Βασίλης Μπισμπίκης: «Να πάρω τηλέφωνο τον γιο μου, μπορεί να μη ζήσω»

Ο Βασίλης Μπισμπίκης μίλησε για την περιπέτεια της υγείας του και τις κρίσιμες ώρες που πέρασε, έχοντας δίπλα του την Δέσποινα Βανδή.

Ο γνωστός ηθοποιός, βρέθηκε καλεσμένος στο «Καλύτερα δε Γίνεται» με τη Ναταλία Γερμανού, με αφορμή τη συμμετοχή του στη σειρά του Alpha, «Porto Leone».

«Όταν πήγα μέσα είπα στη Δέσποινα να πάρω τηλέφωνο τον γιο μου. Μπορεί να μη ζήσω, κάτι να του πω… Ευτυχώς που δεν το πήρα το παιδί να το τρελάνω, αλλά εκεί πήγε το μυαλό μου», εκμυστηρέυτηκε ο Βασίλης Μπισμπίκης για τις δύσκολες στιγμές που πέρασε με την υγεία του.

Όταν ο γνωστός ηθοποιός ρωτήθηκε από τη Ναταλία Γερμανού για το αν φοβάται τον θάνατο, απάντησε: «Δεν φοβήθηκα! Εγώ δήλωνα ότι φοβάμαι τον θάνατο, το δήλωνα κιόλας, ότι ο θάνατος για μένα είναι φόβος. Τελικά δεν έχω κανένα φόβο, ούτε στον θάνατο.

Με το που το έπαθα αυτό και είμαι κακό παράδειγμα ανθρώπου, δεν σταμάτησα να κάνω τη ζωή που έκανα. Είμαι πολύ κακό παράδειγμα ανθρώπου σε σχέση με την υγεία του», είπε ο Βασίλης Μπισμπίκης.

