Βασίλης Μπισμπίκης: Στην Ευελπίδων οδηγείται σήμερα ο ηθοποιός - Τι προβλέπει ο νέος ΚΟΚ

Στο Α’ Τμήμα Τροχαίας Βορειανατολικής Αττικής τη πέρασε τη νύχτα ο Βασίλης Μπισμπίκης.

Ο ηθοποιός, παρουσιάστηκε το απόγευμα της Κυριακής λίγο μετά τις 19:30, αυτοβούλως στο Τμήμα Τροχαίας, όπου και εξετάστηκε από τις αρχές. Στο τμήμα κατέφθασαν επίσης κάτοικοι της περιοχής, οι οποίοι δήλωσαν επίσημα τις ζημιές που υπέστησαν τα οχήματά τους.

Όλα ξεκίνησαν τα ξημερώματα του Σαββάτου με αφορμή ένα τροχαίο περιστατικό που σημειώθηκε στη Φιλοθέη. Ο Βασίλης Μπισμπίκης, οδηγώντας το όχημά του, συγκρούστηκε διαδοχικά με δέκα σταθμευμένα αυτοκίνητα, προκαλώντας εκτεταμένες υλικές ζημιές.

Σήμερα το πρωί, ο ηθοποιός θα οδηγηθεί αύριο στα δικαστήρια, καθώς η πράξη για την οποία κατηγορείται κατά τον Νέο Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας θεωρείται αδίκημα σε βαθμό πλημμελήματος.

Τι προβλέπει ο νέος ΚΟΚ για την περίπτωση εγκατάλειψης τροχαίου με υλικές ζημιές

Σύμφωνα με τον νέο Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (ΚΟΚ), η εγκατάλειψη τόπου τροχαίου ατυχήματος με υλικές ζημιές – όπως προέβλεπε και το άρθρο 43 του προηγούμενου ΚΟΚ – συνεπάγεται σοβαρές κυρώσεις για τον οδηγό. Ανάμεσα σε αυτές περιλαμβάνονται πρόστιμα, αφαίρεση της άδειας οδήγησης, καθώς και ποινική δίωξη με βάση το άρθρο 290Α του Ποινικού Κώδικα περί επικίνδυνης οδήγησης.

Η βαρύτητα των ποινών εξαρτάται από το αν ο οδηγός είναι υπότροπος: στην πρώτη υποτροπή προβλέπονται αυξημένα πρόστιμα και μεγαλύτερη διάρκεια αφαίρεσης άδειας, ενώ σε επόμενες παραβάσεις οι κυρώσεις γίνονται ακόμη πιο αυστηρές, με σοβαρότερες ποινικές συνέπειες.