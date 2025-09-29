Βασίλης Μπισμπίκης σε Βανδή μετά το τροχαίο: «Δέσποινα έκανα μια μ@λ@κία...»

Νέες αποκαλύψεις για το τροχαίο που προκάλεσε ο ηθοποιός Βασίλης Μπισμπίκης καθώς σύμφωνα με τον τηλεοπτικό σταθμό ΑΝΤ1 το πρωί του Σαββάτου, όταν ξύπνησε, το πρώτο τηλέφωνο που έκανε ήταν προς τη σύντροφό του, Δέσποινα Βανδή.

Όπως ανέφερε ο Γιώργος Λιάγκας, ο ηθοποιός είπε χαρακτηριστικά στη σύντροφό του, «Δέσποινα έκανα μια μ@λ@κία...», έχοντας καταλάβει πως τράκαρε το προηγούμενο βράδυ μεν, ωστόσο δεν επέστρεψε στο σημείο δε!

Μπάζα, σπασμένα αυτοκίνητα και καταστροφές - Φωτορεπορτάζ Newsbomb.gr

Βομβαρδισμένο τοπίο θυμίζει το πρωί της Δευτέρας η Φιλοθέη μετά το τροχαίο που προκάλεσε ο ηθοποιός Βασίλης Μπισμπίκης, ο οποίος αφού τράκαρε παρκαρισμένα ΙΧ στη συνέχεια τράπηκε σε φυγή.

Το Newsbomb βρέθηκε στο σημείο όπου έγινε το τροχαίο με τις ζημιές στα παρκαρισμένα οχήματα να είναι μεγάλες ενώ το θηριώδες αγροτικό που οδηγούσε ο ηθοποιός σταμάτησε στο τοιχίο ενός οικήματος, το οποίο και γκρέμισε.

Δείτε τις εικόνες: