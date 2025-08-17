Μίλησε μέσα από το Δρομοκαΐτειο ο Γιώργος Μαζωνάκης: «Δεν πάσχω από κανένα ψυχικό νόσημα»

«Σας ευχαριστώ όλους από τα βάθη της καρδιάς μου  για την στήριξη και την αγάπη που μου δείχνετε αυτή την δύσκολη προσωπική μου στιγμή», ανέφερε μεταξύ άλλων μέσα από το Δρομοκαΐτειο ο Γιώργος Μαζωνάκης 

Μίλησε μέσα από το Δρομοκαΐτειο ο Γιώργος Μαζωνάκης: «Δεν πάσχω από κανένα ψυχικό νόσημα»
Την σιωπή του έσπασε για πρώτη φορά από τη στιγμή που μεταφέρθηκε στο Δρομοκαΐτειο ο δημοφιλής τραγουδιστής Γιώργος Μαζωνάκης.

Ο Γιώργος Μαζωνάκης επικοινώνησε με τον τηλεοπτικό σταθμό STAR και μέσω του δικηγόρου του έστειλε το πρώτο του μήνυμα αναφορικά με την περιπέτεια που βιώνει τις τελευταίες ημέρες, θέλοντας να «ευχαριστήσει το κοινό του για την στήριξη», αλλά και να τονίσει πως «δεν πάσχει από κανένα ψυχικό νόσημα».

«Ο προσωρινός μου εγκλεισμός εδώ στο Δρομοκαϊτειο έγινε χωρίς να ερωτηθώ, ερήμην μου. Δεν πάσχω από κανένα ψυχικό νόσημα που να χρήζει ψυχιατρικής φροντίδας και που μπορεί να με καταστήσει επικίνδυνο είτε για τον εαυτό μου είτε για τρίτους. Υπήρξε άθλια μεθόδευση πίσω από αυτή τη δοκιμασία. Σας ευχαριστώ όλους από τα βάθη της καρδιάς μου, θαυμαστές, συνεργάτες, φίλους, τους επιχειρηματίες του fever - για την αμέριστη συμπαράσταση για την στήριξη και την αγάπη που μου δείχνετε αυτή την δύσκολη προσωπική μου στιγμή. Νιώθω ευγνώμων και σας υπόσχομαι ότι σύντομα θα είμαι κοντά σας», ανέφερε χαρακτηριστικά στο μήνυμά του ο Γιώργος Μαζωνάκης.

«Τη Δευτέρα θα βγει από το κολαστήριο»

Για τέταρτο εικοσιτετράωρο εξακολουθεί να νοσηλεύεται στο Δρομοκαΐτειο ο Γιώργος Μαζωνάκης με εισαγγελική εντολή, ωστόσο ο τραγουδιστής αναμένεται στο έγγυς μέλλον να φύγει από την ψυχιατρική κλινική, με την πλευρά του να κάνει λόγο για «μεθόδευση» και για συκοφαντικά και άθλια ψεύδη.

Με νέες τους δηλώσεις, ο δικηγόρος του, Γιώργος Μερκουλίδης τόνισε πως η κατάσταση του Γιώργου Μαζωνάκη είναι «εξαιρετική», ενώ ανυπομονεί να βγει από αυτό το «κολαστήριο», όπως χαρακτηριστικά ανέφερε στο Star.

«Ουδέποτε ζήτησε να νοσηλευτεί σε ψυχιατρική κλινική. Είμαστε πεπεισμένοι και σίγουροι ότι την πρώτη εργάσιμη μέρα, τη Δευτέρα θα βγει από αυτό το κολαστήριο. Είναι σε εξαιρετική κατάσταση, είναι υγιής, απλά είναι πικραμένος και αγανακτισμένος.

Όλα αυτά είναι ψευδή, συκοφαντικά και άθλια. Δεν είχαν καθημερινή επαφή και συναναστροφή».

H τελευταία συνάντηση με την οικογένειά του

Για την τελευταία συνάντηση με την αδελφή του, ο δικηγόρος του τραγουδιστή ανέφερε την επίσκεψη που είχε ο Γιώργος Μαζωνάκης ένα μήνα πριν τη μεταφορά του στο Δρομοκαΐτειο.

«Η μοναδική επαφή ήταν πριν από ένα μήνα περίπου που πήγαν στο σπίτι του και τους είπε ότι δεν θέλει καμία επικοινωνία μαζί τους και ότι θα τα πουν στις αίθουσες των δικαστηρίων. Τους έβγαλε έξω από το σπίτι του.

Η αδελφή του ζήτησε να μεταφερθεί σε ιδιωτική μονάδα που είχε κανονίσει με αίτημα στην εισαγγελία», πρόσθεσε ο Γιώργος Μερκουλίδης στο Star.

Η πρώτη αντίδραση της οικογένειάς του

Για πρώτη φορά μετά τον εγκλεισμό του δημοφιλούς τραγουδιστή, Γιώργου Μαζωνάκη στο Δρομοκαΐτειο, τοποθετήθηκε δημόσια η οικογένειά του μέσω ανακοίνωσης που εξέδωσαν.

Στην ανακοίνωση, η οικογένεια του τραγουδιστή τονίζει πως για αυτούς αξία έχει πάνω από όλα «η ασφάλεια του Γιώργου», ενώ τόνισαν πως «οτιδήποτε άλλο δεν τους αγγίζει».

Αναλυτικά η ανακοίνωση της οικογένειας:

«Για εμάς την οικογένεια του Γιώργου, αξία έχει η υγεία, η ασφάλεια και η ζωή του. Οτιδήποτε άλλο, δεν μας αφορά, δεν μας αγγίζει, δεν το προσεγγίζουμε. Σίγουρα δε, δεν μπορεί να αποτελεί πεδίο αντιδικίας. Όταν εκλείψει ο κίνδυνος για τη ζωή του, μπορεί ο οποιοσδήποτε τρίτος να κάνει δηλώσεις, να εκφράσει θέσεις και να υποστηρίξει οτιδήποτε θεωρεί ότι θα τον καταστήσει οικείο και αγαπητό».

Ο πληρεξούσιος δικηγόρος
Σπύρος Βλάσσης

«Θέλουν να τον καταστρέψουν»

Ο κουμπάρος του Γιώργου Μαζωνάκη, Βαγγέλης Μητρογιάννης αναφέρει: «Είναι σε όλους γνωστό ότι ορισμένα μέλη της οικογένειας του Γιώργου Μαζωνάκη προσπαθούν να τον καταστρέψουν».

Ο τραγουδιστής ετοιμαζόταν σύμφωνα με τον δικηγόρο του να κάνει νέες μηνύσεις, γεγονός που, όπως ισχυρίζεται η πλευρά Μαζωνάκη, οδήγησε στον εγκλεισμό του στο ψυχιατρείο.

