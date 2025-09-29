Ο Βασίλης Μπισμπίκης στο επίκεντρο τροχαίου στη Φιλοθέη – Οι εξελίξεις και το βράδυ στα κρατητήρια

Αντιμέτωπος με τη δικαιοσύνη θα βρεθεί σε λίγη ώρα από τώρα ο γνωστός ηθοποιός Βασίλης Μπισμπικής μετά το τροχαίο που προκάλεσε στη Φιλοθέη παίρνοντας "σβάρνα" σταθμευμένα αυτοκίνητα.

To περιστατικό

Σύμφωνα με πληροφορίες, γύρω στις 2 τα ξημερώματα το όχημα που οδηγούσε ο ηθοποιός — ένα Ford Raptor — εξετράπη της πορείας του σε κεντρικό δρόμο της περιοχής και συγκεκριμένα στην οδό Καραολή προκαλώντας φθορές σε 10 οχήματα, σε μάντρα και σε γκαραζόπορτα κατοικίας.

Κάτοικοι της περιοχής ανέφεραν ότι ξύπνησαν από τον θόρυβο, με ορισμένους να περιγράφουν πως «νόμιζαν πως έγινε σεισμός».

Μετά το συμβάν, ο οδηγός εγκατέλειψε το σημείο χωρίς να ειδοποιήσει τις αρχές και χωρίς να αφήσει κάποιο σημείωνα στους ιδιοκτήτες των οχημάτων.

bisb5.jpg

Η παρέμβαση της Αστυνομίας

Η Τροχαία , μέσω καταγραφών από κάμερες ασφαλείας και από τα στοιχεία του οχήματος, ταυτοποίησε τον ιδιοκτήτη ο οποίος αναζητήθηκε στα πλαίσια του αυτοφώρου αλλά έλειπε από το σπίτι του. Ο κ. Μπισμπίκης εμφανίστηκε αργότερα αυτοβούλως στο Τμήμα Τροχαίας όπου σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος του και κρατήθηκε όλο το βράδυ.

Οι νομικές προεκτάσεις

Η εγκατάλειψη τόπου τροχαίου, ακόμη και σε περίπτωση αποκλειστικά υλικών ζημιών, θεωρείται σοβαρή παράβαση. Ο νέος Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας προβλέπει ποινικές και διοικητικές κυρώσεις, όπως χρηματικό πρόστιμο, αφαίρεση άδειας οδήγησης και ποινή φυλάκισης σε περιπτώσεις πλημμελήματος.

Το "έκαιγε" ο Β. Μπισμπίκης πριν το τροχαίο

Όπως έγινε γνωστό αλλά και όπως αποτυπώνεται στις φωτογραφίες που εξασφάλισε το newsbomb.gr , ο Βασίλης Μπισμπίκης πριν προκαλέσει το τροχαίο βρισκόταν με συναδέλφους του στη γιορτή τσικουδιάς στη Μεταμόρφωση όπου το γλεντούσε με την ψυχή του.

5523165288258196001293108283685341653348550n.jpg
0103
552909467245306308665955453821757893816113012n.jpg
0203
bisb4.jpg
0303

Μετά το τροχαίο πήγε άνετος στη Ν. Γερμανού

Αίσθηση πάντως προκαλεί το γεγονός ότι την επόμενη μέρα του τροχαίου ο Βασίλης Μπισμπίκης λειτούργησε σα να μην είχε συμβεί τίποτα απολύτως. Συνέχισε κανονικά την καθημερινότητα του πηγαίνοντας μάλιστα στην εκπομπή της Ναταλίας Γερμανού. Την ώρα που η αστυνομία τον αναζητούσε εκείνος χαλαρός στον καναπέ της παρουσιάστριας μιλούσε για τη ζωή του.

