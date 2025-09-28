Ο Βασίλης Μπισμπίκης πήγε με ταξί σε τηλεοπτική συνέντευξη, λίγες ώρες μετά το τροχαίο στη Φιλοθέη

Ο ηθοποιός εμφανίστηκε στο στούντιο της εκπομπής της Ναταλίας Γερμανού εμφανώς ευδιάθετος και μίλησε για όλα – εκτός από το τροχαίο

Σε τηλεοπτικό στούντιο βρέθηκε ο Βασίλης Μπισμπίκης λίγες ώρες μετά το τροχαίο ατύχημα που είχε στη Φιλοθέη.

Το ατύχημα συνέβη τη νύχτα της Παρασκευής προς Σάββατο, αφού ο Βασίλης Μπισμπίκης βρισκόταν, σύμφωνα με πληροφορίες, σε κρητικό γλέντι. Ο ηθοποιός εμφανίστηκε στο στούντιο της εκπομπής της Ναταλίας Γερμανού στον Alpha όπου μίλησε για όλα – εκτός από το τροχαίο που είχε λίγες ώρες πριν.

Καθώς η Δέσποινα Βανδή βρισκόταν στη Θεσσαλονίκη για την πρεμιέρα της σε νυχτερινό κέντρο, ο Βασίλης Μπισμπίκης έφτασε στο στούντιο της εκπομπής με ταξί, σύμφωνα με πληροφορίες.

Πολλοί πρόσεξαν μια μικρή ταλαιπωρία στο πρόσωπό του, ωστόσο ο ηθοποιός εμφανίστηκε ευδιάθετος και μάλιστα, στην εισαγωγή της συνέντευξης, ενώ ακουγόταν μουσική από τα μεγάφωνα στο στούντιο, κινούσε τα χέρια του ρυθμικά, σαν να χόρευε – είναι γνωστό άλλωστε πως δεν διστάζει να χορέψει όποτε έχει κέφι για κάτι τέτοιο.

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης πάντως, ο Βασίλης Μπισμπίκης μίλησε για όλα.

