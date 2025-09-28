Στο Τμήμα ο Βασίλης Μπισμπίκης μετά τις ζημιές σε 10 αυτοκίνητα στη Φιλοθέη

Στο Α’ Τμήμα Τροχαίας Βορειανατολικής Αττικής βρίσκεται το βράδυ της Κυριακής ο Βασίλης Μπισμπίκης.

Ο ηθοποιός αναζητούνταν από την ΕΛ.ΑΣ. στο πλαίσιο του αυτοφώρου, αφού είχε χτυπήσει με το αυτοκίνητό του δέκα παρκαρισμένα αμάξια στη Φιλοθέη. Το συμβάν σημειώθηκε το βράδυ του Σαββάτου, όταν ο ηθοποιός με αμάξι που βρίσκεται στην ιδιοκτησία του, προκάλεσε φθορές σε 10 παρκαρισμένα αυτοκίνητα στην περιοχή της Φιλοθέης.

Γείτονες του ηθοποιού, των οποίων τα αυτοκίνητα υπέστησαν τις ζημιές, κατήγγειλαν σήμερα όσα συνέβησαν και η αστυνομία ξεκίνησε τις διαδικασίες, αναζητώντας τον Βασίλη Μπισμπίκη στο πλαίσιο του Αυτοφώρου.

Περί τις 19:30 το απόγευμα της Κυριακής, παρουσιάστηκε ο ίδιος αυτοβούλως στο Αστυνομικό Τμήμα της Τροχαίας, όπου εξετάζεται έως αυτή την ώρα. Στο τμήμα έχουν προσέλθει και γείτονες του ηθοποιού, που έχουν καταγγείλει τις ζημιές στα οχήματά τους.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ηθοποιός θα οδηγηθεί αύριο Δευτέρα στα δικαστήρια, καθώς η πράξη για την οποία κατηγορείται κατά τον Νέο Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας θεωρείται αδίκημα σε βαθμό πλημμελήματος.

Τηλεοπτικά συνεργεία στο Α' Τμήμα Τροχαίας Βορειοανατολικής Αττικής όπου βρίσκεται το βράδυ της Κυριακής ο Βασίλης Μπισμπίκης Newsbomb.gr / Παύλος Μεθόδιος