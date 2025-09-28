Στο Αυτόφωρο τη Δευτέρα ο Βασίλης Μπισμπίκης

Στον εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών, στην Ευελπίδων για να δικαστεί στο Αυτόφωρο, αναμένεται να οδηγηθεί το πρωί της Δευτέρας ο ηθοποιός Βασίλης Μπισμπίκης, ο οποίος κατηγορείται ότι προκάλεσε εκτεταμένες φθορές με το αυτοκίνητό του σε δέκα σταθμευμένα οχήματα, καθώς και σε μάντρα και γκαραζόπορτα στη Φιλοθέη και στη συνέχεια εγκατέλειψε το σημείο.

Ο ηθοποιός πέρασε το βράδυ κρατούμενος στο Α’ Τμήμα Τροχαίας Βορειοανατολικής Αττικής.

Το περιστατικό σημειώθηκε τα ξημερώματα του Σαββάτου στην οδό Καραολή και Δημητρίου. Ο Μπισμπίκης οδηγούσε το θηριώδες Ford Raptor που βρίσκεται στην κατοχή του, το οποίο υπέστη και το ίδιο μεγάλες ζημιές. Σύμφωνα με μαρτυρίες, το όχημα χτύπησε αρκετά σταθμευμένα αυτοκίνητα, προκαλώντας σημαντικές υλικές καταστροφές.

Οι ιδιοκτήτες των οχημάτων κατήγγειλαν το περιστατικό στην αστυνομία, με αποτέλεσμα να κινηθούν οι διαδικασίες στο πλαίσιο του αυτοφώρου και να ξεκινήσει αναζήτηση για τον οδηγό.

Το απόγευμα της Κυριακής, λίγο μετά τις 19:30, ο Βασίλης Μπισμπίκης παρουσιάστηκε αυτοβούλως στο Τμήμα Τροχαίας Κηφισιάς, όπου και παραδέχθηκε στους αστυνομικούς ότι ήταν ο οδηγός του οχήματος. Στο τμήμα βρέθηκαν και οι γείτονές του, που υπέστησαν τις ζημιές, προκειμένου να καταθέσουν.

Τι προβλέπει ο Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας για το αδίκημα Μπισμπίκη

Σύμφωνα με τον νέο Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, η εγκατάλειψη τόπου τροχαίου ατυχήματος με υλικές ζημιές τιμωρείται με πρόστιμα, αφαίρεση άδειας οδήγησης, αλλά και ποινική δίωξη βάσει του άρθρου 290Α του Ποινικού Κώδικα για επικίνδυνη οδήγηση. Η κατηγορία αντιμετωπίζεται σε βαθμό πλημμελήματος, ενώ οι ποινές διαφοροποιούνται σε περίπτωση υποτροπής.

Ο ηθοποιός αναμένεται να οδηγηθεί τη Δευτέρα στα δικαστήρια της Ευελπίδων για να απολογηθεί ενώπιον των δικαστικών αρχών και αναμένεται να αφεθεί ελεύθερος.

