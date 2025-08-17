«Ο Γιώργος Μαζωνάκης δεν είναι τρελός» - Το νέο μήνυμα στήριξης από τη Νένα Χρονοπούλου

«Δεν θα είναι μόνος του, θα είμαστε όλοι μαζί του, γιατί απλά είναι αυτός που είναι...», αναφέρει η Νένα Χρονοπούλου για τον Γιώργο Μαζωνάκη 

«Ο Γιώργος Μαζωνάκης δεν είναι τρελός» - Το νέο μήνυμα στήριξης από τη Νένα Χρονοπούλου
Τη στήριξή τους στον Γιώργο Μαζωνάκη, που είναι έγκλειστος στο Δρομοκαΐτειο, από την Πέμπτη, 14 Αυγούστου, εκφράζουν όλο και περισσότεροι καλλιτέχνες.

Τελευταία η Νένα Χρονοπούλου, η οποία με ανάρτησή της στα social media, σημειώνει: «Ο Γιώργος δεν είναι τρελός» και συμπληρώνει πως «δεν θα είναι μόνος του, θα είμαστε όλοι μαζί του, γιατί απλά είναι αυτός που είναι...».

Το μήνυμα της Νένας Χρονοπούλου για τον Γιώργο Μαζωνάκη

«Είμαι σίγουρη πως ειδικά τη συγκεκριμένη περίοδο ο υπέροχος Γιώργος Μαζωνάκης θα ήθελε να "γυρίσει στα παλιά" να γυρίσει το χρόνο πίσω και να μην έχει προδοθεί...

Ναι οι καλλιτέχνες είναι ιδιαίτεροι άνθρωποι, μπορεί να να κάνουν υπερβολές πολλές φορές για να γίνουν "ένα" με το κοινό τους ειδικά όταν οι εποχές έχουν αλλάξει, και ναι η προσωπική ζωή των καλλιτεχνών μπαίνει χιλιάδες φορές στο μικροσκόπιο περισσότερο από περιέργεια και λιγότερο από ενδιαφέρον, ξεχνώντας πως κανένας καλλιτέχνης δεν έχει εισβάλει σε κανενός το σπίτι με σκοπό το φτηνό κουτσομπολιό.

Όμως εδώ κάτι άλλο συμβαίνει, γιατί ο Γιώργος είναι καλλιτεχνάρα, είναι άνθρωπος που ξέρει να απευθύνεται σε ΟΛΕΣ τις ηλικίες που έχει το κοινό του που τον ακολουθεί πιστά χρόνια τώρα, έχει απίστευτο χιούμορ, είναι καλός φίλος, είναι καλός συνάδελφος, είναι έντιμος, είναι ειλικρινής, δοτικός και ψυχάρα!

ΟΛΑ ΑΥΤΑ ΕΙΝΑΙ Ο ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΡΕΛΟΣ ΟΜΩΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ και σε καμία περίπτωση δεν είναι εκμεταλλευτής ψυχών, είναι δουλευταράς και ότι έχει καταφέρει είναι δικό του, γιατί είναι "αυτόφωτος", δεν το δανείστηκε από κανέναν για να του το επιστρέψει, ΤΟΥ ΑΝΗΚΕΙ ολοκληρωτικά!

Και ναι, είναι εύκολο να σου κάνει η οικογένεια σου εισαγγελική παραγγελία και να σε οδηγήσουν σε δομή ψυχικής υγείας, το δύσκολο είναι να κρατηθείς μετά από κάποιες ημέρες όταν είσαι υγιής ψυχικά και τότε... Αρχίζουν τα δύσκολα.

Τότε όμως ο Γιώργος δε θα είναι μόνος του, θα είμαστε όλοι μαζί του, γιατί απλά είναι αυτός που είναι...

Ας ευχηθούμε να ηρεμήσει ένας καλός άνθρωπος και ένας τεράστιος καλλιτέχνης!».

