Γιώργος Μαζωνάκης: «Θα περάσει και αυτό» - Το δημόσιο μήνυμα στήριξης της Πέγκυς Ζήνα

Δεν έχουν τέλος τα μηνύματα συμπαράστασης από φίλους, συναδέλφους και θαυμαστές του Γιώργου Μαζωνάκη, ο οποίος νοσηλεύεται για τέταρτη ημέρα στο ψυχιατρικό νοσοκομείο «Δρομοκαϊτειο» έπειτα από εισαγγελική εντολή, με την οποία και εισήχθη το μεσημέρι της περασμένης Πέμπτης.

Ανάμεσα σε εκείνους εξέφρασαν δημόσια την στήριξή τους στον ερμηνευτή ήταν και η Πέγκυ Ζήνα.

Μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, η δημοφιλής τραγουδίστρια επέλεξε να αναρτήσει μια εικόνα του Γιώργου Μαζωνάκη σε story, την οποία συνόδευσε με ένα λιτό κείμενο.

«Μαζί σου. Θα περάσει κι αυτό» έγραψε χαρακτηριστικά η Πέγκυ Ζήνα.

