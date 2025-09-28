Η ΕΛ.ΑΣ. αναζητούσε τον Βασίλη Μπισμπίκη στο πλαίσιο του αυτοφώρου - Παρουσιάστηκε ο ίδιος

Ο ηθοποιός Βασίλης Μπισμπίκης αναζητούνταν από την ΕΛ.ΑΣ. στο πλαίσιο του αυτοφώρου, σύμφωνα με πληροφορίες του Newsbomb.

Ο λόγος, ότι το βράδυ του Σαββάτου προκάλεσε φθορές σε 10 παρκαρισμένα αυτοκίνητα στην περιοχή της Φιλοθέης, ενώ το συμβάν καταγγέλθηκε σήμερα.

Περί τις 19:30 παρουσιάστηκε ο ίδιος στο Αστυνομικό Τμήμα Κηφισιάς όπου εξετάζεται.