροκλίμακα και απαλλαγές στα ενοίκια - Τι σχεδιάζεται για τα μισθώματα

06:55ΚΟΣΜΟΣ

Μόνικα Κρόουλι: Ποια είναι η μυστηριώδης γυναίκα στο πλευρό του Τραμπ που γοήτευσε τον Πούτιν

08:37ΕΛΛΑΔΑ

«Δεν το πίστευα ότι το παιδί μου θα γυρίσει» - Συγκινεί η μητέρα της 14χρονης που βγήκε από τη ΜΕΘ στην Πάτρα

08:09ΚΟΣΜΟΣ

Dua Lipa: Το ασύλληπτο φόρεμα χωρίς εσώρουχο που έβαλε στα γενέθλιά της

08:51ΕΛΛΑΔΑ

Γιώργος Μαζωνάκης: Οι κόντρες με την οικογένειά του, ο εγκλεισμός στο ψυχιατρείο και η νέα απάντηση

06:22ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στην Πάτρα: Στο μικροσκόπιο ηθικός αυτουργός πίσω από τους συλληφθέντες - Αυτό είναι το σημείο μηδέν απ' όπου ξεκίνησε η πυρκαγιά

08:24ΕΛΛΑΔΑ

Τράπερ Rack: «Έχουμε θέμα με τα ανήλικα που πίνουν» - Τι απαντά

18:46ΚΟΣΜΟΣ

Μαθήτρια με IQ υψηλότερο από τον Στίβεν Χόκινγκ έδωσε εξετάσεις σε 23 μαθήματα και «σάρωσε»

08:17ΚΟΣΜΟΣ

Axios: Ο Τραμπ πιέζει για τριμερή με Πούτιν και Ζελένσκι - Σκληροί όροι από Ρωσία, στο παιχνίδι και η Κίνα

10:49ΚΟΣΜΟΣ

Το μυστήριο του θανάτου της Μέριλιν Μονρόε: Ιατροδικαστής σπάει τη σιωπή του 60 χρόνια μετά - «Μήπως ήμουν πιόνι σε συγκάλυψη;»

06:15ΚΟΣΜΟΣ

Μετά την Αλάσκα τι; Έρχεται νέα διεθνής αρχιτεκτονική ασφαλείας ενός πολυπολικού κόσμου - Ειδικός αναλύει στο Newsbomb

17:02WHAT THE FACT

Γέλιο μέχρι δακρύων: Οι πιο ξεκαρδιστικές γκάφες και τα ευτράπελα της εβδομάδας που πέρασε - Βίντεο

08:59LIFESTYLE

Μπέλα Θορν: Είδε και απόειδε και έκανε πρόταση γάμου στον σύντροφό της

22:06ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ξύλο και διακοπή στο Λάτσιο – Ατρόμητος που μόνο φιλικό δεν ήταν

06:45ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Από αύριο μπαίνουν χρήματα στους λογαριασμούς - Ποιοι πληρώνονται

21:32ΕΛΛΑΔΑ

Χανιά: Ναυαγοσώστης έσωσε πέντε λουόμενους εκτός υπηρεσίας - Η παραλία είχε κόκκινη σημαία

06:40ΚΟΣΜΟΣ

Νέες αποκαλύψεις για όσα είπαν Τραμπ - Πούτιν: Οι εγγυήσεις ασφαλείας,η ρωσική γλώσσα και η Εκκλησία

06:30ΕΛΛΑΔΑ

Γιώργος Μαζωνάκης: «Τη Δευτέρα θα βγει από το κολαστήριο» λέει ο δικηγόρος του - Τι ζητά η οικογένειά του

08:15ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Αυτή είναι η ινφλουένσερ που διαφήμιζε παράνομα site τζόγου

19:19ΚΟΣΜΟΣ

Έτσι θα τερματίσει τον πόλεμο ο Πούτιν: Τι είπε σήμερα για τη συνάντηση στην Αλάσκα - Το δούναι και λαβείν, οι όροι και το μεγάλο παζάρι εδαφών - Χάρτης

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ