Βασίλης Μπισμπίκης: Οδηγούσε μεθυσμένος ή όχι; Η θέση της ΕΛΑΣ για το τροχαίο στη Φιλοθέη

«Φαίνεται έχασε τον έλεγχο και προκάλεσε φθορές σε άλλα οχήματα. Δεν έχει διαπιστωθεί αν ήταν υπό την επήρεια αλκοόλ», ανέφερε η εκπρόσωπος Τύπου της Ελληνικής Αστυνομίας, Κωνσταντία Δημογλίδου, σε σχέση με τη σύλληψη του Βασίλη Μπισμπική μετά το τροχαίο που προκάλεσε στη Φιλοθέη, παίρνοντας σβάρνα σταθμευμένα αυτοκίνητα.

Ο γνωστός ηθοποιός πέρασε τη νύχτα κρατούμενος στο Τμήμα Τροχαίας Κηφισιάς και θα οδηγηθεί σε λίγη ώρα (29/09) ενώπιον του εισαγγελέα, στα δικαστήρια της πρώην Σχολής Ευελπίδων.

«Επιβεβαίωσε ότι ο ίδιος οδηγούσε το όχημα»

«Η νομοθεσία έχει αλλάξει και αυτός ο άνθρωπος συλλαμβάνεται, ακόμη και στην περίπτωση που υπάρχουν μόνο υλικές ζημιές. Συνελήφθη όταν ενημερώθηκε από την Αστυνομία. Αρχικά ενημερώθηκε τηλεφωνικώς, δεν ήταν στην οικία του και ύστερα παρουσιάστηκε αυτοβούλως στην αστυνομική Αρχή. Από τα μέχρι στιγμής στοιχεία, δεν φαίνεται να έχει ενημερώσει ο ίδιος τους ιδιοκτήτες των οχημάτων ή την Tροχαία. Επιβεβαίωσε ότι ο ίδιος οδηγούσε το όχημα. Δεν υπάρχει στοιχείο ότι υπήρχαν άλλοι επιβαίνοντες, θα ήταν δύσκολο να διαπιστωθεί εάν υπήρχαν μάρτυρες. Δεν έχει πει γιατί εγκατέλειψε το σημείο, δεν έχει δώσει λεπτομέρειες πώς και πού διέφυγε, προφανώς περπάτησε πεζός και πήγε στην οικία του», τόνισε ακόμη η κυρία Δημογλίδου.

Ακόμη, η κυρία Δημογλίδου απάντησε και στο ερώτημα αν έγινε αλκοτέστ στον ηθοποιό, λέγοντας: «Δεν έχει νόημα να γίνει αλκοτέστ, γιατί είχαν περάσει πάνω από 24 ώρες (σ.σ. από το συμβάν)».

Το χρονικό του περιστατικού

Μετά το συμβάν, ο δημοφιλής ηθοποιός που οδηγούσε το διπλοκάμπινο αγροτικό εγκατέλειψε το σημείο χωρίς να ειδοποιήσει τις αρχές και χωρίς να αφήσει κάποιο σημείωμα στους ιδιοκτήτες των οχημάτων.

Οι νομικές προεκτάσεις

Η εγκατάλειψη τόπου τροχαίου, ακόμη και σε περίπτωση αποκλειστικά υλικών ζημιών, θεωρείται σοβαρή παράβαση. Ο νέος Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας προβλέπει ποινικές και διοικητικές κυρώσεις, όπως χρηματικό πρόστιμο, αφαίρεση άδειας οδήγησης και ποινή φυλάκισης σε περιπτώσεις πλημμελήματος.

Το «έκαιγε» ο Μπισμπίκης πριν από το τροχαίο

Όπως έγινε γνωστό αλλά και όπως αποτυπώνεται στις φωτογραφίες που εξασφάλισε το Newsbomb.gr, ο Βασίλης Μπισμπίκης, πριν προκαλέσει το τροχαίο, βρισκόταν με συναδέλφους του στη γιορτή τσικουδιάς στη Μεταμόρφωση, όπου γλεντούσε με την ψυχή του.

Μετά το τροχαίο, πήγε στην πρεμιέρα της Ναταλίας Γερμανού και έδωσε συνέντευξη

Αίσθηση πάντως προκαλεί το γεγονός ότι την επόμενη ημέρα από το τροχαίο, ο διάσημος ηθοποιός λειτούργησε σαν να μην είχε συμβεί τίποτα απολύτως. Συνέχισε κανονικά την καθημερινότητά του, πηγαίνοντας μάλιστα στην πρεμιέρα της τηλεοπτικής εκπομπής της Ναταλίας Γερμανού. Σχεδόν την ίδια ώρα που οι ιδιοκτήτες των αυτοκινήτων που πήρε σβάρνα ο Βασίλης Μπισμπίκης με το μεγάλου κυβισμού αγροτικό με το οποίο κινούνταν αναζητούσαν τον οδηγό του αυτοκινήτου που προκάλεσε μεγάλες ζημιές στα οχήματά τους, εκείνος μιλούσε για τη ζωή του, χαλαρός στον καναπέ της παρουσιάστριας.

